Phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tại đặc khu Phú Quốc

HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua Đề án khai thác Cảng An Thới (Phú Quốc) theo cơ chế thị trường, cho thuê quyền khai thác thông qua đấu giá công khai, nhằm tối ưu tài sản công, hoàn thiện hạ tầng hàng hải và tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics…

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh An Giang vừa qua đã thông qua Đề án khai thác cảng An Thới tại đặc khu Phú Quốc, hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, hoàn thiện hạ tầng hàng hải và tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Cảng An Thới nằm ở khu vực Nam đảo Phú Quốc, có chức năng tiếp nhận tàu hàng, tàu cá và tàu khách quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ logistics.

Theo Đề án, cảng An Thới sẽ được khai thác theo cơ chế thị trường, minh bạch thông qua hình thức cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng. Đơn vị vận hành được lựa chọn bằng đấu giá công khai, nhằm tối ưu nguồn thu ngân sách, đồng thời bảo đảm lựa chọn được nhà khai thác có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm quản lý.

Theo quy định, các tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng hàng hải theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 4/4/2025 của Chính phủ.

Phương thức thực hiện cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng An Thới. Danh mục tài sản cho thuê quyền khai thác gồm toàn bộ 17 hạng mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Hình thức thực hiện là đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng An Thới. Thời hạn cho thuê quyền khai thác 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo UBND tỉnh An Giang, khu vực biển An Thới rất thuận lợi cho việc tiếp nhận các tàu lớn 3.000DWT, góp phần giảm giá thành hàng hóa từ đất liền đến đảo Phú Quốc, giảm chi phí cho nhà đầu tư, xúc tiến nhanh quá trình phát triển Phú Quốc.

Cảng An Thới được xác định là mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thương của địa phương, đóng vai trò trụ cột đối với phát triển kinh tế biển. Khi được vận hành bởi các đơn vị chuyên nghiệp, hoạt động hàng hóa và dịch vụ qua cảng sẽ được khai thông, tạo nền tảng cho du lịch, công nghiệp phụ trợ và logistics phát triển.

Khu bến cảng An Thới được quy hoạch là cảng tổng hợp và đã được UBND tỉnh An Giang cụ thể hóa tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đến năm 2040.

Trong bối cảnh Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027, trong đó Phú Quốc là địa điểm tổ chức một số hoạt động quan trọng, yêu cầu về hạ tầng vận tải và đón tiếp khách quốc tế đặt ra ngày càng cấp thiết. Cảng An Thới được kỳ vọng trở thành một trong những cửa ngõ hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận tàu khách quốc tế và các tàu du lịch cỡ lớn.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tiến tới cho thuê quyền khai thác cảng là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch địa phương. Qua đó từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.