Trang chủ Dân sinh

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chính sách chăm sóc người cao tuổi

Bùi Thị Hằng

11/08/2025, 00:00

Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo hướng phổ cập theo độ tuổi, nâng mức trợ cấp xã hội theo từng thời kỳ...

Chi trả chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Ảnh: TH.
Chi trả chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Ảnh: TH.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Y tế ban hành, Bộ này cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về người cao tuổi, trong đó có trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội.

KHOẢNG 20% DÂN SỐ LÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Theo Dữ liệu Dân cư Quốc gia, hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi. Một bộ phận người cao tuổi có đời sống khó khăn, nhất là người cao tuổi ở nông thôn, miền núi. Chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi đã đóng vai trò quan trọng góp phần ổn định chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Hiện nay, nước ta có tốc độ già hóa dân số nhanh. Dự báo đến năm  2036, có khoảng 20% dân số là người cao tuổi, năm 2050 người cao  tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số.

Già hoá dân số vừa là thành quả của quá trình phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh. Người cao tuổi đang phải đối mặt với một số vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, quá trình chuyển dịch nền kinh tế.

Điều này đòi hỏi cần thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận về công tác người cao tuổi. Vì thế, Bộ Y tế đặt ra lộ trình thực hiện kế hoạch từ năm 2025 đến 2035, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2030); Giai đoạn 2 (2031 - 2035); Giai đoạn 3 (2036 – 2045).

Để thực hiện kế hoạch đặt ra, Bộ Y tế cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về người cao tuổi.

Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người cao tuổi năm 2009 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, trợ giúp xã hội theo hướng phổ cập theo độ tuổi, nâng mức trợ cấp xã hội theo từng thời kỳ.

Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, những người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp thì sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng mỗi tháng.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang, cho biết từ tháng 7/2025, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, khoảng 1,5 triệu người cao tuổi đủ điều kiện được nhận 500.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Ngoài chính sách trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội, Bộ Y tế cũng sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các chính sách khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho nhóm này.

Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh.

Thực hiện nhiều chính sách đồng bộ chăm lo cho người cao tuổi. Ảnh: Duy Nguyễn
Thực hiện nhiều chính sách đồng bộ chăm lo cho người cao tuổi. Ảnh: Duy Nguyễn

Bên cạnh hoàn thiện chính sách, Bộ Y tế còn đề ra giải pháp hỗ trợ sinh kế, xây dựng mô hình cho người cao tuổi. Trọng tâm vào việc hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi; xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

Để phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi, Bộ Y tế sẽ trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở trợ giúp xã hội về cơ sở vật chất, kỹ thuật và thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng.

Cùng với đó, xây dựng và thực hiện mô hình chăm sóc dài hạn, chăm sóc có thời hạn, chăm sóc bán trú, mô hình nhà dưỡng lão đối với người cao tuổi; mô hình nhà xã hội an toàn tại cộng đồng.

Về trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sẽ triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã.

Ưu tiên nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên; thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, sẽ phát triển khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa trung ương; bệnh viện đa khoa có bộ phận lão khoa…

Nguy cơ mất mạng vì dùng thuốc cấm mua trên mạng

Nguy cơ mất mạng vì dùng thuốc cấm mua trên mạng

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Trung tâm Dị ứng và miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng loạt ca biến chứng nghiêm trọng từ việc lạm dụng thuốc Phenylbutazone - một thuốc chống viêm giảm đau. Đây là loại thuôc đã bị cấm tại Việt Nam nhưng vẫn được rao bán tràn lan trên mạng xã hội...

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...

Nghiên cứu phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông

Nghiên cứu phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm...

Sự việc "Gà lôi trắng" và sự "tréo ngoe" của các văn bản pháp luật

Sự việc “Gà lôi trắng” và sự “tréo ngoe” của các văn bản pháp luật

Sự việc nông dân Thái Khắc Thành bị kết án do nuôi và nhân giống gà lôi trắng đã khiến dư luận mạng xã hội dậy sóng những ngày vừa qua. Người dân có được phép nuôi sinh sản và bán (thương mại) đối với những động vật thuộc loài hoang dã nguy cấp hay không? Về vấn đề này, dường như đang có sự “tréo ngoe” chưa thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật...

Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên TP. HCM sau sáp nhập

Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên TP. HCM sau sáp nhập

Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn theo hai mức khác nhau…

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

