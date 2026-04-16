Quỹ hưu trí được mở rộng danh mục đầu tư với chứng khoán niêm yết

Lan Anh

16/04/2026, 18:28

Theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP, quỹ hưu trí được phép mở rộng danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết và thu hẹp đầu tư trái phiếu Chính phủ. Đây được coi là cú hích hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững…

Quy mô quỹ hưu trí bổ sung tăng gấp 26 lần sau 4 năm
Quy mô quỹ hưu trí bổ sung tăng gấp 26 lần sau 4 năm

Nghị định này hướng tới đa dạng hóa các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho công tác an sinh xã hội cũng như đóng góp nguồn vốn dài hạn vào thị trường vốn, Bộ Tài chính nêu rõ.

Cụ thể, Nghị định 85 quy định rõ đối tượng tham gia là người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua doanh nghiệp sử dụng lao động.

Theo đó, quy trình tham gia được thiết kế chặt chẽ, từ việc xây dựng thỏa thuận với người lao động, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp quản lý quỹ, đến việc mở tài khoản hưu trí cá nhân và thực hiện đóng góp của cả người sử dụng lao động và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động (nếu có).

Đáng chú ý, hoạt động quản lý quỹ hưu trí bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về loại hình hoạt động, năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và chất lượng nhân sự.

Bốn điều kiện bao gồm: 

(i)  doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ

(ii) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đang quản lý tổng giá trị tài sản tối thiểu là 1.000 tỷ đồng

(iii) Doanh nghiệp bảo hiểm phải là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí và thực hiện quản lý quỹ hưu trí theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm và đang hoạt động quản lý tối thiểu 02 quỹ đại chúng, trong đó có tối thiểu 01 quỹ trái phiếu; doanh nghiệp có dự thảo điều lệ các quỹ hưu trí dự kiến triển khai và phương án kinh doanh.

(iv)  tối thiểu 05 người lao động có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quản lý quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm; trong đó có tối thiểu 03 nhân sự có các chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc các chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế.

(Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính cho biết cơ chế hoạt động của quỹ tiếp tục được vận hành theo mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, tổ chức lưu ký và đơn vị quản trị tài khoản cá nhân. Các tổ chức này có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn cho tài sản của người tham gia.

Về hoạt động đầu tư, Nghị định 85 cho phép mở rộng danh mục đầu tư sang chứng khoán niêm yết, đồng thời điều chỉnh giảm tỷ trọng tối thiểu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ xuống còn 40% đối với các quỹ có quy mô đủ lớn. Song song đó, các giới hạn đầu tư và tiêu chí quản trị rủi ro cũng được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia.

Ngoài ra, nguyên tắc chi trả từ quỹ vẫn dựa trên số dư tài khoản cá nhân theo cơ chế thị trường và Nhà nước không bảo đảm mức chi trả. Tuy nhiên, quy định cũng linh hoạt cho phép rút trước trong một số trường hợp đặc biệt, đồng thời áp dụng mức phí nhất định để hạn chế việc rút vốn sớm, khuyến khích tích lũy dài hạn.

Đồng thời, công tác quản lý, giám sát được thiết kế theo hướng kết hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm, bao gồm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo, công bố thông tin và kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra định kỳ 02 năm một lần hoặc kiểm tra đột xuất để đánh giá về việc tuân thủ quy định và việc duy trì đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ.

Nếu vi phạm, ngoài việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp quản lý quỹ không được nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trong vòng 3 năm hoặc phải tạm dừng thành lập quỹ mới trong 2 năm và công bố thông tin công khai khi có vi phạm”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trước đó, sau hơn một thập kỷ triển khai Nghị định số 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, thị trường bảo hiểm hưu trí bổ sung tại Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội và mở rộng kênh tích lũy dài hạn cho người lao động.

Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của người lao động và người sử dụng lao động thông qua tài khoản hưu trí cá nhân. Các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện do doanh nghiệp bảo hiểm và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép trực tiếp quản lý.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến cuối năm 2025, thị trường có 4 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung, đang vận hành 7 quỹ với tổng giá trị tài sản ròng gần 2.210 tỷ đồng. Quy mô này tăng 53% so với năm 2024 và gấp 26 lần so với năm 2021, cho thấy đà tăng trưởng rõ nét của lĩnh vực.

Song song, cơ cấu tài sản của các quỹ hưu trí bổ sung tiếp tục duy trì theo hướng an toàn, với 49,69% đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; 8,01% là tiền và tương đương tiền; 15,18% là chứng chỉ quỹ và khoảng 26% là các khoản phải thu từ lãi, cổ tức. Cơ cấu này phù hợp với đặc thù của sản phẩm an sinh dài hạn, đề cao tính ổn định và bền vững.

Ngoài ra, số lượng người tham gia cũng tăng đều qua các năm. Đến hết năm 2025, toàn hệ thống có hơn 28.500 người tham gia, tăng 17,1% so với năm trước. Tổng số tiền đóng góp đạt hơn 720 tỷ đồng, tăng 26,2%, trong khi tổng chi trả gần 68 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng khuyến khích tham gia thông qua ưu đãi thuế, tăng cường giám sát để đảm bảo hoạt động minh bạch, hiệu quả, đồng thời nghiên cứu mở rộng khả năng cho cá nhân tham gia trực tiếp vào hệ thống bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Quỹ hưu trí tự nguyện: "Cú hích" vốn nội lực cho doanh nghiệp tư nhân

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thúc đẩy phát triển các sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện

Rà soát chính sách thuế, tăng huy động vốn từ quỹ hưu trí tự nguyện

Doanh nghiệp Việt tham vọng mở rộng tinh luyện vonfram giữa cuộc đua chip và AI

Doanh nghiệp Việt tham vọng mở rộng tinh luyện vonfram giữa cuộc đua chip và AI

Sau hơn 10 năm đầu tư 700 triệu USD, Masan High-Tech Materials muốn mở rộng vai trò của Núi Pháo vượt ra ngoài phạm vi một mỏ vonfram, trở thành đầu mối tinh luyện cho cả nguồn quặng bên ngoài, trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu về vật liệu cho chip và AI ngày càng sôi động...

Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp 45% kể từ mốc đỉnh

Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp 45% kể từ mốc đỉnh

Trong phiên sáng 16/4, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới thu hẹp hơn 14,4 triệu đồng/lượng kể từ vùng đỉnh 32,1 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 20/3, tương đương 44,98%...

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

Giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Dù ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,83% trong quý 1/2026, song cả 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho thấy nền kinh tế cần một chiến lược điều hành linh hoạt, "tăng tốc có điều kiện" để vừa hiện thực hóa mục tiêu bứt phá, vừa duy trì sự ổn định vĩ mô bền vững...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

