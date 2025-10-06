Vốn hóa đạt gần 2.500 tỷ, giá Bitcoin cao nhất mọi thời đại

Giá Bitcoin vừa xác lập kỷ lục mới khi vọt lên 125.449,77 USD vào cuối tuần qua, mức cao nhất mọi thời đại.

Dù sau đó điều chỉnh nhẹ về quanh 122.000 USD (hiện ở vùng giá 123.000 USD), đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20% so với tháng 12 năm ngoái – thời điểm đồng tiền này lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD.

Hồi tháng 8, Bitcoin từng tiến sát 124.000 USD nhờ chính sách cởi mở hơn của Nhà Trắng với tiền điện tử và sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.

Đà tăng mạnh này được cho là chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô, trong đó đáng chú ý là việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến nhiều người tìm đến các tài sản thay thế để trú ẩn.

Ông Fabian Dori, Giám đốc đầu tư của Sygnum Bank, cho rằng trong quá khứ, các điều kiện tương tự thường dẫn đến “những cột mốc giá lớn” của Bitcoin.

“Tình trạng rối loạn chính trị hiện nay khiến nhiều người tìm đến các tài sản phi tập trung như Bitcoin. Đồng thời, môi trường thanh khoản nới lỏng, hoạt động kinh tế do dịch vụ dẫn dắt và hiệu suất kém của cổ phiếu cùng vàng đang khiến giới đầu tư chú ý hơn tới tài sản kỹ thuật số”, ông Dori nhận định.

Một phần lực đẩy cũng đến từ các quỹ ETF Bitcoin, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá mà không cần trực tiếp nắm giữ đồng tiền số. Khi dòng vốn đổ vào ETF tăng, các quỹ này buộc phải mua thêm Bitcoin thật để cân đối danh mục, qua đó góp phần đẩy giá lên cao.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng Bitcoin đang lưu hành trên các sàn giao dịch giảm dần, do nhiều “cá voi” – những nhà đầu tư nắm giữ khối lượng lớn – chuyển tài sản sang lưu trữ dài hạn.

Gần đây, một ví “ngủ đông” đã bất ngờ kích hoạt, chuyển hơn 80.000 BTC, trong khi 54.000 BTC (trị giá khoảng 6,6 tỷ USD) cũng được rút khỏi sàn Binance chỉ trong một ngày.

Diễn biến này có thể khiến tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) lan rộng, khi nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tranh thủ mua vào. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn còn, nhất là khi thị trường cho rằng Bitcoin đã bị mua quá nhiều trong ngắn hạn.

Chuyên gia Charles Edwards, phát biểu tại hội nghị Token2049, cho rằng sự chững lại của hoạt động đầu cơ có thể giúp Bitcoin thu hút thêm dòng tiền dài hạn.

“Nếu Bitcoin giữ được đà tăng trên mốc tâm lý 120.000 USD, việc chạm 150.000 USD trong quý 4/2025 hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói.

Hiện vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt gần 2.500 tỷ USD, tiến sát giá trị vốn hóa của bạc. Dù vẫn còn cách xa vàng với hơn 26.000 tỷ USD, nhưng cột mốc này cho thấy Bitcoin đang dần thoát khỏi hình ảnh “tài sản đầu cơ”.