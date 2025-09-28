Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên
Nhật Dương
28/09/2025, 10:36
Theo thống kê, hiện có trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp...
Bộ Y tế phối hợp với Hội Người
cao tuổi Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt
Nam năm 2025 và triển khai Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi giai đoạn
2025-2028.
Chủ đề của Tháng hành động năm
nay là: “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thể hiện sâu sắc sự tri ân,
tôn vinh người cao tuổi, đồng
thời khẳng định người cao tuổi vẫn là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh nghiệm,
đạo đức để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, hiện nay, nước ta có trên
14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số; trong đó gần 2,5 triệu người từ
80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18
triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024.
Bên cạnh những đóng góp quan trọng,
người cao tuổi cũng đối mặt với nhiều thách thức, nhất là gánh nặng bệnh tật và
nhu cầu chăm sóc sức khoẻngày
càng cao.
Thống kê cho thấy trên 70% người
cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng
dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp...
Đặc biệt các bệnh về mắt gây mù
loà và khiếm thị chiếm tỷ lệ cao như đục thể thủy tinh, chiếm tới 74% bệnh lý về
mắt gây mù loà, tiếp đến
là sẹo giác mạc do mắt hột và các nguyên nhân khác chiếm tới 5,6%; Glocom chiếm
4,0%; thoái hóa võng mạc tuổi già 1,4%.
Về chiến lược của Ngành Y tế đối
với việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là các bệnh lý liên
quan đến mắt, Thứ trưởng
Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ngành Y tế xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một
trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe Nhân dân.
Đối với lĩnh vực nhãn khoa, Bộ Y
tế sẽ chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa mắt, từ Trung ương đến địa phương, tăng cường
khám, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc
biệt là người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu
số, miền núi, biên giới, hải đảo.
Hưởng ứng Tháng hành động vì Người
cao tuổi Việt Nam năm 2025, Bộ Y tế và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam
đã chính thức triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”
giai đoạn 2025 - 2028.
Chương trình đặt mục tiêu nâng
cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao
tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được
khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị.
Chương trình được triển khai trên
Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội xây dựng và vận hành từ năm
2021 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là giải pháp công nghệ góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động nhân đạo, cho phép tổ chức, cá nhân trực tiếp đóng góp và
theo dõi công khai, minh bạch các giao dịch ủng hộ theo thời gian thực.
Đến nay, Nền tảng đã hỗ trợ gần
8.000 chiến dịch, huy động trên 2.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò trụ cột trong
việc kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
