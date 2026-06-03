Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,1%, cao nhất 4 năm

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 gần đây. Đáng chú ý, sự khởi sắc của các ngành trọng điểm cùng quy mô lao động mở rộng đã tạo xung lực quan trọng, thúc đẩy bức tranh kinh tế chung phát triển...

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/6, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2026 ước tính tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,5%; ngành khai khoáng tăng 6,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,8%), là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong bốn năm gần đây. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,9%), đóng góp 7,4 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 5,5% (cùng kỳ năm 2025 giảm 4,1%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 4,2%), đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,8%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng, giảm chỉ số IIP 5 tháng đầu năm các năm 2022-2026 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Báo cáo của Cục Thống kê cũng ghi nhận: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 của một số ngành sản xuất trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: kim loại tăng 20,2%; xe có động cơ tăng 18,0%; hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 16,9%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,2%; đồ uống tăng 15,1%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,6%; chế biến thực phẩm tăng 11,2%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,9%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 10,7%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 9,6%; dệt tăng 9,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 7,5%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại vẫn có một số ngành có chỉ số sản xuất giảm là khai thác than cứng và than non giảm 4,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1,0%.

Liên quan đến chỉ số sản xuất công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của các địa phương trên cả nước, Cục Thống kê cho biết tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng, giảm IIP 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là xe máy tăng 36,0%; ô tô tăng 26,7%; thủy hải sản chế biến tăng 21,6%; thép cán tăng 21,5%; đường kính và bia cùng tăng 14,4%; sơn hóa học tăng 14,3%. Ngược lại, một số sản phẩm giảm là phân hỗn hợp NPK giảm 6,8%; bột ngọt giảm 6,0%; giày, dép da giảm 5,7%; than (than sạch) giảm 4,7%.

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/05/2026 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,6% và tăng 2,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 3,4%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,2% và tăng 3,5%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 3,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 2,8%.