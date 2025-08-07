Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư dự án xử lý rác phát điện hơn 1.270 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Chiều 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh – Kiến Ninh (Trung Quốc). Tại đây, doanh nghiệp FDI này bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, với trọng tâm là dự án khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng.

Ông Lưu Kim Hổ, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Cố vấn pháp lý. cho biết doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cấp nước đô thị, xử lý nước thải, môi trường nước và chất thải rắn. Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án bảo vệ môi trường tại Trung Quốc, Công ty mong muốn được hợp tác với Thanh Hóa để triển khai dự án sử dụng công nghệ đốt rác phát điện.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, dự án dự kiến được thực hiện trên diện tích khoảng 18,74 ha tại xã Sao Vàng. Khu đất có ranh giới phía Bắc, Tây và Nam giáp đất rừng sản xuất; phía Đông giáp hành lang đường điện 500 kV Bắc – Nam, đảm bảo điều kiện an toàn môi trường và kết nối hạ tầng kỹ thuật thuận lợi.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.270 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.257 tỷ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Dự án có công suất xử lý 1.000 tấn rác mỗi ngày đêm, kết hợp xử lý một phần chất thải rắn công nghiệp thông thường. Công nghệ áp dụng là đốt rác phát điện, tận dụng nhiệt lượng sinh ra để phát điện với công suất thiết kế 12 MW, hòa vào lưới điện quốc gia.

Ngoài xử lý chất thải, dự án còn tạo ra sản phẩm tái chế và điện năng sạch. Toàn bộ vốn đầu tư sẽ do nhà đầu tư huy động hợp pháp, không sử dụng để tính nghĩa vụ tài chính đất đai hay các khoản chi phí khác. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được giao hoặc thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả đấu thầu. Năm đầu tiên, nhà đầu tư sẽ phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhận đất và thực hiện các thủ tục pháp lý. Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 44 là giai đoạn thi công; ba tháng cuối cùng dành cho vận hành thử và quyết toán.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị mời thầu, theo dõi tiến độ và tham mưu điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp liên quan. Sở Tài chính công bố thông tin dự án, thẩm định hồ sơ và kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Sao Vàng phối hợp đảm bảo hạ tầng, hỗ trợ triển khai dự án đúng quy định.