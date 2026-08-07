DGC bổ nhiệm ông Đỗ Văn Đông, ông Đào Mạnh Đức vào Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Văn Đông (1989) - Kỹ sư Hóa dược, công tác tại Đức Giang từ năm 2013. Còn ông Đào Đức Mạnh (1988), có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) công bố Biên bản họp nhóm và Giấy đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2026.

Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Mạnh Đức cùng giữ vị trí thành viên HĐQT.

Theo giới thiệu, ông Đỗ Văn Đông (1989) - Kỹ sư Hóa dược, công tác tại Đức Giang từ năm 2013, hiện giữ chức Phó phòng Dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông. Tính đến ngày 14/7/2026, ông Đông không sở hữu cổ phần DGC.

Còn ông Đào Đức Mạnh (1988), có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trước khi gia nhập Đức Giang, ông từng làm việc tại Citibank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và tháng 12/2017 đến nay, ông Mạnh đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của tập đoàn.

Tính đến ngày 14/7/2026, ông Đào Đức Mạnh đang sở hữu 87.636 cổ phiếu DGC, chiếm 0,02% vốn tại DGC.

Đồng thời thống nhất cử ông Đào Hữu Kha đang sở hữu 22.667.148 cổ phần, chiếm 5,97% vốn tại DGC tham gia đề cử ứng viên HĐQT DGC.

Được biết vào ngày 22/07/2026, DGC cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường; ông Nguyễn Quốc Trung - thành viên HĐQT Công ty bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và ông Phùng Trọng Tú - Phó Tổng giám đốc Công ty bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, căn cứ Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó 03 thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ngay sau đó, VCSC điều chỉnh giảm 43% giá mục tiêu và hạ khuyến nghị xuống "khả quan" (từ mua) trong bối cảnh giá cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã giảm 35% trong ba tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu phản ánh mức điều chỉnh giảm 37% đối với tổng dự báo EBITDA cốt lõi giai đoạn 2026–2027 và mức chiết khấu định giá 15% nhằm phản ánh tình trạng cổ phiếu DGC hiện đang bị hạn chế giao dịch và thuộc diện cảnh báo. Điều này được bù đắp một phần bởi việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027.

Ngoài ra, VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 36%/39%/37% dự báo lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28, chủ yếu do (1) loại bỏ hoàn toàn giả định về việc tự chủ nguồn quặng đầu vào, (2) lùi tiến độ vận hành của các dự án xút-clo và bất động sản (BĐS), và (3) loại bỏ đóng góp lợi nhuận từ mảng ethanol kể từ năm 2027F.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/8, giá cổ phiếu DGC tăng 6,91% lên 43.350 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, VCSC loại bỏ hoàn toàn giả định về nguồn quặng tự chủ, từ mức tự chủ 50%/năm trước đó. VCSC lưu ý rằng kết quả điều tra cũng như các tác động liên quan đến các mỏ vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng (xem trang 3).

Bên cạnh đó, VCSC lùi thời điểm vận hành thương mại của dự án xút-clo sang quý 1/2027 (từ quý 2/2026), phù hợp với cập nhật mới nhất của công ty về việc dự kiến chạy thử trong quý 4/2026. VCSC điều chỉnh giả định hiệu suất hoạt động lần lượt là 0%/65%/70% (so với mức 65%/90%/90% trước đó) trong các năm 2026/27/28 và lùi thời điểm ghi nhận doanh thu mảng BĐS sang giai đoạn 2028–29 (từ 2027–28), phản ánh tiến độ phê duyệt đầu tư chậm hơn dự kiến.

Đáng chú ý, VCSC loại bỏ đóng góp lợi nhuận từ mảng ethanol kể từ năm 2027, theo nghị quyết của DGC về việc chuyển nhượng tài sản nhà máy ethanol, kỳ vọng trong năm 2026. VCSC chưa đưa vào bất kỳ khoản lợi nhuận bất thường tiềm năng nào từ giao dịch này do cần chờ thêm thông tin về giá trị và thời điểm thực hiện.

Thêm vào đó, VCSC điều chỉnh giảm dự phóng biên lợi nhuận gộp của DGC lần lượt xuống 20,3%/22,6%/25,4% trong các năm 2026/27/28 (từ mức 26,7%/27,5%/27,5%), chủ yếu do loại bỏ giả định tự chủ nguồn quặng. VCSC lưu ý rằng biên lợi nhuận năm 2026–2027 của DGC còn chịu áp lực từ việc tăng thuế xuất khẩu P4 mà VCSC đã đưa vào Báo cáo Cập nhật trước đó, và được bù đắp một phần bởi đà tăng mạnh hiện tại của giá P4.

VCSC cho biết rủi ro đối với DGC là chênh lệch giá thị trường thu hẹp mạnh hơn dự kiến; các dự án bị trì hoãn/loại bỏ; các thay đổi bất lợi đối với chính sách xuất khẩu photpho; các khoản phạt hoặc nghĩa vụ tài chính bổ sung tiềm ẩn liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là tình trạng hạn chế giao dịch được gỡ bỏ và hoạt động khai thác quặng tự chủ được phục hồi.