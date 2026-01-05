Thứ Hai, 05/01/2026

Dân sinh

Xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty Z Holding

Đỗ Mến

05/01/2026, 14:55

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Trong đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding), Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding bị truy tố về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”.

Cáo buộc thể hiện, thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu...

Tổng số tiền thu được là hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 1.037 tỷ đồng.

Mặt khác, các bị cáo còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư; thực chất là hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có để “rửa” số tiền hơn 83,2 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản…

Các luật sư tham gia tố tụng.
Các luật sư tham gia tố tụng.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh thừa nhận cáo trạng nêu đúng hành vi. Theo lời khai của bị cáo Thịnh, hệ thống Z Holding gồm hơn 20 công ty đăng ký các nhãn hàng, kế đến là các hộ kinh doanh bán hàng. Công ty Z Holding gồm 3 cổ đông chính trong đó bị cáo chiếm 42,2% vốn.

Bị cáo thừa nhận có chỉ đạo, hướng dẫn các công ty thành viên hạch toán kế toán, khai báo thuế. Tuy nhiên bị cáo cho rằng bản thân giữ vai trò tổng quan; quản lý chung.

Bị cáo Thịnh cũng khai nhận khoảng tháng 9, 10/2024, bị cáo nhận được thông tin một số sản phẩm không đảm bảo chất lượng.  Bị cáo trao đổi với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding, Giám đốc Nhà máy Nature Made về nguyên nhân sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

“Bị cáo rất ngạc nhiên vì nghĩ công ty đang hoạt động chuẩn chỉ vì những người quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm.

Trong một cuộc họp online có bị cáo, Hiền và La Khắc Minh. Bị cáo nhớ trong cuôc họp đó, bị cáo đưa ra 2 giải pháp là không giữ nguyên hương vị và phải làm chuẩn. Giải pháp thứ hai là sản phẩm đang như nào thì phải đăng ký cho chuẩn”, bị cáo Thịnh khai thêm.

Bị cáo Thịnh cho biết khi đó chỉ nghĩ bị thu hồi giấy phép, chưa ý thức được hành vi đó là vi phạm hình sự. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo ý thức được sản phẩm có rủi ro và sai kỹ thuật.

Quang cảnh phiên xét xử. 
Quang cảnh phiên xét xử. 

Đối với sai phạm kế toán, bị cáo Thịnh khai nhận không nắm được chi tiết. Theo lời khai của bị cáo, hệ thống Z Holding có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. “Bị cáo mong muốn làm chuẩn nhưng năng lực không theo kịp tốc độ tăng trưởng. Bị cáo vừa làm vừa học, nhiều thứ nằm ngoài vòng kiểm soát”, bị cáo Thịnh khai thêm.

Cũng theo lời khai, bị cáo Thịnh không hiểu tội Rửa tiền là như thế nào. Bị cáo hiểu rằng công ty có tiền thì đầu tư trang thiết bị, sàn văn phòng. Sau khi cơ quan điều tra trao đổi, bị cáo mới hiểu rõ hơn.

Bị cáo Thịnh cũng khai nhận con bị cáo, người thân, bạn bè cũng dùng sữa công ty. Bị cáo không ý thức được sản phẩm có vấn đề. Bị cáo nhận là sai nhưng không vì ham muốn lợi nhuận. Theo bị cáo, sản phẩm có những thành phần dinh dưỡng không đạt chỉ tiêu 70%, nhưng sản phẩm không có chất cấm. "Công ty lớn nhanh song trí thức của mình lớn không kịp nên tạo ra cái sai", bị cáo Thịnh nói.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Minh mong Hội đồng xét xử đánh giá thêm về vai trò của bị cáo vì công ty có sự phân quyền rõ rệt. Bị cáo quản lý nhà máy, bộ phận chăm sóc khách hàng và bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Minh cũng đề nghị xem xét lại về phần thiệt hại về thuế.

Vụ Công ty Z Holding sản xuất sữa giả: Nhà nước thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng

