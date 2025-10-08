Hội Doanh nhân trẻ khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO

Báo cáo tổng hợp VPSF 2025 được xây dựng từ ý kiến của gần 6.500 đại biểu, hơn 3.000 đóng góp gửi về từ cộng đồng doanh nhân tại 12 phiên đối thoại địa phương, 4 phiên chuyên đề và một phiên cấp cao có sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các ý kiến tập trung vào bốn nhóm vấn đề then chốt, gồm: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nâng cao nội lực quản trị doanh nghiệp. Báo cáo cũng đưa ra nhiều kiến nghị đột phá, trong đó nổi bật là chương trình đào tạo 10.000 CEO, nhằm xây dựng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam hội tụ đủ Tâm – Tầm – Tài.

Ban lãn đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, nhấn mạnh báo cáo sẽ tiếp tục được hoàn thiện và gửi tới Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan, làm cơ sở quan trọng cho việc hoạch định và điều chỉnh chính sách.

Không dừng lại ở khâu tổng hợp, Hội sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đồng thời phối hợp với bộ, ngành và địa phương để bảo đảm các đề xuất được phản hồi và triển khai thực chất.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng xây dựng kênh phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch và cập nhật thường xuyên, song song với các phiên đối thoại định kỳ.

“Đây là cam kết mạnh mẽ để các sáng kiến từ Diễn đàn không chỉ dừng lại ở báo cáo, mà thực sự đi vào đời sống chính sách, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân vươn mình phát triển”, ông Đặng Hồng Anh khẳng định.

Nhằm cụ thể hóa kết quả VPSF 2025, Hội cũng chính thức công bố chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030. Lộ trình gồm ba giai đoạn: khởi động và thí điểm từ quý IV/2025 với 1.000 học viên đầu tiên; tăng tốc trong giai đoạn 2027-2029 với 7.000 học viên; và lan tỏa bền vững năm 2030 để hoàn thành mục tiêu.

Nội dung chương trình bám sát bộ chỉ số 8 năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo hiện đại như chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, rủi ro, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VPSF 2025, cho biết đây không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là hành trình kết nối và cố vấn, nơi mỗi doanh nhân đi trước dìu dắt hai doanh nhân mới, xây dựng cộng đồng doanh nhân vững mạnh, đoàn kết và cùng phát triển.

“Với phương pháp Mindset - Toolset - Skillset (Tư duy - Công cụ - Kỹ năng), chúng tôi mong muốn mang đến cho học viên không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là công cụ thực hành và kỹ năng ứng dụng ngay tại doanh nghiệp. Đây không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là hành trình kết nối, cố vấn và truyền cảm hứng, nơi mỗi doanh nhân trẻ đi trước sẽ dìu dắt hai doanh nhân mới, tạo ra một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, đoàn kết và cùng phát triển”, bà Phạm Thị Bích Huệ cho biết.