Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hoàn thành chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc trước 15/10

Nhật Dương

30/09/2025, 09:16

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8/2025 theo quy định tại Nghị định số 178, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ vừa ký văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 195- KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước đó, ngày 26/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Kết luận số 195- KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyn địa phương 2 cấp.

Trong đó, yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 15/10/2025 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8/2025.

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đề nghị người đứng đầu các Bộ, Ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15041/BTC-KTN, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10.

Theo đó, tại Văn bản số 15041, Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67 đã được cấp có thm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được thanh toán.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tui, nghỉ thôi việc tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 chưa có nguồn chi trả, các đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8, các địa phương chủ động, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định.

Trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp, trình cấp có thm quyền xem xét, quyết định b sung kinh phí theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc c tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ, báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h00 ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương, thì các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, t chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Công chức nghỉ việc sau 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

17:22, 13/08/2025

Công chức nghỉ việc sau 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

15:22, 12/08/2025

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

20:24, 19/09/2025

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Từ khóa:

công chức Nghị định 178/2024 nghỉ việc sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến

TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến

TP.HCM vừa thông qua loạt chính sách mới, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 5 loại lệ phí được áp dụng mức 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả…

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...

Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3

Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Thẩm định Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân các cấp

Thẩm định Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân các cấp

Chiều 29/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Trưởng Ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã và bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách…

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Với hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép, doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy