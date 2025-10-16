Mỹ muốn các hãng hàng không Trung Quốc không bay qua Nga

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm họ bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến Mỹ và đi từ Mỹ...

Theo hãng tin CNN, các hãng bay Trung Quốc cho rằng việc tránh đi qua không phận Nga sẽ kéo dài thời gian bay, tăng giá vé và có thể gây gián đoạn một số tuyến bay.

Tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã đưa ra đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua Nga trên các tuyến bay đến Mỹ và từ Mỹ, với lý do thời gian bay của các hãng này giảm xuống khiến các hãng hàng không Mỹ gặp bất lợi.

China Eastern Airlines, một trong 6 hãng hàng không Trung Quốc gửi thư phản đối, cho biết trong một hồ sơ gửi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ rằng động thái này có thể kéo dài thời gian bay trên một số tuyến đường quan trọng của họ thêm từ 2-3 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ lỡ chuyến và lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Air China và China Southern Airlines cũng cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một số lượng lớn hành khách ở Mỹ và Trung Quốc. China Southern dự đoán ít nhất 2.800 hành khách dự kiến đi lại trong mùa cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 31/12 sẽ cần phải đặt lại vé, dẫn tới kế hoạch du lịch của họ có thể gặp trục trặc.

Trong khi đó, hãng hàng không Mỹ United Airlines đã kêu gọi chính quyền ông Trump mở rộng lệnh cấm trên để bao gồm cả Cathay Pacific, hãng vẫn bay qua Nga trên các chuyến bay đến Mỹ từ Hồng Kông, và các hãng hàng không khác có trụ sở tại Hồng Kông.

United Airlines cho biết các hạn chế của Nga đối với các hãng hàng không Mỹ đồng nghĩa với việc họ không thể nối lại dịch vụ bay thẳng đến Trung Quốc trên các tuyến bay đã khai thác trước đây như các tuyến giữa Trung Quốc với Newark/New York, Washington DC. và Chicago.

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng hàng không nước ngoài khác bay qua không phận của mình để trả đũa việc Washington cấm các chuyến bay của Nga bay qua Mỹ từ tháng 3/2022 sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.

Các hãng hàng không Trung Quốc không chịu lệnh cấm đó của Nga và đã sử dụng lợi thế này để tăng thị phần so với các hãng của các quốc gia khác trên các tuyến bay quốc tế.

Airlines for America - một hiệp hội lớn đại diện cho các hãng hàng không American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines- đã ca ngợi nỗ lực của Chính phủ Mỹ, đồng thời kêu gọi Bộ Giao thông Vận tải nước này tiếp tục "duy trì sự cân bằng trong số lượng chuyến bay chở khách của các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc, bằng cách đảm bảo rằng mức độ công suất hành khách duy trì hợp lý, gắn liền với nhu cầu thị trường”.