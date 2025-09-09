“Sôi động” bức tranh hút vốn FDI tại Bắc Ninh

Vượt TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Bắc Ninh đã trở thành địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước trong 8 tháng vừa qua...
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu hút 245 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký hơn 4,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, Bắc Ninh đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng, chiếm gần 18% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước trong cùng giai đoạn.
Trong cơ cấu này, vốn đăng ký mới đạt hơn 1,47 tỷ USD, vốn điều chỉnh đạt hơn 3,04 tỷ USD, trong khi giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 170 triệu USD.
Với kết quả này, Bắc Ninh đang tiến gần tới mục tiêu 6 tỷ USD vốn FDI cho cả năm 2025 mà tỉnh đã đặt ra.
Tính đến nay, địa bàn tỉnh đã trở thành “điểm đến” của 3.363 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 47,6 tỷ USD, giữ vững vị thế là tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất khu vực phía Bắc.
Song song với doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư FDI tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Bắc Ninh.
Đặc biệt, giữa tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án FDI. Cùng với đó, tỉnh cũng phê duyệt 7 chủ trương đầu tư và lựa chọn 12 nhà đầu tư cho các dự án ngoài khu công nghiệp. Tổng vốn thu hút đạt hơn 5,84 tỷ USD đối với dự án trong nước và hơn 1,1 tỷ USD cho các dự án FDI.
Không ngạc nhiên khi công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử và công nghệ cao tiếp tục là “điểm đến” lớn nhất của dòng vốn FDI. Cụ thể, Bắc Ninh hiện quy tụ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Foxconn, Canon, Apple, Goertek, Amkor, Hitachi Energy, Victory Giant Technology….
Hoạt động xúc tiến đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian gần đây cũng đang diễn ra sôi động.
Mới đây nhất, vào ngày 8/9, một đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do bà Shilei, Chủ tịch Công ty TNHH Sumec Machinery & Electric dẫn đầu, đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh. Các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn đưa vào Bắc Ninh những dự án sản xuất trong lĩnh vực năng lượng mới, vật liệu mới, hướng đến phát triển năng lượng xanh và mục tiêu net-zero.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, Bắc Ninh đang chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, tập trung ưu đãi theo ngành nghề và địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Tỉnh cũng ưu tiên lựa chọn những dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời đề cao tiêu chí thân thiện với môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Không chỉ dừng lại ở thu hút vốn, Bắc Ninh còn đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh Bắc Ninh hiện đang rà soát, sửa đổi kịp thời các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Bên cạnh đó, hạ tầng tiếp tục được tỉnh Bắc Ninh ưu tiên đầu tư đồng bộ, cùng với việc thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất theo quy định của Trung ương.
