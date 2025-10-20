Thứ Tư, 22/10/2025

Hoạt động sản xuất ô tô có thể gián đoạn vì tranh chấp Mỹ - Trung ở hãng chip Nexperia

Bình Minh

20/10/2025, 13:41

Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng, và một trong những điểm nóng hiện tại là công ty sản xuất chip Nexperia có trụ sở ở Hà Lan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Mặc dù ít được biết đến ngoài ngành, Nexperia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chip cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Bởi vậy, mâu thuẫn Mỹ - Trung liên quan hãng chip này này không chỉ ảnh hưởng đến Nexperia mà còn đe dọa đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô, giữa lúc các hãng xe đã phải đương đầu một loạt vấn đề chuỗi cung ứng trong thời gian gần đây.

Nexperia, một công ty con của công ty Wingtech Technologies có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các công ty bị hạn chế thương mại vào tháng 12 năm ngoái. Tháng 10 năm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cấm Nexperia và các nhà thầu phụ của họ xuất khẩu một số linh kiện và cụm lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Động thái này đã khiến Chính phủ Hà Lan phải can thiệp và giành quyền kiểm soát Nexperia mới đây.

Những diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về rủi ro gián đoạn hoạt động của các nhà máy ô tô, do chip của Nexperia là thành phần quan trọng trong quá trình lắp ráp xe hơi - hãng tin CNN cho hay.

Ngành công nghiệp ô tô đã trải qua một cuộc khủng hoảng chip sau đại dịch Covid-19. Khi đó, sự khan hiếm chip đã dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của nhiều nhà máy và sự sụt giảm nguồn cung xe mới trong hơn 1 năm. Cuộc khủng hoảng này đã góp phần đẩy giá xe mới và xe cũ ở Mỹ lên mức cao kỷ lục. Hiện nay, các sản phẩm ô tô ngày càng phụ thuộc vào chip máy tính, transistor và diode cho mọi tính năng, từ điều chỉnh ghế lái đến cung cấp nhiên liệu cho động cơ và hỗ trợ phanh. Nếu thiếu các thành phần quan trọng này, việc hoàn thiện một chiếc xe sẽ trở nên bất khả thi.

Nexperia sản xuất khoảng 40% chip ô tô trong phân khúc thị trường bao gồm cả transistor và diode. Công ty này có hơn 6.000 sản phẩm được chứng nhận sử dụng trong ô tô và cung ứng 110 tỷ sản phẩm hàng năm.

Với 12.500 nhân viên trên khắp châu Âu, châu Á và Mỹ, Nexperia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để duy trì hoạt động kinh doanh và tự tin rằng sẽ tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, các tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp ô tô lại không lạc quan như vậy và đã cảnh báo về khả năng ngừng hoạt động của các nhà máy sản xuất xe.

Ông John Bozzella, CEO của Liên minh Đổi mới Ô tô, một nhóm vận động hành lang cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn ở Mỹ, nhấn mạnh rằng nếu việc cung ứng chip ô tô không được nối lại nhanh chóng, hoạt động sản xuất ô tô ở Mỹ và nhiều quốc gia khác sẽ gián đoạn đồng thời gây ra hiệu ứng lan tỏa sang các ngành công nghiệp khác. Ông kêu gọi một giải pháp nhanh chóng để ngành công nghiệp ô tô Mỹ và toàn cầu có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (EAMA) cho biết sẽ mất nhiều tháng để có được nguồn cung mới cho các linh kiện mà các thành viên của hiệp hội vẫn mua từ Nexperia, trong khi nguồn cung chip của công ty này dự kiến chỉ còn đủ cho vài tuần. Ông Sigrid de Vries, CEO của EAMA, cho biết các nhà sản xuất ô tô đã thực hiện nhiều biện pháp trong những năm qua để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhưng rủi ro không thể giảm xuống bằng 0.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung chip xảy ra đúng vào lúc các nhà sản xuất ô tô đang phải đối mặt với chi phí gia tăng do chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhiều nhà sản xuất đến nay đã cố gắng hấp thụ chi phí này, nhưng theo ước tính của Kelley Blue Book, giá xe mới trung bình tại Mỹ đã vượt qua mức 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Mỹ muốn các hãng hàng không Trung Quốc không bay qua Nga

22:07, 16/10/2025

Mỹ muốn các hãng hàng không Trung Quốc không bay qua Nga

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

18:16, 16/10/2025

Châu Âu phàn nàn việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát hãng chip Nexperia do Trung Quốc sở hữu

09:16, 14/10/2025

Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát hãng chip Nexperia do Trung Quốc sở hữu

Mỹ Nexperia Trung Quốc Hà Lan

Đọc thêm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

