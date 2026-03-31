Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hội chợ OCOP hè 2026 góp phần kích cầu du lịch Quảng Ninh

Mai Hoàng

31/03/2026, 13:32

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 nhằm quảng bá sản phẩm chất lượng, kích cầu tiêu dùng và thu hút khách du lịch...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 31/3/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết nhân dịp Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến hết tháng 5/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, Quảng Ninh).

Với quy mô khoảng 240 gian hàng, Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 nhằm cùng cấp nguồn sản phẩm, hàng hoá phóng phú có chất lượng tốt phục vụ người dân và khách du lịch mua sắm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hội chợ năm nay được chia làm 4 khu vực.

Khu vực 1: Bố trí 104 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực 2: Khoảng 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế trong nước.

Khu vực 3: Bố trí 10 gian hàng trưng bày, triển lãm hình ảnh và trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm khoa học, công nghệ đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động của doanh nghiệp, tập đoàn chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động.

Khu vực 4: Sân khấu khai mạc hội chợ (trong Cung Quy hoạch) phục vụ chương trình khai mạc.

Ban tổ chức cho biết tổng kinh phí chi cho Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 là hơn 2,8 tỷ đồng (trong thời gian từ ngày 10/4 đến ngày 5/5), trong đó, nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là hơn 1,4 tỷ đồng, nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân là 896 triệu đồng.

Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ninh được giao chịu trách nhiệm toàn diện chủ trì, phối hợp với các sở ngành, các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026.

Các sở ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai phối hợp Hội chợ OCOP Quảng Ninh – hè 2026 thành công, đem lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo đà tăng trưởng cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng: OCOP phải đi vào chiều sâu, lấy chất lượng và thương hiệu làm trụ cột

“Trợ lực” cho sản phẩm OCOP vươn xa trên thị trường quốc tế

Thiết kế sáng tạo: “Linh hồn” cho sản phẩm làng nghề và OCOP mở rộng thị trường

Từ khóa:

Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2026 ngành du lịch Quảng Ninh sản phẩm OCOP

Đọc thêm

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, sầu riêng tiếp tục dẫn dắt

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, sầu riêng tiếp tục dẫn dắt

Trong quý 1 của năm 2026, ngành rau quả Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1,48 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 500 triệu USD, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng thị trường đang diễn ra tích cực.

TP.HCM: Cần chuyển đổi từ chính sách đến hạ tầng khi phát triển giao thông phát thải thấp

Giao thông phát thải thấp, đặc biệt là phát triển xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu tại TP.HCM, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt nhiều rào cản như chi phí cao, hạ tầng sạc thiếu đồng bộ và hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Để bứt phá, thành phố cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp chính sách, đầu tư và công nghệ, đồng thời thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp và người dân.

Xăng sinh học “lên ngôi”, các nhà máy ethanol hồi sinh

Từ đầu tháng 3/2026, thị trường xăng dầu Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển dịch tích cực sang nhiên liệu sinh học. Nhờ nhu cầu tiêu dùng xăng E5 và E10 tăng nhanh đã kéo theo sự hồi sinh của nhiều nhà máy ethanol từng "đắp chiếu", đồng thời dần xác lập vị thế "trụ cột" mới cho an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Người giàu Mỹ bắt đầu bi quan về kinh tế

Người tiêu dùng Mỹ đang trở nên bi quan hơn về nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính...

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy