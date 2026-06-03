Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

ASEAN gia tăng sức hấp dẫn từ liên kết khu vực và động lực tiêu dùng nội địa

Minh Huy

03/06/2026, 14:31

Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội mới cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới không chỉ đến từ chi phí sản xuất mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng thị trường nội địa vững mạnh, phát triển hạ tầng số, logistics và tăng cường liên kết khu vực...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, cho biết  “Sắp xếp lại chuỗi cung ứng” là cụm từ hàm ý mô tả một thế giới đang tự tái cấu trúc với tốc độ nhanh chóng, dòng vốn cũng đang thay đổi.

Trong bối cảnh lãi suất cao hơn, khẩu vị rủi ro thắt chặt hơn và tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng, các nhà đầu tư không chỉ rót tiền vì tiềm năng đơn thuần mà thay vào đó là năng lực thực thi thực tế.

Năm 2026 được dự báo không chỉ là một chu kỳ tăng trưởng thông thường của ASEAN, mà sẽ là một bước ngoặt mang tính chuyển đổi sâu sắc. Khu vực này đang nằm tại điểm giao thoa của hàng loạt xu hướng đạt đỉnh điểm: từ dịch chuyển địa chính trị, bùng nổ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), điện hóa cho đến dòng vốn đầu tư vào khí hậu.

KẾT NỐI HẠ TẦNG ĐỂ THỰC HIỆN HÓA THỊ TRƯỜNG CHUNG ASEAN

Để hiện thực hóa cơ hội này, ASEAN cần vượt qua giới hạn của một nhóm các thị trường riêng rẽ để trở thành “ASEAN như một chỉnh thể thống nhất”, đây được xem như một nền tảng tích hợp chặt chẽ về sản xuất, dịch vụ và vốn. Sự thống nhất này đòi hỏi một “hạ tầng kỹ thuật” tương xứng, bao gồm kết nối vật lý, hệ thống tiêu chuẩn, thanh toán, logistics và sự phối hợp đồng bộ về chính sách.

Dẫn chứng thực tế, ông Tim Evans cho biết sự chuyển dịch chiến lược này đang diễn ra mạnh mẽ. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu mới đây, an ninh năng lượng đã trở thành trọng tâm, thúc đẩy các lãnh đạo nhất trí về kết nối lưới điện xuyên biên giới và chia sẻ nhiên liệu.

Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với ASEAN thường gắn với chiến lược “China+1”, nhằm đa dạng hóa sản xuất, giảm rủi ro tập trung và duy trì chi phí cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ hội bền vững hơn nằm ở việc xây dựng ASEAN như một thị trường thống nhất, với chuỗi cung ứng xuyên biên giới thông suốt, hạ tầng số giảm rào cản cho doanh nghiệp và thị trường vốn đủ năng lực hỗ trợ các dự án hạ tầng, chuyển đổi dài hạn.
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam.

Lưới điện ASEAN từ một tham vọng ngoại giao nay đã trở thành quyết sách thương mại thiết yếu. Song song đó, việc ký kết nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 vào tháng 10 năm ngoái đã mở rộng hợp tác sang kinh tế số, kinh tế xanh và chuỗi cung ứng.

Đối với Việt Nam, khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất khu vực (Năm 2024, thương mại song phương đạt gần 1.000 tỷ USD), ACFTA 3.0 chính là khung pháp lý mới để khơi thông các dòng chảy thương mại giá trị cao.

LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA

Theo ông Tim Evans, sự đa dạng của ASEAN chính là lợi thế cạnh tranh. Có thể thấy năng lực sản xuất tập trung ở Việt Nam, Thái Lan và Malaysia; dịch vụ và tài chính hội tụ ở Singapore; trong khi quy mô hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng nội địa khổng lồ nằm tại Indonesia và Philippines. Khi hạ tầng kỹ thuật hoạt động hiệu quả, những yếu tố này sẽ bổ trợ lẫn nhau, tạo thành động lực tăng trưởng toàn diện.

Tuy nhiên, sự đa dạng chưa đủ để kiến tạo sức bền kinh tế, ASEAN cần trở thành một chỉnh thể thống nhất về nhu cầu tiêu dùng, thay vì chỉ đóng vai trò là một mắt xích cung ứng. Chuyển hướng khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu là khó khả thi trong ngắn hạn, nhưng khu vực này vẫn còn dư địa lớn để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và thương mại nội khối.

Hiện tại, tăng trưởng bằng cách bán hàng cho người tiêu dùng ở các nước giàu đang bộc lộ rủi ro tập trung. Theo phân tích của HSBC dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tại Đông Nam Á, xu hướng tiết kiệm vẫn áp đảo chi tiêu. Trong đó, tỷ lệ tiết kiệm bình quân của 6 nền kinh tế ASEAN năm 2024 lên tới 32% tổng sản lượng kinh tế, cao hơn mức trung bình toàn cầu và gấp đôi Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tiết kiệm chạm mức 35% GDP, dù phản ánh một mô hình tăng trưởng đầu tư cao và định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, con số này cũng cho thấy những hạn chế trong kích cầu tiêu dùng nội địa.

“Để tái cân bằng, “bí quyết” nằm ở việc cải thiện tiền lương, duy trì sức mạnh đồng nội tệ, củng cố mạng lưới an sinh và phát triển hệ thống tín dụng tiêu dùng. Khi nhu cầu bên ngoài suy giảm, một thị trường nội địa vững mạnh sẽ là động cơ thứ hai giúp duy trì hoạt động của các nhà máy, bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo các kế hoạch đầu tư không bị gián đoạn”, ông Tim đưa ra khuyến nghị.

