Hơn 2400 cơ sở, doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm môi trường

Thứ Hai, 13/10/2025
Nhĩ Anh
13/10/2025, 10:05
Trong giai đoạn 2016- 2024, các cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử phạt 8.783 cơ sở, với số tiền xử phạt 513 tỷ đồng do vi phạm về bảo vệ môi trường, trong đó riêng năm 2024 có hơn 2.400 cơ sở, doanh nghiệp...
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết trong giai đoạn 2016-2024, số lượng cơ sở được thanh tra, kiểm tra có xu hướng tăng mạnh qua các năm, đặc biệt từ sau năm 2020, với quy mô kiểm tra hàng nghìn cơ sở mỗi năm, tương ứng với số cơ sở vi phạm về bảo vệ môi trường và với số tiền xử phạt cũng tăng nhanh.
Trong đó, riêng năm 2024, các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận mức cao nhất cả giai đoạn với 6.156 cơ sở được kiểm tra, có 2.402 cơ sở vi phạm môi trường, tổng số tiền phạt lên tới 76 tỷ đồng.
Tính chung trong cả giai đoạn 2016-2024, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 27.873 cơ sở, qua đó phát hiện 8.783 cơ sở vi phạm môi trường.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Lực lượng Cảnh sát Môi trường, UBND các địa phương cũng đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải lớn và các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, cải tạo công trình xử lý chất thải để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Sở Công Thương và các địa phương tăng cường kiểm soát việc thực hiện theo giấy phép môi trường của các cơ sở, nhất là các cơ sở có nguồn thải lớn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng với đó sẽ thường xuyên kiểm tra chuyên ngành, chú trọng vào các ngành nghề thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 3816/QĐ-BNNMT về Kế hoạch kiểm tra năm 2025. Theo đó, từ tháng 9- 12/2025, Cục Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai.
