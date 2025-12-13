Hà Nội chính thức vận hành hệ thống camera AI và trung tâm điều khiển giao thông thông minh

Hệ thống hiện kết nối 1.837 camera các loại được lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, cho phép lực lượng chức năng theo dõi trực tuyến tình hình giao thông, kịp thời phát hiện ùn tắc, tai nạn, sự cố và các hành vi vi phạm...

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm, gắn với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Đây được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số, cải cách hành chính của lực lượng Công an, góp phần giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông của Thủ đô.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh đóng vai trò “đầu não” giám sát giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Hệ thống hiện kết nối 1.837 camera các loại được lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, cho phép lực lượng chức năng theo dõi trực tuyến tình hình giao thông, kịp thời phát hiện ùn tắc, tai nạn, sự cố và các hành vi vi phạm.

Thông qua phân tích dữ liệu hình ảnh, hệ thống camera AI hỗ trợ xác định mật độ và lưu lượng phương tiện, từ đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, hệ thống có khả năng tự động nhận diện nhiều hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc tụ tập kinh doanh trái phép, giúp lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý vi phạm nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công.

Sau khi được nâng cấp, Trung tâm điều khiển giao thông của Công an thành phố Hà Nội được trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và cơ sở pháp lý để thực hiện các chức năng quản lý trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phục vụ công tác phối hợp phòng, chống tội phạm. Trung tâm hiện vận hành ba hệ thống chính gồm quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và quản lý an ninh trật tự.

Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh được xây dựng trên cơ sở dữ liệu lưu lượng giao thông thu thập từ 957 camera lắp đặt tại các nút đèn tín hiệu. Dữ liệu được xử lý tự động để điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ phù hợp với từng thời điểm trong ngày.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp 132 camera giám sát PTZ phục vụ công tác an ninh trật tự và 748 camera AI chuyên dụng xử lý vi phạm, có độ phân giải cao, khả năng phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tập trung lên tới 75 ngày, cho phép phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm giao thông khác nhau.

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh với hệ thống gồm 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm sẽ được đưa vào sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm qua hình thức “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc giao thông, hiện đại hóa hạ tầng đô thị và nâng cao năng lực quản lý.

Hệ thống cho phép thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, phát hiện phương tiện thuộc diện theo dõi và điều chỉnh linh hoạt chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, qua đó giảm nhu cầu bố trí lực lượng trực tiếp điều tiết tại hiện trường và tăng tính minh bạch trong quản lý.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã thiết lập sáu tuyến “làn sóng xanh” trên các trục phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Trong đó, giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh trên tuyến Huế – Hàng Bài cho thấy hiệu quả rõ rệt khi thời gian hành trình giảm khoảng 31% so với trước, tốc độ lưu thông được cải thiện, số lần dừng chờ tại các nút giao giảm và lưu lượng phương tiện qua tuyến tăng lên.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ hành chính công tích hợp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) vào hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm điều khiển giao thông, từng bước triển khai xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và lực lượng Công an số tại Thủ đô.