ASEAN gia tăng sức hấp dẫn từ liên kết khu vực và động lực tiêu dùng nội địa
Minh Huy
03/06/2026, 14:31
Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội mới cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới không chỉ đến từ chi phí sản xuất mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng thị trường nội địa vững mạnh, phát triển hạ tầng số, logistics và tăng cường liên kết khu vực...
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, cho biết “Sắp
xếp lại chuỗi cung ứng” là cụm từ hàm ý mô tả một thế giới đang tự tái cấu trúc
với tốc độ nhanh chóng, dòng vốn cũng đang thay đổi.
Trong bối cảnh lãi suất
cao hơn, khẩu vị rủi ro thắt chặt hơn và tình hình địa chính trị ngày càng căng
thẳng, các nhà đầu tư không chỉ rót tiền vì tiềm năng đơn thuần mà thay vào đó
là năng lực thực thi thực tế.
Năm 2026 được dự báo không chỉ là một chu kỳ tăng trưởng
thông thường của ASEAN, mà sẽ là một bước ngoặt mang tính chuyển đổi sâu sắc.
Khu vực này đang nằm tại điểm giao thoa của hàng loạt xu hướng đạt đỉnh điểm: từ
dịch chuyển địa chính trị, bùng nổ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), điện
hóa cho đến dòng vốn đầu tư vào khí hậu.
KẾT NỐI HẠ TẦNG ĐỂ THỰC HIỆN HÓA THỊ TRƯỜNG CHUNG ASEAN
Để hiện thực hóa cơ hội này, ASEAN cần vượt qua giới hạn của
một nhóm các thị trường riêng rẽ để trở thành “ASEAN như một chỉnh thể thống nhất”,
đây được xem như một nền tảng tích hợp chặt chẽ về sản xuất, dịch vụ và vốn. Sự
thống nhất này đòi hỏi một “hạ tầng kỹ thuật” tương xứng, bao gồm kết nối vật
lý, hệ thống tiêu chuẩn, thanh toán, logistics và sự phối hợp đồng bộ về chính
sách.
Dẫn chứng thực tế, ông Tim Evans cho biết sự chuyển dịch chiến lược
này đang diễn ra mạnh mẽ. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu mới đây,
an ninh năng lượng đã trở thành trọng tâm, thúc đẩy các lãnh đạo nhất trí về kết
nối lưới điện xuyên biên giới và chia sẻ nhiên liệu.
Lưới điện ASEAN từ một tham vọng ngoại giao nay đã trở thành
quyết sách thương mại thiết yếu. Song song đó, việc ký kết nâng cấp Khu vực
Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 vào tháng 10 năm
ngoái đã mở rộng hợp tác sang kinh tế số, kinh tế xanh và chuỗi cung ứng.
Đối với Việt Nam, khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn
nhất khu vực (Năm 2024, thương mại song phương đạt gần 1.000 tỷ USD), ACFTA 3.0
chính là khung pháp lý mới để khơi thông các dòng chảy thương mại giá trị cao.
LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA
Theo ông Tim Evans, sự đa dạng của ASEAN chính là lợi
thế cạnh tranh. Có thể thấy năng lực sản xuất tập trung ở Việt Nam, Thái Lan và
Malaysia; dịch vụ và tài chính hội tụ ở Singapore; trong khi quy mô hàng hóa và
nhu cầu tiêu dùng nội địa khổng lồ nằm tại Indonesia và Philippines. Khi hạ tầng
kỹ thuật hoạt động hiệu quả, những yếu tố này sẽ bổ trợ lẫn nhau, tạo thành động
lực tăng trưởng toàn diện.
Tuy nhiên, sự đa dạng chưa đủ để kiến tạo sức bền kinh tế, ASEAN cần trở thành một chỉnh thể thống nhất về nhu cầu tiêu dùng, thay vì chỉ
đóng vai trò là một mắt xích cung ứng. Chuyển hướng khỏi mô hình tăng trưởng dựa
vào xuất khẩu là khó khả thi trong ngắn hạn, nhưng khu vực này vẫn còn dư địa lớn
để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và thương mại nội khối.
Hiện tại, tăng trưởng bằng cách bán hàng cho người tiêu dùng
ở các nước giàu đang bộc lộ rủi ro tập trung. Theo phân tích của HSBC dựa trên
dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tại Đông Nam Á, xu hướng tiết kiệm vẫn áp đảo
chi tiêu. Trong đó, tỷ lệ tiết kiệm bình quân của 6 nền kinh tế ASEAN năm 2024
lên tới 32% tổng sản lượng kinh tế, cao hơn mức trung bình toàn cầu và gấp đôi
Mỹ.
Tại Việt Nam, tỷ lệ tiết kiệm chạm mức 35% GDP, dù phản ánh một mô hình tăng trưởng đầu tư cao và định hướng xuất khẩu mạnh mẽ,
con số này cũng cho thấy những hạn chế trong kích cầu tiêu dùng nội địa.
“Để tái cân bằng, “bí quyết” nằm ở việc cải thiện tiền
lương, duy trì sức mạnh đồng nội tệ, củng cố mạng lưới an sinh và phát triển hệ
thống tín dụng tiêu dùng. Khi nhu cầu bên ngoài suy giảm, một thị trường nội địa
vững mạnh sẽ là động cơ thứ hai giúp duy trì hoạt động của các nhà máy, bảo vệ
doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo các kế hoạch đầu tư không bị gián đoạn”, ông
Tim đưa ra khuyến nghị.
HẠ TẦNG SỐ MỞ RA DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG MỚI
Bên cạnh bài toán tiêu dùng, hạ tầng số đang nổi lên như một
lợi thế then chốt. Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam nhận định: ASEAN hiện dẫn đầu về tốc độ phổ cập thanh toán thời gian thực,
ví điện tử và ngân hàng số. Nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy
mô 2.000 tỷ USD vào năm 2030 nhờ cơ cấu dân số trẻ và sự hiện diện của các “siêu
ứng dụng”.
Do đó, việc liên kết thanh toán và đồng bộ các tiêu chuẩn thương mại
số không chỉ giúp giảm rào cản kinh doanh mà còn đưa các hoạt động kinh tế gia
đình vào hệ thống chính thức để tiếp cận nguồn vốn.
Làn sóng đầu tư tiếp theo sẽ không chỉ dừng ở bài toán chi
phí thấp, mà hướng tới chuỗi giá trị cao hơn như điện tử, bán dẫn, năng lượng tái
tạo và hạ tầng số phục vụ AI. Với việc bán dẫn và phần cứng ICT đang chiếm hơn
30% xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam đang nắm giữ chìa khóa để tiến vào kỷ nguyên hạ
tầng số mới.
“Trong bức tranh
chung đó, Việt Nam đang có vị thế đặc biệt thuận lợi để chuyển mình từ một công
xưởng sản xuất sang nền tảng đổi mới. Các chỉ số kinh tế năm 2025 cho thấy dư địa
phục hồi mạnh mẽ khi tăng trưởng GDP đạt 8,02% (dẫn đầu nhóm ASEAN-6), cùng với
38,42 tỷ USD vốn FDI. Đây là minh chứng cho niềm tin của giới đầu tư toàn cầu
vào chi phí cạnh tranh, chuỗi cung ứng điện tử, công nghệ thông tin (ICT) ngày
càng sâu rộng và khả năng tiếp cận thị trường lớn qua các hiệp định CPTPP, RCEP
của Việt Nam”.
Thêm vào đó, năng lượng tái tạo đang tái định hình cơ cấu
năng lượng quốc gia. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự ổn định của lưới điện.
Nếu tích hợp thành công vào mạng lưới điện ASEAN, phần thặng dư năng lượng tái
tạo của Việt Nam có thể trở thành tài sản chiến lược của cả khu vực.
Tuy nhiên, theo khuyến nghị của ông Tim Evans, tiến trình hội nhập quốc tế cần được triển khai
đồng bộ với các cải cách trong nước và theo lộ trình phù hợp. Trong 5 năm tới,
những yếu tố nền tảng như chất lượng quản trị, thượng tôn pháp luật, uy tín tài
khóa và tính nhất quán trong điều hành chính sách được xem là các nhân tố có
vai trò quyết định. Theo đó, ưu tiên trước hết là hoàn thiện các nền tảng trong
nước theo hướng ổn định, minh bạch và hiệu quả, sau đó tận dụng các liên kết
khu vực như ASEAN, RCEP hay ACFTA 3.0 để mở rộng quy mô và gia tăng động lực
phát triển.
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