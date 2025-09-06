Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Gia Huy

06/09/2025, 14:04

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm nay đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26,1% về số vốn đăng ký...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2025. Nguồn : Cục Thống kê
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2025. Nguồn : Cục Thống kê

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng năm 2025, đã có 209,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, có 128,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng vừa qua, với tổng số vốn đăng ký là 1.254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% về số doanh nghiệp, tăng 26,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2024. 

Đặc biệt, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2025 đạt gần 4.135,7 nghìn tỷ đồng, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tám tháng năm 2025 đạt 2.881,2 nghìn tỷ đồng (tăng 182,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Bên cạnh đó, cả nước có 81,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng (tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Bình quân mỗi tháng có 26,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường không chỉ cho thấy môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện, mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế

Tính riêng trong tháng 8, cả nước có 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 326,1 nghìn tỷ đồng , tăng 23,9% về số doanh nghiệp và gấp gần 2,8 lần về số vốn đăng ký so với tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, tăng 52,9% về số doanh nghiệp, gấp hơn 2,6 lần về số vốn đăng ký. 

Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 15,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Cũng trong tháng 8, cả nước có 12,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15,0% so với tháng trước và tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khu vực kinh tế, trong 8 tháng năm 2025 có 1.167 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; 28,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng (tăng 10,7%); 98,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ (tăng 17,4%).

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể  trong 8 tháng năm 2025 phân theo một số lĩnh vực hoạt động. Nguồn: Cục Thống kê.
Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể  trong 8 tháng năm 2025 phân theo một số lĩnh vực hoạt động. Nguồn: Cục Thống kê.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 8, cũng có tới có 6,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 11 % so với tháng trước và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024; có 6,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 56,8% so với tháng trước và tăng 33,2% so với cùng kỳ; có 3,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 96,7% so với tháng trước và tăng 99 % so với cùng kỳ.

Tính chung trong 8 tháng năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 95 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; 47,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,7%; 18,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 31,5%. Bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo từng lĩnh vực hoạt động trong 8 tháng năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mớ nhiều nhất với mức tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 20,6%)

Xây dựng lại là ngành giảm mạnh về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới khi giảm tới 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

12:09, 06/09/2025

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

14:36, 25/08/2025

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

10:55, 28/08/2025

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đọc thêm

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung!

29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung!

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 là 409.174,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 338.498,8 tỷ đồng trong tháng 7. Dù vậy, vẫn còn 29 bộ ngành và 12 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước...

TP.HCM tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Thụy Điển

TP.HCM tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Thụy Điển

Sau sáp nhập, TP.HCM càng được củng cố mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn. Vì vậy, Thành phố còn dư địa rất lớn cho các tập đoàn như H&M mở rộng đầu tư...

Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Toàn quyền Australia Sam Mostyn AC cùng phu quân Beckett SC sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025…

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Sau vụ cháy hàng trăm xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội sẽ rà soát và di dời các bãi giữ xe ở các gầm cầu trước ngày 30/10...

