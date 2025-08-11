Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chính sách chăm sóc người cao tuổi

Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo hướng phổ cập theo độ tuổi, nâng mức trợ cấp xã hội theo từng thời kỳ...

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Y tế ban hành, Bộ này cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về người cao tuổi, trong đó có trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội.

KHOẢNG 20% DÂN SỐ LÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Theo Dữ liệu Dân cư Quốc gia, hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi. Một bộ phận người cao tuổi có đời sống khó khăn, nhất là người cao tuổi ở nông thôn, miền núi. Chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi đã đóng vai trò quan trọng góp phần ổn định chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Hiện nay, nước ta có tốc độ già hóa dân số nhanh. Dự báo đến năm 2036, có khoảng 20% dân số là người cao tuổi, năm 2050 người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số.

Già hoá dân số vừa là thành quả của quá trình phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh. Người cao tuổi đang phải đối mặt với một số vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, quá trình chuyển dịch nền kinh tế.

Điều này đòi hỏi cần thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận về công tác người cao tuổi. Vì thế, Bộ Y tế đặt ra lộ trình thực hiện kế hoạch từ năm 2025 đến 2035, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2030); Giai đoạn 2 (2031 - 2035); Giai đoạn 3 (2036 – 2045).

Để thực hiện kế hoạch đặt ra, Bộ Y tế cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về người cao tuổi.

Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người cao tuổi năm 2009 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, trợ giúp xã hội theo hướng phổ cập theo độ tuổi, nâng mức trợ cấp xã hội theo từng thời kỳ.

Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, những người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp thì sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng mỗi tháng.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang, cho biết từ tháng 7/2025, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, khoảng 1,5 triệu người cao tuổi đủ điều kiện được nhận 500.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Ngoài chính sách trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội, Bộ Y tế cũng sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các chính sách khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho nhóm này.

Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh.

Thực hiện nhiều chính sách đồng bộ chăm lo cho người cao tuổi. Ảnh: Duy Nguyễn

Bên cạnh hoàn thiện chính sách, Bộ Y tế còn đề ra giải pháp hỗ trợ sinh kế, xây dựng mô hình cho người cao tuổi. Trọng tâm vào việc hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi; xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

Để phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi, Bộ Y tế sẽ trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở trợ giúp xã hội về cơ sở vật chất, kỹ thuật và thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng.

Cùng với đó, xây dựng và thực hiện mô hình chăm sóc dài hạn, chăm sóc có thời hạn, chăm sóc bán trú, mô hình nhà dưỡng lão đối với người cao tuổi; mô hình nhà xã hội an toàn tại cộng đồng.

Về trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sẽ triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã.

Ưu tiên nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên; thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, sẽ phát triển khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa trung ương; bệnh viện đa khoa có bộ phận lão khoa…