Hải Phòng đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị phía Tây và trung tâm thành phố Hải Phòng, đồng thời tăng cường liên kết giữa các khu vực phát triển trọng điểm như trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics...
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương và giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện trình tự, thủ tục theo quy định để triển khai đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây của thành phố.
Tuyến đường được đánh giá là một trong những hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến đường này đã được đưa vào danh mục các dự án ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố cho giai đoạn trên.
Theo phương án đề xuất, tuyến đường kết nối Đông - Tây có điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai I (Hải Dương cũ) và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 10 và đường Nguyễn Trường Tộ. Tuyến đi qua các phường Nam Đồng, Ái Quốc, An Dương, An Phong và các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành, với tổng chiều dài khoảng 23,5 km. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 19.128 tỷ đồng.
Dự án được xác định là trục chính đô thị, thuộc loại đường phố chính chủ yếu, với dự báo tốc độ tăng trưởng phương tiện vận tải từ 3,5–5%/năm. Tuyến đường có tổng mặt cắt 68 m, gồm 6 làn xe cơ giới (tốc độ tối thiểu 80 km/giờ), 2 làn đường song hành cho xe máy và ô tô (tốc độ tối đa 60 km/giờ), dải phân cách giữa rộng khoảng 15 m để dự trữ cho phát triển hệ thống vận tải công cộng hiện đại. Hai bên đường được quy hoạch hành lang 21 m mỗi bên để xây dựng đường gom phục vụ phát triển đô thị dọc tuyến.
Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng đề xuất triển khai dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với phương án thanh toán bằng quỹ đất và huy động 100% vốn từ nhà đầu tư.
Hiện việc kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây (thành phố Hải Dương cũ) và khu vực phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ) chủ yếu dựa vào hai tuyến chính là Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuy nhiên, cả hai tuyến đường này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối thuận tiện, trở thành “nút thắt” trong phát triển kinh tế của thành phố.
Vì vậy, tuyến đường kết nối Đông - Tây được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị phía Tây với trung tâm Hải Phòng, đồng thời liên thông các khu vực phát triển trọng điểm như trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics.
Dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, hình thành quỹ đất hai bên hành lang tuyến, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng, kết nối với các trục đường lớn như Vành đai I (Hải Dương cũ), cao tốc Vành đai V vùng Thủ đô (trong tương lai), đường trục Đông - Tây Kim Thành, các tuyến Đường tỉnh 390, Đường tỉnh 390B, Quốc lộ 17B, Quốc lộ 10...
Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tạo thêm quỹ đất phát triển dọc hai bên đường khoảng 11.777 ha, gồm: 2.398 ha đất công nghiệp, 2.229 ha đất đô thị – thương mại – dịch vụ, 1.531 ha đất nông nghiệp công nghệ cao, 817 ha đất giao thông mới và khoảng 4.792 ha đất dành cho các khu vực dịch vụ du lịch, công cộng, hạ tầng kỹ thuật,...
