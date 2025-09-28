Chủ Nhật, 28/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Nhật Dương

28/09/2025, 10:36

Theo thống kê, hiện có trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp...

Người cao tuổi được khám sức khỏe bệnh lý liên quan đến mắt. Ảnh: Tuấn Dũng.
Người cao tuổi được khám sức khỏe bệnh lý liên quan đến mắt. Ảnh: Tuấn Dũng.

Bộ Y tế phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi giai đoạn 2025-2028.

Chủ đề của Tháng hành động năm nay là: “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thể hiện sâu sắc sự tri ân, tôn vinh người cao tuổi, đồng thời khẳng định người cao tuổi vẫn là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, hiện nay, nước ta có trên 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số; trong đó gần 2,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024.

Bên cạnh những đóng góp quan trọng, người cao tuổi cũng đối mặt với nhiều thách thức, nhất là gánh nặng bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao.

Thống kê cho thấy trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp...

Đặc biệt các bệnh về mắt gây mù loà và khiếm thị chiếm tỷ lệ cao như đục thể thủy tinh, chiếm tới 74% bệnh lý về mắt gây mù loà, tiếp đến là sẹo giác mạc do mắt hột và các nguyên nhân khác chiếm tới 5,6%; Glocom chiếm 4,0%; thoái hóa võng mạc tuổi già 1,4%. 

Về chiến lược của Ngành Y tế đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến mắt, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ngành Y tế xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh người cao tuổi là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc. Ảnh: Tuấn Dũng.
Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh người cao tuổi là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc. Ảnh: Tuấn Dũng.

Đối với lĩnh vực nhãn khoa, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa mắt, từ Trung ương đến địa phương, tăng cường khám, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Bộ Y tế và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã chính thức triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị. 

Chương trình được triển khai trên Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội xây dựng và vận hành từ năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là giải pháp công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo, cho phép tổ chức, cá nhân trực tiếp đóng góp và theo dõi công khai, minh bạch các giao dịch ủng hộ theo thời gian thực.

Đến nay, Nền tảng đã hỗ trợ gần 8.000 chiến dịch, huy động trên 2.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò trụ cột trong việc kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chính sách chăm sóc người cao tuổi

00:00, 11/08/2025

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chính sách chăm sóc người cao tuổi

Phấn đấu đến năm 2030, hơn 1.200 người cao tuổi được hỗ trợ khởi nghiệp

20:59, 24/02/2025

Phấn đấu đến năm 2030, hơn 1.200 người cao tuổi được hỗ trợ khởi nghiệp

Sắp thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lương hưu

13:24, 22/01/2025

Sắp thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lương hưu

Từ khóa:

bệnh mãn tính chăm sóc sức khỏe Chương trình Mắt sáng Người cao tuổi sức khỏe

Đọc thêm

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Sáng 28/9, bão Bualoi (bão số 10) vẫn duy trì cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh về phía đất liền. Dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị trong chiều tối nay, gây gió mạnh, sóng lớn, mưa lũ diện rộng và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Điểm đáng lưu ý, nơi gió mạnh nhất có thể là Thanh Hoá, cho dù tỉnh này không nằm trong tâm bão.

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8/2025, hoàn thành trước ngày 15/10/2025…

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Cơn bão số 10 trong năm 2025 (bão Bualoi) đang tiến sát vào đất liền Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến nhiều chuyến bay...

Bão chưa vào đất liền, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Quảng Trị ngập lụt

Bão chưa vào đất liền, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Quảng Trị ngập lụt

Ảnh hưởng của bão số 10 từ đêm 26 đến ngày 27/9 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Thanh Hóa và Quảng Trị. Nhiều xã miền núi, trung du bị ngập lụt, sạt lở đất, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đe dọa an toàn người dân...

Tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư

Tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư

Với việc đồng bộ dữ liệu, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm cho người tham gia được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

2

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

3

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

4

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dân sinh

5

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy