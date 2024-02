Hơn 7.600 tỷ vốn đầu tư vào Nghệ An trong tháng 2

Sáng 27/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2024. Theo thông tin tại phiên họp này, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 2 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 của tỉnh này ước đạt 190 triệu USD, luỹ kế 2 tháng đầu năm ước đạt 370 triệu USD, tăng 8,32%. Dự ước tháng 2, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2 tháng đầu năm ước thực hiện gần 4.225 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và bằng 144,8% cùng kỳ năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 5,96%, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, tính đến ngày 31/1/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh này đã giải ngân hơn 8.585 tỷ đồng, đạt 95,04%/kế hoạch giao đầu năm; trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân gần 5.218 tỷ đồng, đạt 93,44%.

Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, tính đến ngày 20/02/2024 tỉnh này đã giải ngân hơn 1.045 tỷ đồng/kế hoạch 9.076,67 tỷ đồng, đạt 11,52%; trong đó, đầu tư công tập trung đã giải ngân 460,771 tỷ đồng/kế hoạch 4.628,57 tỷ đồng, đạt 9,95%.

Trong tháng này, tính đến ngày 22/2, tỉnh Nghệ An cấp mới cho 6 dự án với tổng vốn đầu tư gần hơn 7.635 tỷ đồng. Lũy kế tính đến gần 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 14 dự án, điều chỉnh 25 lượt dự án, với tổng số vốn hơn 10.908 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tháng 3 và thời gian tới tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo mục tiêu kịch bản đề ra. Trong đó, tỉnh này phấn đấu tăng trưởng GRDP của quý I đạt 8,4-9,4%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 2 Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 và Thọ Lộc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thủ tục liên quan đến trình chủ trương đầu tư của Khu công nghiệp WHA; phối hợp với các đơn vị và huyện Nghi Lộc hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự án Cảng nước sâu Cửa Lò...

Ông Trung yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục tập trung chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm của Trung ương qua địa bàn và các công trình của tỉnh; tiếp tục đeo bám nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; tham mưu hoàn thành phương án chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/3; song song đó hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Đối với 12 Sở, ngành chưa có ý kiến, cần đeo bám, làm việc để hoàn thiện ngay trong tuần này, hoàn thiện văn bản góp ý đảm bảo trình tự thủ tục để trình Nghị quyết. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành để hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với 3 Sở chủ trì thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia để chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia sẽ tổ chức vào đầu tháng 3.

Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các địa phương thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, trước hết là các địa phương nằm trong dự án đường dây 500KV Bắc Nam mạch 3, cam kết bàn giao móng cột trước ngày 29/2 và phần hành lang tuyến trong tháng 3, chậm nhất trước ngày 30/3. Đồng thời, phối hợp với các địa phương trong triển khai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, nhất là huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.