Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Nguyễn Thuấn
22/10/2025, 09:46
Trên cơ sở công văn của Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn và thống nhất phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026, hướng trọng tâm vào các dự án chiến lược, trong đó có cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ...
Theo công văn của Bộ Tài chính, kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho Nghệ An dự kiến hơn 4.556 tỷ đồng, gồm hơn 4.019 tỷ đồng vốn trong nước và 446,85 tỷ đồng vốn nước ngoài. Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chiều 20/10, lãnh đạo tỉnh thống nhất dành phần lớn vốn trong nước cho dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ với mức bố trí 3.800 tỷ đồng, phù hợp định hướng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công văn Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An giao bố trí vốn theo tiến độ cho ba dự án chuyển tiếp: xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2); cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; và kho lưu trữ chuyên dụng — trụ sở Sở Nội vụ tỉnh. Ngoài ra, kinh phí cũng được dành cho dự án cầu vượt kết nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc — Nam.
Vốn vay nước ngoài (ODA) dự kiến bố trí khoảng 446,85 tỷ đồng cho bốn dự án chủ yếu. Trong đó có dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các bệnh viện tỉnh sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh giai đoạn 2021–2023; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc chương trình giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; và dự án hạ tầng ưu tiên, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Vinh.
Căn cứ các văn bản định hướng của Tỉnh ủy và Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương cho phép thực hiện thủ tục, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” — nhằm phù hợp với vị trí, tiềm năng phát triển và bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đảm bảo điều kiện giải ngân, giao vốn theo quy định. Ông Trung cũng yêu cầu xây dựng phương án phân bổ ngân sách địa phương một cách trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang để hạn chế lãng phí.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hướng dẫn Đảng ủy UBND xã Diễn Châu xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết theo quy trình, nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Nghị định 275/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời làm rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Sáng 22/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên..
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: