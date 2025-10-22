Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Trên cơ sở công văn của Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn và thống nhất phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026, hướng trọng tâm vào các dự án chiến lược, trong đó có cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ...

Theo công văn của Bộ Tài chính, kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho Nghệ An dự kiến hơn 4.556 tỷ đồng, gồm hơn 4.019 tỷ đồng vốn trong nước và 446,85 tỷ đồng vốn nước ngoài. Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chiều 20/10, lãnh đạo tỉnh thống nhất dành phần lớn vốn trong nước cho dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ với mức bố trí 3.800 tỷ đồng, phù hợp định hướng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công văn Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An giao bố trí vốn theo tiến độ cho ba dự án chuyển tiếp: xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2); cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; và kho lưu trữ chuyên dụng — trụ sở Sở Nội vụ tỉnh. Ngoài ra, kinh phí cũng được dành cho dự án cầu vượt kết nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc — Nam.

Vốn vay nước ngoài (ODA) dự kiến bố trí khoảng 446,85 tỷ đồng cho bốn dự án chủ yếu. Trong đó có dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các bệnh viện tỉnh sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh giai đoạn 2021–2023; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc chương trình giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; và dự án hạ tầng ưu tiên, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Vinh.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Căn cứ các văn bản định hướng của Tỉnh ủy và Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương cho phép thực hiện thủ tục, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” — nhằm phù hợp với vị trí, tiềm năng phát triển và bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đảm bảo điều kiện giải ngân, giao vốn theo quy định. Ông Trung cũng yêu cầu xây dựng phương án phân bổ ngân sách địa phương một cách trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang để hạn chế lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hướng dẫn Đảng ủy UBND xã Diễn Châu xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết theo quy trình, nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.