Bộ Công Thương kiểm soát xăng E10 từ pha trộn đến bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều 3/6/2026, Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chất lượng xăng E10 ở toàn bộ các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối đến bán lẻ, đồng thời hoàn thiện kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thực hiện Quyết định số 53 ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức liên quan để chuẩn bị triển khai chương trình xăng sinh học E5, E10 hiệu quả, đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

KIỂM SOÁT CHẶT TỪ SẢN XUẤT, PHA TRỘN ĐẾN BÁN LẺ

Liên quan đến kiểm soát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học, Thứ trưởng cho biết có hai vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Trước hết là chất lượng sản phẩm. Các loại xăng nhiên liệu sinh học phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Đây là yêu cầu bắt buộc, đồng thời phải ngăn chặn việc pha trộn không đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật.

Vấn đề thứ hai là công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc này được thực hiện ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông đến hệ thống bán lẻ. Tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đối với doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh và bán lẻ xăng nhiên liệu sinh học, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng đã được quy định rõ trong pháp luật về kinh doanh xăng dầu cũng như pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo các bộ, ngành dự họp báo - Ảnh: VGP/QP

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các lực lượng chức năng. Với Bộ Công Thương, lực lượng nòng cốt là Quản lý thị trường. Tại địa phương, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương cùng các lực lượng liên quan để kiểm tra, kiểm soát và giám sát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh công tác kiểm tra được triển khai dưới nhiều hình thức, gồm kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban. Danh sách đối tượng kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động kiểm tra.

Theo Bộ Công Thương, việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng sinh học không phải mới thực hiện. Từ năm 2018, khi xăng sinh học E5 được đưa ra thị trường, công tác này đã được tiến hành thường xuyên, liên tục và sẽ tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm chất lượng xăng sinh học đạt chuẩn.

Đối với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành đã quy định rõ thẩm quyền, phạm vi, mức độ và hình thức xử lý, bao gồm xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.

ĐẶT QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng cho biết Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Bộ Công Thương quán triệt quan điểm việc chuyển đổi sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học phải hướng tới lợi ích cao nhất cho người dân và người tiêu dùng; quyền lợi người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

Một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xe, động cơ và thiết bị sử dụng xăng sinh học cần tăng cường cung cấp thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị và tư vấn kỹ thuật cho người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi - đáp để giải thích, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của người dân. Các kênh tiếp nhận thông tin sẽ được đa dạng hóa, trong đó có việc thiết lập tổng đài tự động nhằm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin khách quan cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng nhiên liệu sinh học. Một số hãng xe đã công bố kết quả đánh giá này. Các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đến nay chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học. Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học, chuyên gia độc lập tham gia tư vấn, hướng dẫn và xử lý các vấn đề chuyên môn, nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho người dân khách quan, chính xác.

Đối với phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây đã duy trì các kênh tiếp nhận từ lâu. Với các nội dung mới liên quan đến xăng sinh học E5, E10, các quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh đang tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội kỹ thuật và tổ chức khoa học liên quan đến động cơ đốt trong nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp và tư vấn cho người dân.

Cùng với kiểm soát chất lượng, Bộ Công Thương cho biết bảo đảm đủ nguồn cung xăng nhiên liệu sinh học cho thị trường là trách nhiệm chung của Bộ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan. Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10 phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Với các giải pháp đồng bộ, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và tiêu thụ xăng nhiên liệu sinh học.