Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu

Lãnh đạo Viện nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ đã đề xuất đầu tư phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét theo mô hình PPP, đồng thời đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng trong thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã có buổi làm việc với ông Eric R. Dawicki, Chủ tịch kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ (Hoa Kỳ) vào này 2/4, nhằm trao đổi về định hướng triển khai đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét được xác định là cảng biển nhóm I, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như độ sâu tự nhiên khoảng -9,1 m, ít chịu tác động của sóng lớn do nằm trong Vịnh Bái Tử Long, đồng thời hạn chế tình trạng bồi lắng. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bốc xếp, trung chuyển hàng hóa.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Quảng Ninh xác định kinh tế biển là một trong những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, cảng Con Ong - Hòn Nét được định vị là dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế biển đa ngành theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cảng Con Ong - Hòn Nét có khả năng kết nối thuận lợi với nhiều khu vực trên cả nước. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát huy lợi thế này, thông qua việc triển khai các tuyến cao tốc kết nối cảng với sân bay, cửa khẩu quốc tế và các trung tâm kinh tế, công nghiệp của vùng Bắc Bộ; đồng thời quy hoạch tuyến đường sắt kết nối nhằm nâng cao năng lực vận tải và giảm tải cho đường bộ.

Trên cơ sở quy hoạch tỉnh và quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia, các sở, ngành cùng Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ đã tiến hành đánh giá tiềm năng, lợi thế, đồng thời đề xuất các định hướng thu hút và chuẩn bị đầu tư cảng theo mô hình hợp tác công - tư (PPP). Trong đó, chú trọng mở rộng không gian hậu cần cảng phục vụ logistics và công nghiệp sạch, cũng như phân khu chức năng theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ.

Ông Eric R. Dawicki, Chủ tịch kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ, đề xuất phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét trở thành cảng biển đồng bộ, theo tiêu chuẩn toàn cầu. (Ảnh: CTT tỉnh Quảng Ninh)

Đặc biệt, ông Eric R. Dawicki đề xuất nghiên cứu phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu, trở thành cảng biển đồng bộ, hiện đại hàng đầu Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đối với đề xuất từ phía Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng bày tỏ sự đồng thuận và ủng hộ cao, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sớm hiện thực hóa chủ trương đầu tư cảng theo định hướng toàn cầu. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Quảng Ninh cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, triển khai dự án trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ để cụ thể hóa các ý tưởng, tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư. Trong đó, cần làm rõ chức năng, mục tiêu, quy mô, phân khu chi tiết, hạng mục công trình và quỹ đất để làm cơ sở lập quy hoạch và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai cụ thể; đồng thời lưu ý cần đánh giá kỹ hiện trạng khu vực, các dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư, cũng như bổ sung hạ tầng giao thông kết nối. Bên cạnh đó, cần xác định rõ hệ thống luồng tuyến, hậu cần cảng và định hướng sử dụng đất.