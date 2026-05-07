Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5

Hà Anh

07/05/2026, 07:36

HOSE quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát, kể từ ngày 13/05/2026, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/05/2026.

Theo đó, HOSE cho biết đã có quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát, kể từ ngày 13/05/2026, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, DGC đã vào diện cảnh báo cũng vì chậm nộp BCTC, liên quan đến vụ việc Chủ tịch Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch (con trai ông Huyền) là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam, còn tài liệu Công ty bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Mới đây trong văn bản giải trình liên quan đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, đồng thời đưa ra lộ trình khắc phục trong thời gian tới. DGC cho biết đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, công ty sẽ triển khai kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong quý 2/2026.

Được biết ngày 24/4, DGC cho biết đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán số HAN 3130/PwC-HN/HĐ/2025 ký với Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Theo đó, DGC và PwC đồng ý chấm dứt hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Được biết, DCG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới tại Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội nhằm thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Về kết quả kinh doanh, DGC đã công bố KQKD quý 1/2026 với doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (-24% so với cùng kỳ năm trước; -22% so với cùng kỳ quý trước; đạt 16% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 409 tỷ đồng (-49% so với cùng kỳ năm trước; -34% so với cùng kỳ quý trước; đạt 13% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC).

VCSC cho biết kết quả này thấp hơn kỳ vọng của VCSC, do sản lượng bán hàng yếu hơn dự kiến và biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Theo đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm tài chính 2026, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đáng chú ý, trong quý 1/2026, VCSC ước tính giá bán trung bình (ASP) của P4 đạt khoảng 4.370 USD/tấn (+6,4% so với cùng kỳ năm trước; đạt 113% dự báo cả năm tài chính của VCSC tính theo VNĐ) và ASP của TPA đạt khoảng 1.045 USD/tấn (-5,7% so với cùng kỳ năm trước; đạt 103% dự báo cả năm tài chính của VCSC tính theo VNĐ). Lưu ý rằng DGC hiện vẫn chưa công bố thông tin chi tiết theo mảng kinh doanh.

Trong quý 1/2026, biên lợi nhuận gộp của DGC thu hẹp còn 23,0% (so với mức 34,9% trong quý 1/2025 và dự báo 26,7% cho năm tài chính 2026 của VCSC). VCSC cho rằng nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu quặng kéo dài, bao gồm việc sụt giảm nguồn cung quặng tự khai thác với chi phí thấp hơn khi khai trường 25 tạm ngưng hoạt động liên quan đến các nội dung thanh tra đang diễn ra, theo ban lãnh đạo. Ngoài ra, chi phí đầu vào gia tăng như lưu huỳnh (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước), điện, than cốc, amoniac… đang gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận gộp của công ty.

Tỷ lệ SG&A/doanh thu tăng 6,9% (-1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; so với dự báo 5,8% cho cả năm tài chính) do doanh thu giảm nhanh hơn chi phí SG&A (-24% so với -3% so với cùng kỳ năm trước). Chi phí bán hàng giảm 14% so với cùng kỳ năm trước nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn (-24% so với cùng kỳ năm trước), bù đắp một phần bởi chi phí nhân công cao (+122% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí nhân công (+28% so với cùng kỳ năm trước) và các chi phí khác tăng dù chi phí thuê ngoài giảm.

Tiền mặt, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn giảm xuống còn 11,3 nghìn tỷ đồng (-14% so với mức 13,1 nghìn tỷ đồng cuối năm 2025), nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

VCSC lưu ý rằng DGC vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán. Cổ phiếu đã bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/04/2026. Nếu tình trạng chậm trễ tiếp diễn, cổ phiếu có thể đối mặt với các biện pháp xử lý mạnh hơn, bao gồm khả năng bị đưa vào diện kiểm soát (thường liên quan đến việc chậm trễ quá khoảng 30 ngày so với thời hạn quy định) và trong trường hợp nghiêm trọng hơn là hạn chế giao dịch (chậm quá khoảng 45 ngày).

Đặc biệt, nếu không sớm khắc phục, việc chuyển sang diện kiểm soát có thể khiến DGC rời khỏi rổ chỉ số VN30. Cụ thể, rổ chỉ số sẽ được xem xét lại mỗi 6 tháng/1 lần vào ngày thứ 2 của tuần thứ 4 trong tháng 1 và tháng 7. Danh mục VN30 sẽ được xét duyệt vào ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12 mỗi năm.

Tuy nhiên, Theo Quy tắc Xây dựng và Quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, việc điều chỉnh cổ phiếu thành phần chỉ số có thể diễn ra trong kỳ với trường hợp cổ phiếu rơi vào diện bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngưng giao dịch, hoặc hủy niêm yết.

Chốt phiên giao dịch ngày 06/05, giá cổ phiếu DGC tăng 5,28%, lên 55.800 đồng/cổ phiếu.

