Hoạt động sản xuất ô tô có thể gián đoạn vì tranh chấp Mỹ - Trung ở hãng chip Nexperia

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng, và một trong những điểm nóng hiện tại là công ty sản xuất chip Nexperia có trụ sở ở Hà Lan...
Mặc dù ít được biết đến ngoài ngành, Nexperia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chip cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Bởi vậy, mâu thuẫn Mỹ - Trung liên quan hãng chip này này không chỉ ảnh hưởng đến Nexperia mà còn đe dọa đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô, giữa lúc các hãng xe đã phải đương đầu một loạt vấn đề chuỗi cung ứng trong thời gian gần đây.
Nexperia, một công ty con của công ty Wingtech Technologies có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các công ty bị hạn chế thương mại vào tháng 12 năm ngoái. Tháng 10 năm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cấm Nexperia và các nhà thầu phụ của họ xuất khẩu một số linh kiện và cụm lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Động thái này đã khiến Chính phủ Hà Lan phải can thiệp và giành quyền kiểm soát Nexperia mới đây.
Những diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về rủi ro gián đoạn hoạt động của các nhà máy ô tô, do chip của Nexperia là thành phần quan trọng trong quá trình lắp ráp xe hơi - hãng tin CNN cho hay.
Ngành công nghiệp ô tô đã trải qua một cuộc khủng hoảng chip sau đại dịch Covid-19. Khi đó, sự khan hiếm chip đã dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của nhiều nhà máy và sự sụt giảm nguồn cung xe mới trong hơn 1 năm. Cuộc khủng hoảng này đã góp phần đẩy giá xe mới và xe cũ ở Mỹ lên mức cao kỷ lục. Hiện nay, các sản phẩm ô tô ngày càng phụ thuộc vào chip máy tính, transistor và diode cho mọi tính năng, từ điều chỉnh ghế lái đến cung cấp nhiên liệu cho động cơ và hỗ trợ phanh. Nếu thiếu các thành phần quan trọng này, việc hoàn thiện một chiếc xe sẽ trở nên bất khả thi.
Nexperia sản xuất khoảng 40% chip ô tô trong phân khúc thị trường bao gồm cả transistor và diode. Công ty này có hơn 6.000 sản phẩm được chứng nhận sử dụng trong ô tô và cung ứng 110 tỷ sản phẩm hàng năm.
Với 12.500 nhân viên trên khắp châu Âu, châu Á và Mỹ, Nexperia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để duy trì hoạt động kinh doanh và tự tin rằng sẽ tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, các tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp ô tô lại không lạc quan như vậy và đã cảnh báo về khả năng ngừng hoạt động của các nhà máy sản xuất xe.
Ông John Bozzella, CEO của Liên minh Đổi mới Ô tô, một nhóm vận động hành lang cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn ở Mỹ, nhấn mạnh rằng nếu việc cung ứng chip ô tô không được nối lại nhanh chóng, hoạt động sản xuất ô tô ở Mỹ và nhiều quốc gia khác sẽ gián đoạn đồng thời gây ra hiệu ứng lan tỏa sang các ngành công nghiệp khác. Ông kêu gọi một giải pháp nhanh chóng để ngành công nghiệp ô tô Mỹ và toàn cầu có thể tiếp tục hoạt động bình thường.
Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (EAMA) cho biết sẽ mất nhiều tháng để có được nguồn cung mới cho các linh kiện mà các thành viên của hiệp hội vẫn mua từ Nexperia, trong khi nguồn cung chip của công ty này dự kiến chỉ còn đủ cho vài tuần. Ông Sigrid de Vries, CEO của EAMA, cho biết các nhà sản xuất ô tô đã thực hiện nhiều biện pháp trong những năm qua để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhưng rủi ro không thể giảm xuống bằng 0.
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung chip xảy ra đúng vào lúc các nhà sản xuất ô tô đang phải đối mặt với chi phí gia tăng do chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhiều nhà sản xuất đến nay đã cố gắng hấp thụ chi phí này, nhưng theo ước tính của Kelley Blue Book, giá xe mới trung bình tại Mỹ đã vượt qua mức 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.
