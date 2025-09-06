Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng
Gia Huy
06/09/2025, 14:04
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm nay đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26,1% về số vốn đăng ký...
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng năm 2025, đã có 209,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, có 128,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng vừa qua, với tổng số vốn đăng ký là 1.254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% về số doanh nghiệp, tăng 26,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2024.
Đặc biệt, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2025 đạt gần 4.135,7 nghìn tỷ đồng, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tám tháng năm 2025 đạt 2.881,2 nghìn tỷ đồng (tăng 182,7% so với cùng kỳ năm 2024).
Bên cạnh đó, cả nước có 81,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng (tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2024).
Bình quân mỗi tháng có 26,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường không chỉ cho thấy môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện, mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế
Tính riêng trong tháng 8, cả nước có 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 326,1 nghìn tỷ đồng , tăng 23,9% về số doanh nghiệp và gấp gần 2,8 lần về số vốn đăng ký so với tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, tăng 52,9% về số doanh nghiệp, gấp hơn 2,6 lần về số vốn đăng ký.
Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 15,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng trong tháng 8, cả nước có 12,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15,0% so với tháng trước và tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo khu vực kinh tế, trong 8 tháng năm 2025 có 1.167 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; 28,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng (tăng 10,7%); 98,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ (tăng 17,4%).
Ở chiều ngược lại, trong tháng 8, cũng có tới có 6,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 11 % so với tháng trước và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024; có 6,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 56,8% so với tháng trước và tăng 33,2% so với cùng kỳ; có 3,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 96,7% so với tháng trước và tăng 99 % so với cùng kỳ.
Tính chung trong 8 tháng năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 95 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; 47,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,7%; 18,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 31,5%. Bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Theo từng lĩnh vực hoạt động trong 8 tháng năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mớ nhiều nhất với mức tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 20,6%)
Xây dựng lại là ngành giảm mạnh về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới khi giảm tới 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
