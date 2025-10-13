Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Hơn 2400 cơ sở, doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm môi trường

Nhĩ Anh

13/10/2025, 10:05

Trong giai đoạn 2016- 2024, các cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử phạt 8.783 cơ sở, với số tiền xử phạt 513 tỷ đồng do vi phạm về bảo vệ môi trường, trong đó riêng năm 2024 có hơn 2.400 cơ sở, doanh nghiệp...

Một cơ sở xả khí thải vi phạm môi trường. Ảnh minh họa.
Một cơ sở xả khí thải vi phạm môi trường. Ảnh minh họa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết trong giai đoạn 2016-2024, số lượng cơ sở được thanh tra, kiểm tra có xu hướng tăng mạnh qua các năm, đặc biệt từ sau năm 2020, với quy mô kiểm tra hàng nghìn cơ sở mỗi năm, tương ứng với số cơ sở vi phạm về bảo vệ môi trường và với số tiền xử phạt cũng tăng nhanh.

Trong đó, riêng năm 2024, các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận mức cao nhất cả giai đoạn với 6.156 cơ sở được kiểm tra, có 2.402 cơ sở vi phạm môi trường, tổng số tiền phạt lên tới 76 tỷ đồng.

Tính chung trong cả giai đoạn 2016-2024, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 27.873 cơ sở, qua đó phát hiện 8.783 cơ sở vi phạm môi trường.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Lực lượng Cảnh sát Môi trường, UBND các địa phương cũng đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải lớn và các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, cải tạo công trình xử lý chất thải để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Sở Công Thương và các địa phương tăng cường kiểm soát việc thực hiện theo giấy phép môi trường của các cơ sở, nhất là các cơ sở có nguồn thải lớn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng với đó sẽ thường xuyên kiểm tra chuyên ngành, chú trọng vào các ngành nghề thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 3816/QĐ-BNNMT về Kế hoạch kiểm tra năm 2025. Theo đó, từ tháng 9- 12/2025, Cục Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai.

Một doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

13:21, 14/04/2025

Một doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

Gần 20 doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm môi trường

19:15, 18/03/2025

Gần 20 doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm môi trường

Đồng Nai phạt 4 doanh nghiệp gần 1,4 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

17:00, 26/03/2025

Đồng Nai phạt 4 doanh nghiệp gần 1,4 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

Từ khóa:

kiểm tra Kinh tế xanh môi trường ô nhiễm thanh tra vi phạm xả thải Xử phạt

Đọc thêm

Giải Nobel Hóa học 2025 được trao cho các nhà hóa học về phát triển dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới

Giải Nobel Hóa học 2025 được trao cho các nhà hóa học về phát triển dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới

Theo thông báo của Ủy ban Nobel Hóa học, GS. Omar M.Yaghi, cùng giáo sư Susumu Kitagawa và Richard Robson, đã được trao Giải Nobel Hóa học vì công trình phát triển dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới.

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ban tặng mạng lưới sông ngòi chằng chịt, hệ sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn phong phú, đan xen nhau. Thế nhưng, chính nguồn nước, yếu tố quan trọng từng tạo nên sự trù phú cho vùng đất này, đang trở thành thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững...

Việt Nam là

Việt Nam là "cửa ngõ" của ASEAN trên hành trình thích ứng với logistics xanh

ASEAN là khu vực quan trọng và Việt Nam là "cửa ngõ" đang trên hành trình thích ứng với logistics xanh, kết nối đầu tư...

Hơn 68% doanh nghiệp nông nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon

Hơn 68% doanh nghiệp nông nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon

Khảo sát về mức độ quan tâm của doanh nghiệp nông nghiệp đối với thị trường tín chỉ carbon cho thấy, có 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon, trong khi chỉ 18,2% đã có dự án cụ thể. Điều này phản ánh tiềm năng lớn để có thể khai thác giá trị cơ hội mới từ nền kinh tế carbon...

Phố biển du lịch khoác lại màu xanh sau bão dữ

Phố biển du lịch khoác lại màu xanh sau bão dữ

Bão số 10 đi qua, cát phủ kín mặt đường, rác thải ngổn ngang bãi biển Sầm Sơn. Nhưng ngay sau đó, từ những đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh đến các em học sinh và nhân dân Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá tích cực thu dọn, đưa cát trở lại bãi biển, trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp cho đô thị du lịch.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy