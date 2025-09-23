Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An
Nguyễn Thuấn
23/09/2025, 14:22
Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp Trung Quốc khi đã thu hút 64 dự án FDI với tổng vốn hơn 4 tỷ USD. Đây là thông tin được nêu trong buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sáng 21/9 vừa qua.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ
chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc (từ ngày 16 - 25/9)
do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và
Trung Quốc tổ chức.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Thanh
Bình Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc thông tin về tình hình
hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương 8
tháng đầu năm 2025 đạt 159,9 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với 3,13 tỷ
USD vốn đăng ký trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 37,6% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, Nghệ An đang là điểm
đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tỉnh đã thu hút 64 dự án FDI từ
Trung Quốc, với tổng vốn 4,1 tỷ USD, chiếm 70% vốn FDI tại các khu kinh tế, khu
công nghiệp. Nhiều dự án có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Trung Quốc
cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nghệ An, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt
547 triệu USD và gần 400 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025.
Ngoài đầu tư và thương mại, Nghệ
An còn có hơn 21.000 lao động sang làm việc tại Trung Quốc trong giai đoạn 2023
– 2024, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Phùng Thành Vinh bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ tỉnh trên ba phương diện: kết nối doanh nghiệp và
mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ; kêu gọi đầu
tư vào công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp;
thúc đẩy hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.
Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá
cao nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Nghệ An, khẳng định Đại sứ quán
sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để tỉnh quảng bá hình ảnh, tiếp cận nhà đầu tư và mở
rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hiện Nghệ An đã thiết lập quan hệ
hữu nghị với các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), hợp tác trong thương mại,
đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch. Sự kết nối này đang được kỳ vọng tạo
động lực để thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp Trung
Quốc vào Nghệ An trong thời gian tới.
