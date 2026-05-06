Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung từ 10/5

Nhật Dương

06/05/2026, 13:57

Từ ngày 10/5/2026, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, tạo điều kiện để người lao động chủ động tham gia phù hợp với khả năng tài chính để có thêm nguồn tích lũy khi hết tuổi lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng theo tinh thần Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, được vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả người sử dụng lao động và người lao động.

Như vậy, bên cạnh chế độ hưu trí cơ bản do bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo, bảo hiểm hưu trí bổ sung tạo cơ chế để người lao động tích lũy thêm nguồn tài chính khi về hưu.

Thực tiễn cho thấy dù số người hưởng lương hưu ngày càng gia tăng, nhưng mức hưởng của một bộ phận người nghỉ hưu hiện vẫn còn ở mức khiêm tốn so với nhu cầu chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Theo dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ cấu người hưởng lương hưu hiện nay phân hóa rõ rệt, phần lớn tập trung ở nhóm thu nhập trung bình.

Cụ thể, nhóm hưởng từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng có số lượng đông nhất (gần 40%) với khoảng 1,35 triệu người, tiếp đến là nhóm từ 6 đến dưới 10 triệu đồng/tháng với hơn 1,06 triệu người (chiếm 31,1%). 

Đáng chú ý, nhóm hưởng lương hưu thấp vẫn chiếm số lượng đáng kể. Có khoảng 419.000 người nhận dưới 2,34 triệu đồng/tháng (chiếm 4,3%) và gần 145.000 người hưởng từ 2,34 - dưới 3 triệu đồng/tháng (12,3%). Đây là nhóm có thu nhập hạn chế, dễ chịu tác động khi giá cả sinh hoạt tăng.

Trong khi đó, số người hưởng mức cao không nhiều. Nhóm từ 10  đến dưới 20 triệu đồng/tháng khoảng 418.000 người (12,3%), còn nhóm trên 20 triệu đồng/tháng chỉ hơn 11.500 người, chiếm tỷ lệ gần như không đáng kể (0,34%).

Nguyên nhân mức lương hưu thấp có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn; nghỉ hưu trước tuổi nhiều; đóng không đúng mức tiền lương, thu nhập thực tế tại một số đơn vị sử dụng lao động, hoặc quá trình tham gia chưa liên tục…

Điều này cho thấy việc bổ sung thêm các kênh tích lũy phù hợp là cần thiết, giúp người lao động chủ động chuẩn bị tài chính từ sớm và từng bước bảo đảm tốt hơn thu nhập khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Một trong những điểm nổi bật của bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP là được thiết kế trên nguyên tắc linh hoạt và tự nguyện, tạo điều kiện để người lao động chủ động tham gia phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Theo đó, việc tham gia không mang tính bắt buộc, mà được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm tính chủ động và quyền lựa chọn của mỗi cá nhân.

Cơ chế đóng - hưởng của chính sách cũng được xây dựng theo hướng mở, cho phép các bên linh hoạt xác định mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi hưởng theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Mỗi người tham gia sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân, trong đó ghi nhận đầy đủ phần đóng góp của người lao động và/hoặc người sử dụng lao động. Khoản tích lũy này được quản lý, đầu tư theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm minh bạch, an toàn và hướng tới hiệu quả dài hạn, qua đó giúp gia tăng giá trị tài sản tích lũy theo thời gian.

Pháp luật cũng quy định rõ việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không được gắn với điều kiện tuyển dụng, ký kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, cũng như không được sử dụng làm tiêu chí đánh giá, khen thưởng.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người lao động, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các hình thức ép buộc trá hình, góp phần tạo môi trường tham gia minh bạch, công bằng. 

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

11:11, 28/03/2026

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Trường hợp được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để có lương hưu cao

18:24, 14/08/2024

Trường hợp được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để có lương hưu cao

Từ khóa:

bảo hiểm hưu trí bổ sung bảo hiểm xã hội chế độ hưu trí Nghị định 85/2026/NĐ-CP người lao động

Đọc thêm

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động hằng tháng sẽ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức đóng 0,5%, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay...

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Những “cánh tay nối dài” xuống đồng cứu lúa cùng nông dân

Những “cánh tay nối dài” xuống đồng cứu lúa cùng nông dân

Đêm 3/5 vừa qua, giông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương miền Trung đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An ghi nhận gần 9.000 ha lúa xuân bị đổ ngã. Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương xuống đồng, chạy đua thu hoạch nhằm giảm thiểu tổn thất...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Tiêu điểm

2

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Bất động sản

3

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Tài chính

4

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Chứng khoán

5

Chính thức ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy