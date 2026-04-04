Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

Sau khi ghi nhận mức sụt giảm nhẹ trong hai tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã phục hồi tích cực trong quý 1/2026 với 15,2 tỷ USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước...

Theo số liệu vừa được công bố bởi Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3/2026 đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, số vốn FDI đăng ký cấp mới trong đạt 10,23 tỷ USD với 904 dự án được cấp phép, tăng gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án.

Trong cơ cấu vốn đăng ký cấp mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là thu hút nhiều đầu tư nhất trong 3 tháng vừa qua với số vốn đăng ký đạt 7,07 tỷ USD (chiếm 69% tổng vốn đăng ký cấp mới); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD (chiếm 22,3%); các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD (chiếm 8,7%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm (Giai đoạn 2022-2026) (tỷ USD)

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,30 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,85 tỷ USD (chiếm 70,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD (chiếm 18,2%); các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD (chiếm 11,2%).

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 703 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,66 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà tăng của tổng số vốn đăng ký, tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục duy trì là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong giai đọa 2022-2026.

Trong tổng số vốn FDI thực hiện trong 3 tháng vừa rồi, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,48 tỷ USD (chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD (chiếm 7,2%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 196,1 triệu USD (chiếm 3,6%)

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong ba tháng đầu năm nay, Singapore đã vươn lên là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD (chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới); đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD (chiếm 35,9%). Tiếp đến là Trung Quốc với 417,5 triệu USD (chiếm 4,1%); Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) với 256,8 triệu USD (chiếm 2,5%).

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2026, có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam, với tổng số vốn đạt 597,2 triệu USD (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước); có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng vừa rồi (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 176,7 triệu USD (chiếm 28,5% tổng vốn đầu tư); Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD (chiếm 24,2%); Anh với 82,8 triệu USD (chiếm 13,4%).