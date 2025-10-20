Thứ Tư, 22/10/2025

Hải Phòng đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây

Gia Huy

20/10/2025, 14:06

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị phía Tây và trung tâm thành phố Hải Phòng, đồng thời tăng cường liên kết giữa các khu vực phát triển trọng điểm như trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương và giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện trình tự, thủ tục theo quy định để triển khai đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây của thành phố.

Tuyến đường được đánh giá là một trong những hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn 2026  - 2030. Tuyến đường này đã được đưa vào danh mục các dự án ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố cho giai đoạn trên.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường kết nối Đông - Tây có điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai I (Hải Dương cũ) và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 10 và đường Nguyễn Trường Tộ. Tuyến đi qua các phường Nam Đồng, Ái Quốc, An Dương, An Phong và các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành, với tổng chiều dài khoảng 23,5 km. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 19.128 tỷ đồng.

Dự án được xác định là trục chính đô thị, thuộc loại đường phố chính chủ yếu, với dự báo tốc độ tăng trưởng phương tiện vận tải từ 3,5–5%/năm. Tuyến đường có tổng mặt cắt 68 m, gồm 6 làn xe cơ giới (tốc độ tối thiểu 80 km/giờ), 2 làn đường song hành cho xe máy và ô tô (tốc độ tối đa 60 km/giờ), dải phân cách giữa rộng khoảng 15 m để dự trữ cho phát triển hệ thống vận tải công cộng hiện đại. Hai bên đường được quy hoạch hành lang 21 m mỗi bên để xây dựng đường gom phục vụ phát triển đô thị dọc tuyến. 

Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng đề xuất triển khai dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với phương án thanh toán bằng quỹ đất và huy động 100% vốn từ nhà đầu tư.

Hiện việc kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây (thành phố Hải Dương cũ) và khu vực phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ) chủ yếu dựa vào hai tuyến chính là Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuy nhiên, cả hai tuyến đường này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối thuận tiện, trở thành “nút thắt” trong phát triển kinh tế của thành phố.

Vì vậy, tuyến đường kết nối Đông - Tây được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị phía Tây với trung tâm Hải Phòng, đồng thời liên thông các khu vực phát triển trọng điểm như trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics.

Dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, hình thành quỹ đất hai bên hành lang tuyến, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng, kết nối với các trục đường lớn như Vành đai I (Hải Dương cũ), cao tốc Vành đai V vùng Thủ đô (trong tương lai), đường trục Đông - Tây Kim Thành, các tuyến Đường tỉnh 390, Đường tỉnh 390B, Quốc lộ 17B, Quốc lộ 10...

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tạo thêm quỹ đất phát triển dọc hai bên đường khoảng 11.777 ha, gồm: 2.398 ha đất công nghiệp, 2.229 ha đất đô thị – thương mại – dịch vụ, 1.531 ha đất nông nghiệp công nghệ cao, 817 ha đất giao thông mới và khoảng 4.792 ha đất dành cho các khu vực dịch vụ du lịch, công cộng, hạ tầng kỹ thuật,...

Lào Cai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Hải Phòng chi hơn 707 tỷ đồng làm hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong

Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,35%

đầu tư Đường kết nối Đông Tây (Hải Phòng) Giao thông hạ tầng Hạ tầng đường giao thông hải phòng Tuyến đường Đông - Tây 19.000 tỷ

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

