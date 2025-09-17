Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư “chảy” vào Khu kinh tế Vũng Áng trong 5 năm

Khu kinh tế Vũng Áng, với hạt nhân là Khu liên hợp Gang thép Formosa và cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, đang khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh. Sau hơn 18 năm đi vào hoạt động, khu kinh tế này đã trở thành điểm đến quan trọng của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 150 dự án đầu tư, trong đó có 55 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và gần 100 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 18 tỷ USD.

Các dự án này đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động, đóng góp trên 95 % kim ngạch xuất nhập khẩu và từ 50 - 60% tổng thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực sản xuất tại đây đã vươn ra tầm quốc gia, trong đó thép đóng góp khoảng 18% sản lượng cả nước, điện đóng góp hơn 3% sản lượng cả nước.

Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2025 ghi dấu bước phát triển đột phá, khi tổng vốn đăng ký đầu tư mới vào Khu kinh tế Vũng Áng đạt gần 4,2 tỷ USD, cao gấp 8 lần so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong giai đoạn này, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi đóng góp khoảng 25 phần trăm tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, hơn 95 phần trăm kim ngạch xuất nhập khẩu và 60 phần trăm tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Các dự án công nghiệp lớn trong khu vực cũng góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động, đồng thời duy trì vị thế trung tâm công nghiệp với các sản phẩm thép và điện đóng góp đáng kể vào sản lượng quốc gia.

Một số dự án hạt nhân tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Hà Tĩnh và khu vực như Khu liên hợp Gang thép và cảng biển nước sâu Formosa Hà Tĩnh, Dự án Tổng kho khí hóa lỏng, các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Vũng Áng 2, hay các dự án sản xuất pin ô tô điện của Tập đoàn Vingroup.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Pin VinES Hà Tĩnh

Theo ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng có vị trí chiến lược, là điểm kết nối quan trọng trên trục Bắc - Trung - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây. Hơn một thập kỷ qua, nơi đây đã hình thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn về luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo, trở thành động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh, đồng thời đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu được đặt ra cho Khu kinh tế Vũng Áng là thu hút từ 4 đến 7 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư mới; duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ từ 15 đến 20 phần trăm mỗi năm; tổng thu ngân sách toàn giai đoạn đạt từ 100 đến 120 nghìn tỷ đồng; khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 60 triệu tấn mỗi năm; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 12 đến 14 tỷ USD; tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics của tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ gắn với chất lượng và hiệu quả trong việc lập Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút vốn, ưu tiên các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho toàn khu vực.