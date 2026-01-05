Thứ Hai, 05/01/2026

Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD

Anh Nhi

05/01/2026, 15:44

Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và thách thức từ thiên tai, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á…

VnEconomy

Phát biểu tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV/2025 và năm 2025 ngày 5/1/2026, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết năm 2025, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn do xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tác động từ cuộc chiến thế quan toàn cầu... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được kết quả kinh tế toàn diện.

Trong khi các tổ chức quốc tế như IMF và OECD dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ ở mức 3,1% - 3,2%, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, GDP năm 2025 của nước ta tăng 8,02%, chỉ thấp hơn mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.

Đáng chú ý, nền kinh tế duy trì xu hướng tích cực với quý sau cao hơn quý trước. Riêng quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV trong vòng 15 năm qua.

Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo.

Sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế năm nay ghi nhận đóng góp quan trọng từ ba khu vực chủ chốt.

Khu vực Công nghiệp và Xây dựng (giá trị tăng thêm 8,95%): Đây là điểm sáng lớn nhất của bức tranh kinh tế năm 2025 với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, mức tăng cao nhất giai đoạn 2019-2025, đóng vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành.

Khu vực Dịch vụ (giá trị tăng thêm tăng 8,62%): Các hoạt động thương mại, du lịch sôi động với lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay đã tạo đà tăng trưởng mạnh cho khu vực này.

Khu vực Nông, lâm nghiệp và Thủy sản (giá trị tăng thêm tăng 3,78%): Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ và sạt lở đất, ngành nông nghiệp vẫn duy trì sự ổn định, đảm bảo vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc lịch sử khi quy mô GDP Việt Nam chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD (12.847,6 nghìn tỷ đồng), tăng 38 tỷ USD so với năm 2024.

GDP bình quân đầu người ước đạt 125,5 triệu đồng (tương đương 5.026 USD), tăng 326 USD so với năm trước.

Năng suất lao động đạt 245 triệu đồng/lao động (tương đương 9.809 USD), tăng 6,83% theo giá so sánh.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 29,2%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về trình độ nguồn nhân lực.

Theo Cục Thống kê, sự tăng trưởng của nền kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô và sự cải thiện về năng suất lao động là những minh chứng rõ nét cho thấy Việt Nam đang thích ứng hiệu quả với các xu thế công nghệ mới và AI, đồng thời khẳng định nội lực vững vàng trước những thách thức từ môi trường quốc tế. Kết quả tăng trưởng năm 2025 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 mà còn tạo động lực mạnh mẽ để cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ khóa:

2025 báo cáo kinh tế quý IV 2025 GDP GDP Việt Nam 2025 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025