HẠ TẦNG SỐ MỞ RA DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG MỚI

Bên cạnh bài toán tiêu dùng, hạ tầng số đang nổi lên như một lợi thế then chốt. Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam nhận định: ASEAN hiện dẫn đầu về tốc độ phổ cập thanh toán thời gian thực, ví điện tử và ngân hàng số. Nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô 2.000 tỷ USD vào năm 2030 nhờ cơ cấu dân số trẻ và sự hiện diện của các “siêu ứng dụng”.

Do đó, việc liên kết thanh toán và đồng bộ các tiêu chuẩn thương mại số không chỉ giúp giảm rào cản kinh doanh mà còn đưa các hoạt động kinh tế gia đình vào hệ thống chính thức để tiếp cận nguồn vốn.

Làn sóng đầu tư tiếp theo sẽ không chỉ dừng ở bài toán chi phí thấp, mà hướng tới chuỗi giá trị cao hơn như điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo và hạ tầng số phục vụ AI. Với việc bán dẫn và phần cứng ICT đang chiếm hơn 30% xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam đang nắm giữ chìa khóa để tiến vào kỷ nguyên hạ tầng số mới.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam.
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam.

“Trong bức tranh chung đó, Việt Nam đang có vị thế đặc biệt thuận lợi để chuyển mình từ một công xưởng sản xuất sang nền tảng đổi mới. Các chỉ số kinh tế năm 2025 cho thấy dư địa phục hồi mạnh mẽ khi tăng trưởng GDP đạt 8,02% (dẫn đầu nhóm ASEAN-6), cùng với 38,42 tỷ USD vốn FDI. Đây là minh chứng cho niềm tin của giới đầu tư toàn cầu vào chi phí cạnh tranh, chuỗi cung ứng điện tử, công nghệ thông tin (ICT) ngày càng sâu rộng và khả năng tiếp cận thị trường lớn qua các hiệp định CPTPP, RCEP của Việt Nam”.

Thêm vào đó, năng lượng tái tạo đang tái định hình cơ cấu năng lượng quốc gia. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự ổn định của lưới điện. Nếu tích hợp thành công vào mạng lưới điện ASEAN, phần thặng dư năng lượng tái tạo của Việt Nam có thể trở thành tài sản chiến lược của cả khu vực.

Tuy nhiên, theo khuyến nghị của ông Tim Evans, tiến trình hội nhập quốc tế cần được triển khai đồng bộ với các cải cách trong nước và theo lộ trình phù hợp. Trong 5 năm tới, những yếu tố nền tảng như chất lượng quản trị, thượng tôn pháp luật, uy tín tài khóa và tính nhất quán trong điều hành chính sách được xem là các nhân tố có vai trò quyết định. Theo đó, ưu tiên trước hết là hoàn thiện các nền tảng trong nước theo hướng ổn định, minh bạch và hiệu quả, sau đó tận dụng các liên kết khu vực như ASEAN, RCEP hay ACFTA 3.0 để mở rộng quy mô và gia tăng động lực phát triển.

Xuất nhập khẩu bứt phá, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

10:06, 03/06/2026

Xuất nhập khẩu bứt phá, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

11:31, 09/04/2026

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

09:49, 13/05/2026

HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

Từ khóa:

chiến lược China+1 chuỗi cung ứng ASEAN đầu tư hạ tầng số ASEAN HSBC Việt Nam kết nối hạ tầng ASEAN năng lượng tái tạo thương mại thương mại nội địa tiêu dùng nội địa

Đọc thêm

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,1%, cao nhất 4 năm

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,1%, cao nhất 4 năm

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 gần đây. Đáng chú ý, sự khởi sắc của các ngành trọng điểm cùng quy mô lao động mở rộng đã tạo xung lực quan trọng, thúc đẩy bức tranh kinh tế chung phát triển...

CPI tháng 5 tăng 0,29%: Áp lực từ giá điện, nước và xăng dầu mùa nắng nóng

CPI tháng 5 tăng 0,29%: Áp lực từ giá điện, nước và xăng dầu mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng gay gắt đẩy cao nhu cầu và giá cả các mặt hàng điện, nước sinh hoạt, cùng với sự gia tăng của giá xăng dầu và vật liệu xây dựng là những nguyên nhân chính thúc đẩy chỉ số CPI tháng 5/2026 tăng...

Xuất nhập khẩu bứt phá, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

Xuất nhập khẩu bứt phá, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2026 bứt phá mạnh mẽ với đà tăng trưởng cao ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (tăng 30,8%) vượt xa xuất khẩu (tăng 19,5%) nên cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái nhập siêu…

Ba xu hướng lớn định hình tương lai thị trường tín chỉ carbon

Ba xu hướng lớn định hình tương lai thị trường tín chỉ carbon

Năm 2025, doanh thu từ các công cụ định giá carbon toàn cầu đã vượt 107 tỷ USD. Năm 2026, thị trường ngày càng ưu tiên các tín chỉ carbon chất lượng cao thay vì chạy theo số lượng, đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng...

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định vị TP.HCM thành siêu đô thị đa cực

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định vị TP.HCM thành siêu đô thị đa cực

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định vị TP.Hồ Chí Minh thành siêu đô thị đa cực, trung tâm kinh tế toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố phải thay đổi tư duy, quyết liệt giải quyết bẫy năng suất và rào cản thể chế nhằm giảm chi phí, tạo động lực tăng trưởng mới bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá USD tự do chỉ nhỉnh hơn ngân hàng vài đồng

Tài chính

2

Văn Phú được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Bất động sản

3

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Đầu tư

4

AI, drone và cuộc đua bảo vệ “huyết mạch số” dưới đáy biển châu Âu

Kinh tế số

5

Nắng nóng và đô thị hóa thúc đẩy xu hướng “đi chợ online”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy