Trang chủ Tài chính

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Hoàng Sơn

23/09/2025, 14:36

Chi phí tuân thủ tăng, rủi ro bị xử phạt và áp lực quản lý sổ sách là những vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng sau khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế doanh thu...

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị nới lỏng chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị nới lỏng chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thông qua Bộ Tư pháp liên quan đến vấn đề triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, dựa trên kết quả khảo sát do VCCI thực hiện với gần 1.400 hộ kinh doanh cho thấy phần lớn hộ kinh doanh đã biết đến Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhưng hiểu biết còn rất hạn chế hoặc đang cần hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế địa phương.

Đáng lưu ý, kết quả khảo sát của VCCI cũng phản ánh vướng mắc lớn nhất của các hộ kinh doanh trong giai đoạn này vẫn xoay quanh vấn đề chi phí.

Hộ kinh doanh vốn có biên lợi nhuận thấp nhưng phải kê khai và nộp đồng thời thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu gộp, lại thêm chi phí phần mềm và thiết bị hóa đơn điện tử, điều này sẽ tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh, Hiệp hội Ngân hàng nhấn mạnh.

Trước những áp lực trên, giảm quy mô là xu hướng phổ biến nhất khi có tới 63% hộ lựa chọn phương án này. Lựa chọn tạm dừng kinh doanh (đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và tạp hóa) là 21%, cân nhắc chuyển sang loại hình doanh nghiệp là 11% và chỉ có 3% dự kiến sẽ đóng cửa.

Trên cơ sở đó, Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ ban hành hướng dẫn chính thức, khẳng định không truy thu thuế đối với giai đoạn trước khi chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Đồng thời, Hiệp hội cũng đề xuất lập không áp dụng xử phạt đối với các lỗi kê khai hóa đơn điện tử trong 1 năm đầu triển khai cũng như miễn, giảm thuế trong 1-2 năm đầu, đơn giản hóa hệ thống sổ sách, thực hiện theo lộ trình thí điểm tại đô thị trước khi mở rộng ra nông thôn, song song với tăng cường đào tạo, truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật.

Phản hồi về nội dung trên, Cục Thuế cho biết từ ngày 1/6/2025, hộ kinh doanh theo phương pháp khoán có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, khi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, phải xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

"Nếu doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với mức khoán, cơ quan thuế sẽ ra thông báo về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế".

Như vậy, người mua, người bán có thể tra cứu dữ liệu trên hệ thống mà không cần in hóa đơn giấy. Đồng thời, theo hướng dẫn hiện hành tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, không có quy định hộ khoán phải lưu giữ hóa đơn, chứng từ mua vào, Cục Thuế nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định trong trường hợp hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

Liên quan đến các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, Cục Thuế cho biết Khoản 3 Điều 12 Nghị quyết 198/2025/QH15 đã quy định Nhà nước bố trí kinh phí cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, đã đề cập đến các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật nhằm giảm bớt chi phí và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh khi áp dụng chính sách mới.

Điều này có nghĩa, một phần trong kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng về giảm chi phí, hỗ trợ phần mềm, nền tảng số cho hộ kinh doanh đã có cơ sở chính sách để thực hiện.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm nhất là miễn áp dụng xử phạt trong ít nhất một năm chuyển tiếp khi chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, đây cũng là nội dung được được nhiều doanh nghiệp khuyến nghị để tránh tạo cú sốc chính sách, giúp hộ kinh doanh có thời gian làm quen và điều chỉnh mô hình hoạt động.

Lo ngại doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh khó tiếp cận hỗ trợ theo Nghị quyết Quốc hội

16:47, 13/09/2025

Lo ngại doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh khó tiếp cận hỗ trợ theo Nghị quyết Quốc hội

Đề xuất hộ kinh doanh tự kê khai và tự tính thuế theo doanh thu thực tế

20:43, 27/08/2025

Đề xuất hộ kinh doanh tự kê khai và tự tính thuế theo doanh thu thực tế

Vì sao cam kết không truy thu nhưng hộ kinh doanh vẫn phải nộp thêm thuế?

12:46, 21/08/2025

Vì sao cam kết không truy thu nhưng hộ kinh doanh vẫn phải nộp thêm thuế?

chính sách thuế cục thuế Hiệp hội ngân hàng Việt Nam hộ kinh doanh hỗ trợ kỹ thuật hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền miễn xử phạt Nghị định 70/2025/NĐ-CP quản lý thuế tài chính thu thuế theo phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng thuế khoán truy thu thuế

