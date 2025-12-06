Tổng mức bán lẻ và dịch vụ 11 tháng tăng 9,1%, du lịch lữ hành bứt phá

Nhờ các chính sách thị thực thuận lợi và chương trình kích cầu hiệu quả, hoạt động thương mại, dịch vụ 11 tháng năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành du lịch trở thành điểm sáng nổi bật khi doanh thu lữ hành bứt phá mạnh mẽ ở mức 19,9%...

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 11/2025 ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tương đương tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước...

Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6%.

Với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt người, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng tăng 19,9%. Con số này phản ánh hiệu quả kích cầu tiêu dùng và các chính sách, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 11 tháng giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 11 ước đạt 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu mua sắm của người dân tăng khi thời tiết chuyển mùa và bổ sung, thay thế đồ dùng, trang thiết bị thiệt hại do mưa lũ; hàng may mặc tăng 9,2%; lương thực, thực phẩm tăng 7,0%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,6% và du lịch lữ hành tăng 19,1%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.377,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,8% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,8%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2025 ước đạt 4.859,0 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng may mặc tăng 8,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 5,1%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: An Giang tăng 9,9%; Đồng Nai tăng 7,9%; Ninh Bình tăng 7,7%; Nghệ An tăng 7,4%; Thanh Hóa tăng 7,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2025 ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,3%; Đà Nẵng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 13,4%; Cần Thơ tăng 12,2%; Hải Phòng tăng 11,6%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

So với cùng kỳ năm trước của một số địa phương, doanh thu 11 tháng năm 2025 của Hà Nội tăng 23,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,3%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 14,1%; Đà Nẵng tăng 13,2%.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng năm 2025 ước đạt 665,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tại một số địa phương, doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng khá, như: Hải Phòng tăng 16,2%; Vĩnh Long tăng 14,6%; Quảng Ninh tăng 11,9%; Cà Mau tăng 11,5%; Hà Tĩnh tăng 10,9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,7%; Hà Nội tăng 8,2%.