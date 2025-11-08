Hội thảo: Thuế khu vực và hộ kinh doanh, bỏ thuế khoán - HKDO

Ngày 18/10 vửa qua – Công ty EFFECT đã phối hợp cùng Cục Thuế Khu vực 1, Hà Nội tổ chức hội thảo trực tuyến “Đồng hành cùng hộ kinh doanh bỏ thuế khoán”, thu hút hàng trăm hộ kinh doanh tham dự.

Hội thảo là bước đi thiết thực nhằm giúp các hộ kinh doanh chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai điện tử, thông qua HKDO – ứng dụng kế toán di động dễ dùng, có hơn 22.000 người dùng.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỘ KINH DOANH VIỆT NAM

Theo lộ trình của Bộ Tài chính, từ 1/1/2026, Việt Nam sẽ bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh và chuyển sang kê khai điện tử. Đây là một bước cải cách mạnh mẽ trong quản lý thuế, nhằm tăng tính minh bạch, công bằng và hiện đại hóa hệ thống.

Tuy nhiên, với nhiều hộ kinh doanh, việc “bỏ khoán – chuyển kê khai” vẫn là một thách thức. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có cần kế toán không?”, “Nếu không có hóa đơn đầu vào thì kê khai thế nào?”, “Hàng tồn cũ có phải tính lại không?”

Những câu hỏi đó đã được đặt ra và giải đáp cặn kẽ trong buổi hội thảo trực tuyến ngày 18/10, với sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Tùng – Cán bộ Thuế khu vực 1, Hà Nội, cùng đại diện của EFFECT và các hộ kinh doanh tiêu biểu.

HỘI THẢO THỰC TẾ – GIẢI ĐÁP CỤ THỂ TỪ CÁN BỘ THUẾ

Buổi hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, gần gũi. Các hộ kinh doanh chủ động đặt câu hỏi liên quan trực tiếp đến công việc hằng ngày, như:

• Doanh thu dưới 200 triệu/năm có phải kê khai không?

• Có thể xuất hóa đơn gộp cuối ngày không?

• Mua hàng từ người dân không có hóa đơn thì xử lý thế nào?

• Khi chuyển sang kê khai, hàng tồn có cần xuất hóa đơn lại không?

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Cán bộ Thuế khu vực 1 – chia sẻ: “Bỏ thuế khoán không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để hộ kinh doanh chủ động, minh bạch hơn. Khi có công cụ phù hợp như HKDO, việc kê khai trở nên dễ dàng và tự động, hộ không còn lo sổ sách nữa.”

Mỗi câu hỏi đều được giải đáp rõ ràng, dựa trên Thông tư 40/2021/TT-BTC, Quyết định 3389/QĐ-BTC, và Nghị định 125/2020/NĐ-CP, giúp hộ hiểu chính xác – làm đúng – tránh phạt.

HKDO – ỨNG DỤNG KẾ TOÁN DI ĐỘNG CHO MỌI HỘ KINH DOANH

Điểm nhấn lớn nhất của hội thảo chính là phần giới thiệu HKDO – Ứng dụng kế toán di động do Công ty EFFECT phát triển, được thiết kế chuyên biệt cho hộ kinh doanh cá thể.

HKDO không chỉ là phần mềm kế toán, mà là một “trợ lý trong tay ”, giúp hộ:

• Quản lý bán hàng, kho, doanh thu, chi phí, công nợ trên điện thoại;

• Xuất hóa đơn điện tử ngay tại điểm bán;

• Kê khai và nộp thuế online tự động, đồng bộ với cơ quan thuế;

• Kế toán, Bán hàng, Gọi xe, Bán online, Đô thị ( tiếp cận khách hàng tự động nội khu ).

Đặc biệt, HKDO hướng đến trải nghiệm “1 phút đăng ký – 9 phút dùng ngay”:

Chỉ cần đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, người dùng có thể bắt đầu nhập hàng, bán hàng, và lập hóa đơn ngay trong chưa đầy 10 phút – không cần kế toán chuyên nghiệp.

Bà Vũ Minh Anh, đại diện EFFECT, chia sẻ tại hội thảo: “HKDO được thiết kế để ai cũng dùng được. Chúng tôi muốn biến việc kê khai thuế thành thao tác quen thuộc như bán một món hàng. Một ứng dụng nhỏ – nhưng giúp hộ kinh doanh bước vào thời đại minh bạch và tự động.”

