Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát hãng chip Nexperia do Trung Quốc sở hữu

Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát hãng sản xuất chip Nexperia, một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu về sở hữu trí tuệ công nghệ tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn...

Theo hãng tin CNN, quyết định trên được công bố vào tối ngày 12/10 theo giờ địa phương, khi nhà chức trách Hà Lan tiến hành can thiệp vào Nexperia - công ty có trụ sở chính tại nước này và chuyên sản xuất chip cho ô tô và hàng điện tử tiêu dùng. Giải thích về hành động này, Chính phủ Hà Lan đề cập đến lo ngại về khả năng chuyển giao công nghệ cho Wingtech - công ty mẹ đặt tại Trung Quốc của Nexperia.

Động thái của Chính phủ Hà Lan được thực hiện theo một đạo luật có tên “Luật về sự sẵn có của hàng hóa”, một thẩm quyền chưa từng được Chính phủ nước này sử dụng trước đây.

Cổ phiếu của Wingtech sụt giảm 10% trong phiên giao dịch tại Thượng Hải vào ngày thứ Hai (13/10). Bằng việc giành quyền kiểm soát, Chính phủ Hà Lan không nắm quyền sở hữu Nexperia nhưng sẽ có quyền đảo ngược hoặc chặn các quyết định quản lý mà họ cho là có hại. Hoạt động sản xuất thường xuyên của công ty vẫn tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang gia tăng áp lực lên các công ty công nghệ Trung Quốc như một phần của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giữa Mỹ và Hà Lan có sự hợp tác chặt chẽ trong việc kiểm soát xuất khẩu ngành công nghiệp chip máy tính.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết không có sự can thiệp của Mỹ trong quyết định liên quan đến Nexperia và thời điểm này chỉ là “hoàn toàn ngẫu nhiên”.

Tháng trước, Washington mở rộng danh sách đen các công ty bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, bao gồm cả các công ty con của những công ty này.

Wingtech đã bị đưa vào danh sách đen của của Mỹ từ tháng 12 năm ngoái do bị Washington cáo buộc có vai trò hỗ trợ chính phủ Trung Quốc mua lại các thực thể có khả năng sản xuất bán dẫn nhạy cảm. Nexperia - công ty thuộc sở hữu 100% của Wingtech - cho biết vào thời điểm đó rằng họ sẽ tuân thủ các quy định của Mỹ.

Wingtech gọi động thái của Chính phủ Hà Lan đối với Nexperia - công ty từng là một phần của tập đoàn điện tử Hà Lan Philips - là “sự can thiệp quá mức do thiên kiến địa chính trị”. Wingtech cũng cáo buộc rằng các nhà điều hành không phải người Trung Quốc của Nexperia đã tìm cách thay đổi cấu trúc vốn của công ty thông qua các thủ tục pháp lý trong một “cuộc chiếm đoạt quyền lực được che đậy”.

Trong một tuyên bố, Wingtech cho biết họ đang tham vấn với các luật sư và tìm kiếm sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc để “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty”.

Nexperia được Wingtech mua lại với giá 3,63 tỷ USD vào năm 2018. Sau động thái của Chính phủ Hà Lan, công ty cho biết họ tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan.

Trong tuyên bố về việc giành quyền kiểm soát Nexperia, Chính phủ Hà Lan đề cập đến các vấn đề xung quanh “kiến thức công nghệ quan trọng” mà không giải thích chi tiết. “Việc mất đi những khả năng này có thể gây ra rủi ro cho an ninh kinh tế của Hà Lan và châu Âu”, tuyên bố viết.

Nexperia là một trong những nhà sản xuất chip máy tính đơn giản lớn nhất thế giới, với các sản phẩm như diode và transistor. Công ty cũng đang phát triển các công nghệ tiên tiến hơn như linh kiện bán dẫn “khoảng cách rộng” được sử dụng trong các thiết lập điện và có thể dùng cho ô tô điện, bộ sạc và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tài liệu gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào ngày 13/10, Wingtech nói rằng quyền kiểm soát của họ đối với Nexperia sẽ bị hạn chế tạm thời do lệnh của Chính phủ Hà Lan và các phán quyết của tòa án. Công ty nói các diễn biến này sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hiệu quả hoạt động của công ty.

Wingtech cũng cho biết Chủ tịch của công ty là ông Zhang Xuezheng đã bị đình chỉ khỏi vị trí trong hội đồng quản trị của Nexperia theo lệnh của tòa án ở Amsterdam vào ngày 6/10, và một thành viên độc lập có quyền bỏ phiếu không phải người Trung Quốc sẽ được bổ nhiệm để thay thế ông.

Trước khi gặp thách thức ở Hà Lan, Wingtech đã từng gặp rắc rối với các chính phủ phương Tây khác. Trước đây, nhà chức trách Anh đã yêu cầu Wingtech thoái vốn khỏi một cơ sở ở Newport.