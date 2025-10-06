Thứ Hai, 06/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Vốn hóa đạt gần 2.500 tỷ, giá Bitcoin cao nhất mọi thời đại

Bạch Dương

06/10/2025, 12:55

Hiện vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt gần 2.500 tỷ USD, tiến sát giá trị vốn hóa của bạc…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Giá Bitcoin vừa xác lập kỷ lục mới khi vọt lên 125.449,77 USD vào cuối tuần qua, mức cao nhất mọi thời đại.

Dù sau đó điều chỉnh nhẹ về quanh 122.000 USD (hiện ở vùng giá 123.000 USD), đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20% so với tháng 12 năm ngoái – thời điểm đồng tiền này lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD.

Hồi tháng 8, Bitcoin từng tiến sát 124.000 USD nhờ chính sách cởi mở hơn của Nhà Trắng với tiền điện tử và sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.

Đà tăng mạnh này được cho là chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô, trong đó đáng chú ý là việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến nhiều người tìm đến các tài sản thay thế để trú ẩn.

Ông Fabian Dori, Giám đốc đầu tư của Sygnum Bank, cho rằng trong quá khứ, các điều kiện tương tự thường dẫn đến “những cột mốc giá lớn” của Bitcoin.

“Tình trạng rối loạn chính trị hiện nay khiến nhiều người tìm đến các tài sản phi tập trung như Bitcoin. Đồng thời, môi trường thanh khoản nới lỏng, hoạt động kinh tế do dịch vụ dẫn dắt và hiệu suất kém của cổ phiếu cùng vàng đang khiến giới đầu tư chú ý hơn tới tài sản kỹ thuật số”, ông Dori nhận định.

Một phần lực đẩy cũng đến từ các quỹ ETF Bitcoin, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá mà không cần trực tiếp nắm giữ đồng tiền số. Khi dòng vốn đổ vào ETF tăng, các quỹ này buộc phải mua thêm Bitcoin thật để cân đối danh mục, qua đó góp phần đẩy giá lên cao.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng Bitcoin đang lưu hành trên các sàn giao dịch giảm dần, do nhiều “cá voi” – những nhà đầu tư nắm giữ khối lượng lớn – chuyển tài sản sang lưu trữ dài hạn.

Gần đây, một ví “ngủ đông” đã bất ngờ kích hoạt, chuyển hơn 80.000 BTC, trong khi 54.000 BTC (trị giá khoảng 6,6 tỷ USD) cũng được rút khỏi sàn Binance chỉ trong một ngày.

Diễn biến này có thể khiến tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) lan rộng, khi nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tranh thủ mua vào. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn còn, nhất là khi thị trường cho rằng Bitcoin đã bị mua quá nhiều trong ngắn hạn.

Chuyên gia Charles Edwards, phát biểu tại hội nghị Token2049, cho rằng sự chững lại của hoạt động đầu cơ có thể giúp Bitcoin thu hút thêm dòng tiền dài hạn.

“Nếu Bitcoin giữ được đà tăng trên mốc tâm lý 120.000 USD, việc chạm 150.000 USD trong quý 4/2025 hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói.

Hiện vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt gần 2.500 tỷ USD, tiến sát giá trị vốn hóa của bạc. Dù vẫn còn cách xa vàng với hơn 26.000 tỷ USD, nhưng cột mốc này cho thấy Bitcoin đang dần thoát khỏi hình ảnh “tài sản đầu cơ”. 

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị "đóng băng" vào năm 2032

09:08, 17/09/2025

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị

“Thợ mỏ” Bitcoin gấp rút chuyển thiết bị trước khi Mỹ áp thuế mới

09:25, 07/04/2025

“Thợ mỏ” Bitcoin gấp rút chuyển thiết bị trước khi Mỹ áp thuế mới

Quy luật chu kỳ Bitcoin đang lung lay

09:16, 10/08/2025

Quy luật chu kỳ Bitcoin đang lung lay

Từ khóa:

bitcoin ETF Bitcoin giá bitcoin kinh tế số tài sản kỹ thuật số

Đọc thêm

Đồng Nai sẽ lập quy hoạch Khu đổi mới sáng tạo 300ha

Đồng Nai sẽ lập quy hoạch Khu đổi mới sáng tạo 300ha

Đồng Nai đã triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung rộng hơn 100ha tại huyện Long Thành (cũ). Tỉnh cũng đang làm thủ tục quy hoạch chi tiết Khu đổi mới sáng tạo diện tích 300ha tại xã Bình An…

8 năm tới, quy mô thị trường tài sản mã hóa gắn với tài sản thực dự báo tăng 31 lần

8 năm tới, quy mô thị trường tài sản mã hóa gắn với tài sản thực dự báo tăng 31 lần

Nếu như năm 2025, quy mô thị trường tài sản mã hóa gắn với tài sản thực (RWA) mới chỉ đạt 600 tỷ USD thì tới năm 2033, con số này dự báo lên tới 18.900 tỷ USD, tương đương hơn 31 lần…

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, mặc dù hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa nhưng chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp…

Trung Quốc thử nghiệm trung tâm dữ liệu dưới biển để giảm khí thải

Trung Quốc thử nghiệm trung tâm dữ liệu dưới biển để giảm khí thải

Trước áp lực cắt giảm khí thải carbon, một công ty tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra giải pháp mới, đó là đặt trung tâm dữ liệu dưới biển ở ngoài khơi, theo South China Morning...

Ông chủ Amazon: AI đang bị “thổi phồng” nhưng lợi ích sẽ vượt xa tưởng tượng

Ông chủ Amazon: AI đang bị “thổi phồng” nhưng lợi ích sẽ vượt xa tưởng tượng

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn “bong bóng công nghiệp”, song ông khẳng định công nghệ này sẽ thực sự mang lại những lợi ích to lớn…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Tài chính

2

Đặt cược vào tin tốt, tiền ào ạt mua, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Chứng khoán

3

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tiêu điểm

4

Ngân hàng dự báo nợ xấu giảm mạnh trong quý 4, biên lãi thuần cải thiện

Tài chính

5

DNSE phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cho vay ký quỹ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy