Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Hơn 400 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019, thuộc diện hưởng chế độ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp…

Ngày 19/9, tại họp báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, cho biết theo thống kê sơ bộ, có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019, thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Nghị quyết 07/2025/NQ-CP quy định chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bà Ngân cũng dẫn theo Nghị quyết này, việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1/11. Trong 2 tháng triển khai thực hiện, Tổng Liên đoàn sẽ rà soát hồ sơ, quy trình để xác định đối tượng đúng theo tinh thần của nghị quyết Chính phủ.

Do đây là quyền lợi của người lao động nên Tổng Liên đoàn sẽ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện. Sau đó, các đơn vị sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong tháng 10.

Với số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy nêu trên, Tổng Liên đoàn dự kiến sơ bộ tổng số tiền chi trả cho nhóm này sẽ hơn 400 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) là một trong 5 nhóm nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được hưởng chính sách hỗ trợ.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại họp báo ngày 19/9. Ảnh: Dương Dũng.

Nghị quyết nêu rõ, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 15/1/2019, nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì được hưởng chính sách, chế độ.

Cụ thể, trường hợp có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu, thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng, nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định, và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Người tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí, còn được hưởng các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng thời, được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có tuổi đời còn trên 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí, còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Họ cũng được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Nhóm này cũng không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thì được hưởng chính sách thôi việc. Mức hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng, nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Đồng thời, được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, thì được hưởng chính sách, chế độ giống như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu, quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 được lấy từ nguồn tài chính công đoàn.