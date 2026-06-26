HOSE đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ 30/6 tới

HOSE đưa DGC sang diện cảnh báo do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/06/2026.

Cụ thể: HOSE đưa DGC sang diện cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Bên cạnh đó, DGC đồng thời được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 20/05/2026 của HOSE, do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025 quá 45 so với thời hạn quy định.

Trước đó, HOSE đã có thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 1172/TB-SGDHCM ngày 19/05/2026 của HOSE về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DGC. Theo thông báo trước đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Tuy nhiên sau khi điều chỉnh thì cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục III Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Bên cạnh đó, công ty có văn bản trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 30/06/2026 do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Cụ thể: Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến hàng tồn kho:

DGC cho biết thực tế, việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 31/12/2025 vẫn được công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật về kế toán và có sự chứng kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (tại thời điểm kiểm kê thì PwC vẫn là Công ty Kiểm toán được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán BCTC 2025 của DGC).

Tuy nhiên, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (là đơn vị được bổ nhiệm thay thế PwC kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của Công ty) không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 nên UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với 950,9 tỷ đồng hàng tồn kho được trình bày trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025.

Để khắc phục được ý kiến ngoại trừ này, DGC và UHY sẽ thực hiện phối hợp kiểm kê chi tiết tại thời điểm 30/06/2026, 31/12/2026 khi thực hiện soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính 2026. Đồng thời UHY cũng sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung khác để đánh giá lại tính cậy của khoản mục Hàng tồn kho trên BCTC.

Thời gian khắc phục dự kiến vào quý 3/2026 (kỳ soát xét bán niên 2026) hoặc quý 1/2027 (kỳ kiểm toán kết thúc năm tài chính 2026).

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; DGC cho biết hiện nay, công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền đối với vụ án nên UHY chưa có cơ sở thực hiện các điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính 2025. Do vậy, UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Việc khắc phục được ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hoàn toàn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty và UHY sẽ thực hiện cập nhật vào Báo cáo tài chính kiểm toán ngay khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Báo cá thường nên 2025, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch (10.385 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 3.153 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch (3.000 tỷ đồng), tăng 1,5% so với năm 2024 (3.107 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của DGC tăng 23,5% so với cuối năm 2024 lên 19.538 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 12,2% lên 15.371 tỷ; tổng nợ phải trả tăng 96,5% từ 2.120 tỷ lên hơn 4.167 tỷ đồng; doanh thu thuần tăng 14,2% đạt 11.262 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng 1,5% đạt hơn 3.153 tỷ đồng.