Nguồn: hkdo.vn và hokinhdoanh.online

NHỮNG TÌNH HUỐNG THỰC TẾ ĐƯỢC THÁO GỠ

Hội thảo không chỉ là phần trình bày mà còn là cuộc đối thoại thực tế với hàng loạt tình huống cụ thể:

Hộ doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm: Không phải nộp thuế, nhưng vẫn phải kê khai 2 lần/năm để xác định doanh thu.

Mua hàng từ dân không có hóa đơn: Được phép xuất hóa đơn đầu ra nếu có bảng kê thu mua đúng quy định, có chữ ký xác nhận của người bán.

Hàng tồn khi chuyển sang kê khai: Khi bán ra, phải xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu và nộp thuế đúng phương pháp mới.

Cửa hàng tạp hóa xuất hóa đơn gộp cuối ngày: Không được gom, phải xuất từng hóa đơn đúng thời điểm bán hàng.

Các ví dụ thực tế này được minh họa bằng mô phỏng trên chính giao diện HKDO, giúp người tham dự thấy ngay cách thực hiện đúng ngay trên điện thoại.

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “3 BÊN ĐỒNG HÀNH”

Hội thảo trực tuyến ngày 18/10/2025 được đánh giá là một mô hình hiệu quả, khi ba bên cùng tham gia:

• Cơ quan thuế – hướng dẫn, giải đáp quy định pháp lý.

• EFFECT – cung cấp nền tảng công nghệ và đào tạo sử dụng.

• Hộ kinh doanh – chủ động thực hành, đặt câu hỏi và phản hồi.

Sự phối hợp này tạo nên sợi dây liên kết mới giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế, giúp cả hai bên hiểu nhau hơn, cùng hướng đến mục tiêu “thuế minh bạch – hộ kinh doanh tự chủ – công nghệ làm nền tảng”.

TỪ HỘI THẢO ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Sau buổi hội thảo, nhiều hộ kinh doanh đã đăng ký và trải nghiệm ngay HKDO.

Theo thống kê từ EFFECT, chỉ trong tuần đầu tiên sau sự kiện, hơn 100 hộ đã hoàn tất đăng ký, bắt đầu kê khai thử nghiệm trên điện thoại chỉ sau vài phút hướng dẫn.

Bà Vũ Minh Anh cho biết thêm: “Khi hộ kinh doanh thấy mình có thể tự làm – không cần thuê kế toán, không sợ sai – thì họ bắt đầu tin vào công nghệ. Đó chính là thành công lớn nhất của HKDO và của cả chương trình ‘bỏ thuế khoán’.”

LAN TỎA TINH THẦN CHUYỂN ĐỔI

Thành công của hội thảo “Đồng hành cùng hộ kinh doanh bỏ thuế khoán” là bước khởi đầu cho chiến dịch lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng hộ kinh doanh toàn quốc. EFFECT đang làm việc với nhiều Cục Thuế địa phương để nhân rộng mô hình, giúp các hộ khác tiếp cận dễ dàng hơn với phương pháp kê khai điện tử.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Cán bộ Thuế khu vực 1, nhận định: “Hộ kinh doanh không còn bị động nữa. Khi có ứng dụng hỗ trợ và được hướng dẫn tận nơi, họ trở thành người chủ thực sự của dữ liệu, của doanh thu và của nghĩa vụ thuế.”

Buổi hội thảo trực tuyến của Công ty EFFECT không chỉ là một sự kiện chia sẻ kiến thức thuế, mà còn là một hành trình kết nối công nghệ với thực tiễn, giúp hộ kinh doanh Việt Nam tự tin bước vào thời kỳ “bỏ khoán – kê khai điện tử”.

Với HKDO – ứng dụng kế toán di động, 1 phút đăng ký – 9 phút dùng ngay, mỗi hộ kinh doanh đều có thể: Quản lý thu – chi, hàng hóa, hóa đơn; Kê khai, nộp thuế minh bạch, đúng hạn; Và quan trọng hơn, chủ động vận hành công việc của mình ngay trên chiếc điện thoại di động.

“Từ một chiếc điện thoại, hộ kinh doanh có thể làm được từ việc nhỏ như: bán hàng, quản lý, kê khai, nộp thuế. Và rộng hơn là: Kế toán, Bán hàng, Gọi xe, Bán online, Đô thị ( tiếp cận khách hàng tự động nội khu ). Đó là hình ảnh mới của hộ kinh doanh Việt Nam, hokinhdoanh.online trong kỷ nguyên số – đơn giản, minh bạch và hiện đại.”