Hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đối với con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến

Tại Công văn 270/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng chính sách luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở”.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại văn bản số 210/TTr-BDTTG và văn bản số 556/BDTTG-PC về chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại chưa sử dụng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; với tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và mức hỗ trợ theo quy định tại văn bản số 523/TB-VPCP; phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/7/2026 để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, chủ trì, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quân đội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ giúp đỡ, xây dựng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai hỗ trợ trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 27/7/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường và các địa phương rà soát đối tượng hỗ trợ bảo đảm chính xác, đầy đủ theo tiêu chí quy định, tránh bỏ sót, trùng lặp.

UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách các hộ cần hỗ trợ; phân công cơ quan chuyên môn để triển khai hỗ trợ trên địa bàn; công bố thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương kèm theo dự toán, vật liệu và hướng dẫn kỹ thuật để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn. Ngoài ra, bố trí đất ở phù hợp với điều kiện địa phương (nếu chưa có đất); tiến hành rà soát nhu cầu thiết yếu để huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn và giám sát việc thực hiện theo quy định; chủ trì triển khai hiệu quả, đúng đối tượng trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương quản lý, trên cơ sở danh sách được UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt để tổ chức hỗ trợ theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Quỹ "Vì người nghèo", đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các khó khăn, vướng mắc (nếu có), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.