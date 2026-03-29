Trang chủ Kinh tế số

Hoàn thiện “bản đồ dữ liệu quốc gia” với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Hạ Chi

29/03/2026, 14:50

Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo là hai trong số 20 loại cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vừa được ban hành...

Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 11/2026/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026). 

Quyết định ban hành 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; cơ sở dữ liệu danh tính điện tử; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phông lưu trữ nhà nước Việt Nam; cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo Quyết định, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung; phối hợp với Bộ Công an đề xuất bổ sung, cập nhật, điều chỉnh Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo Bộ Công an, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đã thu thập 107 triệu dữ liệu công dân, kết nối 15 bộ, ngành và 34 địa phương, xử lý hơn 2,1 tỷ lượt xác thực. Ứng dụng VNeID đạt khoảng 67 triệu tài khoản, tích hợp 50 tiện ích. Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp khoảng 4.700 thủ tục, tiếp nhận 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến trong năm 2025, tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí xã hội.

Riêng VNeID đã hỗ trợ chi trả khoảng 33.000 tỷ đồng an sinh cho 675.000 người dân. Những kết quả nêu trên khẳng định khi dữ liệu chính xác, được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên là nền tảng để quản trị và hình thành một xã hội số minh bạch, hiệu quả và kết nối.

Tại phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 mới đây, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an rà soát, sửa đổi các quy định, cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu; Khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình. 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và tiếp tục cắt giảm 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đề xuất phạt tới 5% doanh thu nếu để lộ dữ liệu khách hàng

Thủ tướng: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên

Chuẩn hóa dữ liệu quốc gia để phát triển AI

Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam

Chủ tịch công ty OKX đánh giá Việt Nam là thị trường năng động và đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững…

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

