Honda Việt Nam: Duy trì vị thế "cây đại thụ" trước sức ép từ xe điện và giá nhiên liệu
Tuấn Sơn
17/04/2026, 09:55
Honda Việt Nam vừa khép lại năm tài chính vào ngày 31/3/2026 vừa qua với những con số đầy thuyết phục. Việc duy trì thị phần áp đảo không chỉ đến từ doanh số mà còn từ chiến lược thích ứng bền bỉ trước các xu hướng tiêu dùng mới.
KẾT QUẢ KINH DOANH KỲ 102 (THÁNG 4/2025 - THÁNG 3/2026): NHỮNG CON SỐ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH
Tổng doanh số xe máy trong cả năm đạt mức 2.262.140 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 0,05% so với năm tài chính trước đó. Việc giữ vững nhịp độ trên ngưỡng 2,2 triệu chiếc là minh chứng cho sức hút bền bỉ của thương hiệu khi thị trường có nhiều biến số.
Với doanh số đạt 241.252 xe trong tháng 3/2026, HVN đã tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Song hành cùng xe máy, mảng ô tô cũng đóng góp vào sự ổn định chung với 28.238 xe bán ra cả năm, tăng trưởng 0,02%. Sự tăng trưởng đồng nhất ở cả hai mũi nhọn kinh doanh không chỉ giúp HVN đảm bảo dòng tiền vững mạnh mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối cho các đối tác trong chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.
VỊ THẾ "CÂY ĐẠI THỤ" TRƯỚC SỨC ÉP CẠNH TRANH VÀ BIẾN ĐỘNG XĂNG DẦU
Với doanh số hơn 2,2 triệu xe, HVN hiện đang nắm giữ trên 80% thị phần nội khối, tạo nên một "pháo đài" vững chắc trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong bối cảnh giá xăng dầu biến động khó lường và làn sóng xe điện đang đổ bộ mạnh mẽ, người tiêu dùng Việt vẫn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho các dòng xe động cơ đốt trong của Honda? Câu trả lời nằm ở ba trụ cột: Mạng lưới cửa hàng; mức tiêu hao nhiên liệu cùng độ bền ấn tượng; giá trị thanh khoản.
Trong khi các hãng xe điện mới vẫn đang loay hoay thiết lập hạ tầng trạm sạc và hệ thống bảo trì, Honda đã sở hữu một "vũ khí" lợi hại là mạng lưới Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phủ kín 34 tỉnh thành. Khách hàng của Honda không chỉ mua một phương tiện mà còn mua sự an tâm, khi bất kỳ sự cố nào cũng có thể được xử lý nhanh chóng với chi phí phụ tùng minh bạch. Đây là điều mà các dòng xe điện chưa thể bắt kịp trong ngắn hạn.
Thêm vào đó, tính kinh tế của xe Honda không chỉ dừng lại ở mức tiêu hao nhiên liệu thấp với động cơ eSP+ thế hệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu từ 22–56% mà còn ở "độ bền cơ khí", một yếu tố then chốt đối với túi tiền của đa số người lao động. Hai dòng xe "quốc dân" là Vision và Wave Alpha tiếp tục giữ vai trò xương sống, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về một phương tiện vừa tiết kiệm, vừa dễ sửa chữa.
Phân tích sâu hơn dưới góc độ tài chính tiêu dùng, tính thanh khoản của xe Honda tiếp tục là điểm sáng trên thị trường, thể hiện qua khả năng giữ giá vượt trội theo thời gian. Lợi thế này không chỉ đến từ sức mạnh thương hiệu mà còn bắt nguồn từ chiến lược sản phẩm mang tính “thực dụng” – tập trung tối ưu hiệu suất động cơ và từng bước nâng cao tiêu chuẩn khí thải, thay vì chạy theo các xu hướng công nghệ ngắn hạn.
Theo đó, việc liên tục cải tiến các nền tảng như eSP+, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 đã giúp các dòng xe xăng duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả môi trường và tính tiện dụng, qua đó kéo dài “vòng đời giá trị” của sản phẩm.
Nhìn từ kết quả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026, HVN không chỉ là một nhà sản xuất xe máy thuần túy mà còn là một "pháo đài" về kinh tế tiêu dùng. Chiến lược "chậm mà chắc", tập trung vào nhu cầu thực tế của người dùng chính là chìa khóa giúp "cây đại thụ" này tiếp tục xanh tươi giữa lòng thị trường đầy biến động.
Các thương hiệu Việt tăng cường “nội lực” để bắt nhịp nhu cầu giao hàng nhanh
Rút ngắn thời gian giao nhận đơn hàng trực tuyến đang là bài toán chiến lược chung của các doanh nghiệp Việt trên sàn thương mại điện tử.
Khi ứng dụng trở thành “trợ lý gửi đồ cá nhân” tiện lợi
Đầu tháng 3 vừa qua, thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express mới cho ra mắt ứng dụng gửi hàng dành riêng cho khách hàng cá nhân.
Hòa Phát dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi quý 1 với 11% tăng trưởng
Quý 1/2026, Hòa Phát bán ra gần 46.000 tấn thức ăn chăn nuôi ra thị trường, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53% tổng sản lượng của công ty. Mức tăng được ghi nhận ở cả hai miền, trong đó miền Nam tăng 12,6% và miền Bắc tăng 9,7%.
T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao
Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.
Xây dựng Thương hiệu quốc gia Việt Nam đủ năng lực để đi xa và đi bền
Bước vào giai đoạn phát triển kinh tế 2026 - 2030, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quảng bá hình ảnh mà phải trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh và uy tín cốt lõi của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: