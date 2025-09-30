Hoàn thành chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc trước 15/10

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8/2025 theo quy định tại Nghị định số 178, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ vừa ký văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 195- KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước đó, ngày 26/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Kết luận số 195- KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 15/10/2025 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8/2025.

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đề nghị người đứng đầu các Bộ, Ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15041/BTC-KTN, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10.

Theo đó, tại Văn bản số 15041, Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được thanh toán.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 chưa có nguồn chi trả, các đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8, các địa phương chủ động, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định.

Trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ, báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h00 ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương, thì các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.