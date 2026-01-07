Thứ Tư, 07/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nghệ An dồn lực giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Nguyễn Thuấn

07/01/2026, 12:13

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông lớn đồng loạt triển khai, Nghệ An xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo mặt bằng sạch, sớm đưa các công trình vào thi công theo kế hoạch...

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền
Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Ngày 6/1/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với nhiều dự án giao thông trọng điểm. Các dự án đều có ý nghĩa chiến lược, tác động lớn đến liên kết vùng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu tại Km0 giao với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối tại Km60, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tuyến đi qua 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến được xây dựng theo quy mô 6 làn xe. Các đoạn đào sâu, đắp cao thực hiện theo nền đường 6 làn xe; công tác giải phóng mặt bằng triển khai trong phạm vi 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Để thuận lợi trong tổ chức thực hiện, dự án được chia thành 10 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy; các dự án thành phần từ 2 đến 10 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các xã có tuyến đường đi qua.

Về tiến độ, Sở Xây dựng đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ tư vấn và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trước ngày 30/4/2026.

Đối với 9 dự án thành phần liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Đảng ủy và UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo và Hội đồng giải phóng mặt bằng. Dự kiến công tác phê duyệt hoàn thành trước ngày 3/2/2026; trích lục, trích đo hoàn thành trước ngày 7/3/2026; bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp, đất rừng trước ngày 30/4/2026.

Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Phạm Hồng Quang báo cáo tiến độ các dự án
Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Phạm Hồng Quang báo cáo tiến độ các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ, dồn lực triển khai, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lưu ý vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh dự án cao tốc, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn cũng được tập trung tháo gỡ vướng mắc. Dự án có chiều dài khoảng 10,69 km, được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022, phê duyệt dự án năm 2023 và khởi công từ tháng 3/2025. Tiến độ dự án đã được gia hạn đến tháng 10/2026.

Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng được 9,59/10,69 km, đạt 89,7%. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 1,1 km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến 138 hộ dân, trong đó một số hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường. Ngoài ra, tuyến đường vẫn còn vướng một số hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung, hạ thế, đường nước và cáp viễn thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/1/2026; đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án bố trí kịp thời nguồn vốn, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Một dự án lớn khác được UBND tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, có chiều dài khoảng 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Mặc dù dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, song đến nay vẫn chưa xác định được hướng tuyến chính thức, chưa thể cắm mốc giải phóng mặt bằng và kiểm đếm tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu

Hiện các địa phương mới tập trung triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Lãnh đạo 18 xã, phường cam kết đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành hạ tầng 41 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính bảo đảm nguồn kinh phí; các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương bám sát địa phương để hỗ trợ về quy hoạch, chuyển đổi đất và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án có quy mô kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m, xây dựng các đường lăn chờ, tổng mức đầu tư 545,055 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4/2026, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

07:53, 06/01/2026

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hà Tĩnh: Khu vực ngoài Nhà nước dẫn dắt dòng vốn đầu tư toàn xã hội

11:11, 05/01/2026

Hà Tĩnh: Khu vực ngoài Nhà nước dẫn dắt dòng vốn đầu tư toàn xã hội

Từ khóa:

Cảng hàng không quốc tế Vinh đầu tu dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy Dự án giao thông trọng điểm giải phóng mặt bằng Nghệ An hạ tầng giao thông tái định cư Nghệ An tình hình triển khai dự án

Đọc thêm

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Số vụ tai nạn giao thông năm 2025 tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, song số người tử vong vẫn ở mức cao, bình quân hơn 28 người mỗi ngày. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuyển mạnh từ trao đổi sang hành động, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức mới để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông...

GRDP 2025 tăng hơn 8%, TP. Hồ Chí Minh định hình trụ cột tăng trưởng 2 con số năm 2026

GRDP 2025 tăng hơn 8%, TP. Hồ Chí Minh định hình trụ cột tăng trưởng 2 con số năm 2026

TP. Hồ Chí Minh khép lại năm 2025 với GRDP ước tăng 8,03%, các động lực tăng trưởng phục hồi tích cực. Năm 2026, Thành phố định hướng phát triển dựa trên các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Tăng tốc triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Tăng tốc triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm để bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…

Thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Năm 2025, Đồng Nai vượt mốc thu ngân sách 100.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm địa phương có số thu ngân sách Nhà nước cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới…

Công bố 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế với nhiều điểm mới

Công bố 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế với nhiều điểm mới

Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua với nhiều điểm mới.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

S&P 500 và Dow Jones liên tiếp lập kỷ lục, dầu sụt giá do triển vọng thừa cung

Thế giới

2

Vượt tiến độ, EVN hoàn thành cấp điện cho 100% thôn, bản “vùng lõm”

Thị trường

3

Festival Huế 2026 mở rộng không gian du lịch bốn mùa

Du lịch

4

"Cá voi" Bitcoin đã gom hơn 5,3 tỷ USD kể từ giữa tháng 12

Kinh tế số

5

Các xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc đồng loạt thực hiện các thương vụ hợp nhất

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy