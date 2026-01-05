Tổng thống Trump hoãn tăng thuế quan đối với đồ nội thất, dọa áp thêm thuế quan lên Ấn Độ

Có thể nói, cuộc chiến thương mại của ông Trump vẫn âm ỉ nóng và khó lường khi bước sang năm 2026...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn việc tăng thuế quan đối với một số mặt hàng nội thất - bao gồm đồ nội thất bọc nệm, tủ bếp và bàn trang điểm - trong bối cảnh người tiêu dùng nước này đối mặt với tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Tuy nhiên, ông cảnh báo có thể áp thêm thuế quan lên Ấn Độ nếu nước này không giảm mua dầu Nga như Mỹ yêu cầu.

Quyết định hoãn thuế quan đối với hàng nội thất được công bố vào đêm giao thừa trước khi bước sang năm 2026, ngay trước khi các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/1.

Theo một thông báo từ Nhà Trắng, thuế nhập khẩu đối với tủ và bàn trang điểm lẽ ra sẽ tăng từ 25% lên 50%, trong khi các sản phẩm gỗ bọc nệm như ghế sofa và ghế bành sẽ bị áp thuế 30%. Tuy nhiên, mức thuế này sẽ được giữ nguyên ở mức 25% đối với tất cả các mặt hàng bị ảnh hưởng.

Nhà Trắng cho biết quyết định hoãn thuế quan này là kết quả của các cuộc đàm phán hiệu quả với các đối tác thương mại nhằm giải quyết các vấn đề về đối ứng thương mại và an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu sản phẩm gỗ. Các mức thuế này được áp trên cơ sở Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cho phép áp đặt thuế quan vì lý do an ninh quốc gia.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nhắm vào ngành công nghiệp nội thất để áp thuế và đưa sản xuất trong ngành này trở lại các khu vực như vùng Piedmont của Bắc Carolina, nơi từng là trung tâm sản xuất sôi động của các mặt hàng nội thất. Bang này đã mất hàng chục nghìn việc làm trong ngành sản xuất nội thất trong những thập kỷ gần đây và gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - theo tờ báo Wall Street Journal.

Lời đe dọa áp thuế của mà ông Trump đưa ra vào tháng 8 đã khiến cổ phiếu của các công ty nhập khẩu nội thất, bao gồm công ty mẹ của Restoration Hardware là RH và Wayfair, giảm mạnh.

Sau khi ồ ạt áp thuế quan trong cuộc chiến thương mại mà ông khởi động khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sau đó đã giảm bớt thuế quan đối với nhiều sản phẩm và đối tác thương mại.

Vào tháng 11, vị Tổng thống đã giảm thuế đối với thịt bò, cà phê, chuối và hàng chục mặt hàng nông sản khác để giải quyết lo ngại về chi phí sinh hoạt của người Mỹ. Nhiều mặt hàng thực phẩm trong số này là những sản phẩm khó sản xuất tại Mỹ.

Trong năm qua, thuế quan đã góp phần làm tăng giá đáng kể nhiều mặt hàng tiêu dùng ở Mỹ. Giá tiêu dùng cho đồ nội thất gia đình đã tăng 4,6% vào tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động (BLS). Hồi đầu năm, hầu như không có lạm phát ở nhóm sản phẩm này.

Quyết định hoãn thuế quan của Trump có thể được xem như một động thái chiến lược nhằm xoa dịu sự mối lo ngại của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quyết định này cũng cho thấy sự bất định của các chính sách thương mại.

Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mỹ có thể sắp công bố phán quyết về tính hợp pháp của các kế hoạch thuế quan toàn cầu mà ông Trump đã đưa ra, trong đó có thuế quan đối ứng. Phán quyết này có thể đưa ra ngay trong tháng 1/2026 - truyền thông Mỹ đưa tin gần đây.

Nếu Tòa án Tối cao bác bỏ các kế hoạch thuế quan của ông Trump trong vụ kiện này, chính quyền của ông có thể phải hoàn lại số tiền thuế quan hàng trăm tỷ USD đã thu, và các thỏa thuận thương mại đã ký kết có thể mất đi động lực lớn để thực thi. Dù vậy, giới quan sát cho rằng Chính phủ Mỹ còn nhiều căn cứ pháp lý khác để áp thuế quan.

Có thể nói, cuộc chiến thương mại của ông Trump vẫn âm ỉ nóng và khó lường khi bước sang năm 2026. Trong phát biểu mới nhất liên quan tới thuế quan, được đưa ra khi ông Trump đi cùng các nhà báo trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 4/1, ông cho biết có thể áp thêm thuế quan lên hàng hóa Ấn Độ nếu nước này không tuân thủ yêu cầu của Mỹ về giảm mua dầu Nga.

“Ông Modi là người tốt. Ông ấy biết là tôi không vui, và khiến tôi cảm thấy vui vẻ là một việc quan trọng”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump nhắc đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Năm ngoái, ông Trump áp thuế quan 50% lên hàng hóa Ấn Độ, trong đó có 25% là thuế quan đối ứng và 25% là thuế quan trừng phạt việc nước này mua dầu Nga. Dù vậy, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 11/2025 vẫn tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức tăng 19% của tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 11.

Với xuất khẩu tăng trưởng khả quan, giới chức Ấn Độ đến nay vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong đàm phán thương mại với Mỹ, chỉ cho thấy một mức độ linh hoạt nhất định ở một số lĩnh vực như hàng nông sản. Tuy nhiên, số liệu gần đây cho thấy hoạt động nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã giảm xuống.

Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu của nước này công bố số liệu hàng tuần về mua dầu thô của Nga và Mỹ. Nguồn tin cũng nói nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ có thể giảm dưới mức 1 triệu thùng/ngày vì New Delhi đang cố gắng đạt thỏa thuận thương mại với Washington.