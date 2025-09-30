Hoàn thành chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc trước 15/10

Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị
hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của
Chính phủ vừa ký văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 195-
KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trước
đó, ngày
26/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Kết luận số 195- KL/TW về tình hình, kết
quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa
phương 2 cấp.
Trong đó, yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo
Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
67/2025/NĐ-CP) trước ngày 15/10/2025 đối với các trường hợp đã có quyết định
nghỉ trước ngày 31/8/2025.
Để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Ban Chỉ đạo đề nghị người đứng đầu các Bộ, Ban, ngành và các địa phương khẩn
trương chi trả chính sách, chế độ đối với các các trường hợp đã có quyết
định nghỉ việc trước ngày 31/8 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản
số 15041/BTC-KTN, đảm bảo hoàn thành trước
ngày 15/10.
Theo
đó, tại Văn bản số 15041, Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước
ngày 15/10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi
việc theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67 đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được thanh
toán.
Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ
thôi việc tại các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 chưa có nguồn chi trả, các đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước
ngày 1/10 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí.
Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ
thôi việc đã được cấp có
thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8, các địa phương chủ động, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân
sách Trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định.
Trường hợp thiếu nguồn, đề
nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng
hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định.
Trên
cơ sở đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các đơn vị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
Ban
Chỉ đạo cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả
chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức,
đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc
chậm chi trả chính sách, chế độ.
Kết quả thực hiện việc chi trả
chính sách, chế độ, báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ
và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h00 ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có
thẩm quyền theo quy định.
Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được
báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương, thì các đơn
vị phải chịu
trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.