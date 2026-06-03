Siết kỷ luật thể chế, tháo điểm nghẽn để giữ kịch bản tăng trưởng

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết sáng cùng ngày, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng 5, xác định trọng tâm nhiệm vụ tháng 6 và thời gian tới.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm, nhất là hoàn thiện thể chế, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ cũng tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; triển khai các đoàn công tác đến từng địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

ÁP LỰC TĂNG TRƯỞNG, LẠM PHÁT VÀ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý.

Đáng chú ý, tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đều thấp hơn kịch bản; nhập siêu liên tiếp 6 tháng và có xu hướng gia tăng; tiến độ thu ngân sách nhà nước chậm lại; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ.

Cùng với đó, việc kiểm soát lạm phát ở mức 4,5% gặp khó khăn do giá xăng dầu thế giới duy trì ở mức cao, sức ép chi phí đầu vào gia tăng. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài còn chậm; điều chỉnh các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa đạt tiến độ theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo thường kỳ tháng 5/2026 - Ảnh: VGP/QP

Tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết cũng chưa được khắc phục triệt để.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt, nỗ lực lớn để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đặc biệt chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành, đồng thời kiểm soát chặt việc phát sinh văn bản mới.

Chính phủ cũng yêu cầu cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký kinh doanh; cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát nội dung quy hoạch tỉnh, thành phố; hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội và quy hoạch cả nước.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; cập nhật, theo dõi, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước, từng bộ, ngành, địa phương để có giải pháp phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra.

Chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; duy trì các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Công tác quản lý giá phải được thực hiện hiệu quả, kiểm soát chặt lộ trình tăng giá một số mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát còn lớn.

Đối với đầu tư, Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài; khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các bộ, ngành, địa phương phải hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi thực chất hơn; củng cố năng lực sản xuất trong nước; cải thiện mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng thu hút vốn FDI; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Về tổ chức bộ máy, Chính phủ yêu cầu rà soát các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ để sớm trình Chính phủ ban hành; tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với phân cấp, phân quyền.

Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa Luật Đất đai để trình cấp có thẩm quyền.

Trong lĩnh vực năng lượng, xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả ứng phó với khó khăn; rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa khâu trung gian; đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng trọng điểm; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng.

Chính phủ đồng thời yêu cầu thực hiện tốt các chính sách xã hội, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học năm 2026 và chuẩn bị năm học 2026-2027.

Trong lĩnh vực y tế, các bộ, ngành liên quan cần sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho nhân dân, việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; xây dựng quy định về quản lý hệ thống phân phối thuốc.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Chính phủ yêu cầu chủ động phương án xử lý các vấn đề phát sinh; đánh giá đầy đủ việc triển khai các cam kết, thỏa thuận, nhất là các hiệp định kinh tế đã ký kết với các đối tác, tổ chức lớn; tổ chức hiệu quả các hội nghị quốc tế và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.