Hơn 179.500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng sản xuất và chống thiên tai ở Thanh Hoá

Thanh Hoá đã và đang hình thành hệ thống hạ tầng nông nghiệp – phòng chống thiên tai ngày càng đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn Thanh Hoá đã chú trọng chỉ đạo, tổ chức huy động đa dạng nguồn vốn để phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Tổng vốn đầu tư toàn giai đoạn ước đạt 179.554 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước 24.088 tỷ đồng (chiếm 13,4%); vốn tín dụng đầu tư phát triển 35.000 tỷ đồng (chiếm 19,5%); vốn nước ngoài 466 tỷ đồng (chiếm 0,3%); vốn khác 120.000 tỷ đồng (chiếm 66,8%).

Trong lĩnh vực thủy lợi, toàn tỉnh đã và đang triển khai 114 công trình hồ chứa, 57 đập dâng, 19 trạm bơm và 62 tuyến kênh phục vụ tưới tiêu. Nhiều dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai, gồm: Hệ thống thủy lợi sông Lèn; Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – tiểu dự án 2; Dự án tiêu vùng III Nông Cống (giai đoạn 2); Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hoá… Những công trình này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, chủ động phòng chống hạn hán và úng ngập.

Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Bưởi đoạn qua xã Vĩnh Lộc hoàn thành góp phần bảo vệ tính mạng, đất đai, tài sản của các hộ dân sống sát bờ sông.

Trong giai đoạn này, Thanh Hoá đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa hơn 115 km đê, tu sửa 60 cống và 34 km kè bảo vệ bờ sông. Một số dự án trọng điểm đang được triển khai gồm: Kè chống sạt lở bờ tả, bờ hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà; Đê tả sông Lèn; tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27 700 đến K43 100…

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ nâng cấp 76,4 km đường lâm nghiệp; làm mới, tu sửa 320 km đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy; sửa chữa 12 trạm và xây mới 6 trạm bảo vệ rừng; cắm mới 50 cọc mốc phân định ranh giới rừng. Những hạng mục này giúp nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, giảm nguy cơ cháy rừng và tăng khả năng tiếp cận vùng sâu, vùng xa.

Lĩnh vực thủy sản cũng được quan tâm đầu tư, với tổng mức 9,18 tỷ đồng cho một số hạng mục trọng yếu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Các hạng mục gồm: sửa chữa, thay thế 54 phao neo tại khu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới; mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy cho ba cảng cá Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng và khu neo đậu. Việc nâng cấp này giúp đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 200 công trình ứng phó với mưa, lũ đang được thi công trong năm 2025, nhằm đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ, những công trình còn lại, đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, cho biết lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn và khả năng thoát lũ đối với các công trình, dự án liên quan đến đê điều, bờ bãi sông tại các địa phương.

Đến nay, nhiều dự án, công trình đã thi công đạt từ 80 – 98% khối lượng xây lắp. “Sở đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có dự án, công trình đang triển khai thi công chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ – mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế, đồng thời bảo đảm an toàn chống lũ trong mùa mưa lũ năm 2025”, ông Cường nhấn mạnh.