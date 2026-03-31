Hội chợ OCOP hè 2026 góp phần kích cầu du lịch Quảng Ninh

Ngày 31/3/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết nhân dịp Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến hết tháng 5/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, Quảng Ninh).

Với quy mô khoảng 240 gian hàng, Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 nhằm cùng cấp nguồn sản phẩm, hàng hoá phóng phú có chất lượng tốt phục vụ người dân và khách du lịch mua sắm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hội chợ năm nay được chia làm 4 khu vực.

Khu vực 1: Bố trí 104 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực 2: Khoảng 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế trong nước.

Khu vực 3: Bố trí 10 gian hàng trưng bày, triển lãm hình ảnh và trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm khoa học, công nghệ đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động của doanh nghiệp, tập đoàn chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động.

Khu vực 4: Sân khấu khai mạc hội chợ (trong Cung Quy hoạch) phục vụ chương trình khai mạc.

Ban tổ chức cho biết tổng kinh phí chi cho Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 là hơn 2,8 tỷ đồng (trong thời gian từ ngày 10/4 đến ngày 5/5), trong đó, nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là hơn 1,4 tỷ đồng, nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân là 896 triệu đồng.

Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ninh được giao chịu trách nhiệm toàn diện chủ trì, phối hợp với các sở ngành, các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026.

Các sở ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai phối hợp Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 thành công, đem lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo đà tăng trưởng cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh.