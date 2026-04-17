Honda Việt Nam: Duy trì vị thế "cây đại thụ" trước sức ép từ xe điện và giá nhiên liệu

Honda Việt Nam vừa khép lại năm tài chính vào ngày 31/3/2026 vừa qua với những con số đầy thuyết phục. Việc duy trì thị phần áp đảo không chỉ đến từ doanh số mà còn từ chiến lược thích ứng bền bỉ trước các xu hướng tiêu dùng mới.

KẾT QUẢ KINH DOANH KỲ 102 (THÁNG 4/2025 - THÁNG 3/2026): NHỮNG CON SỐ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

Tổng doanh số xe máy trong cả năm đạt mức 2.262.140 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 0,05% so với năm tài chính trước đó. Việc giữ vững nhịp độ trên ngưỡng 2,2 triệu chiếc là minh chứng cho sức hút bền bỉ của thương hiệu khi thị trường có nhiều biến số.

Kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3/2026, Honda Việt Nam đạt tổng doanh số hơn 2,26 triệu xe máy và 28.238 ô tô bàn giao đến tay khách hàng. Ảnh: Honda Việt Nam.

Với doanh số đạt 241.252 xe trong tháng 3/2026, HVN đã tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Song hành cùng xe máy, mảng ô tô cũng đóng góp vào sự ổn định chung với 28.238 xe bán ra cả năm, tăng trưởng 0,02%. Sự tăng trưởng đồng nhất ở cả hai mũi nhọn kinh doanh không chỉ giúp HVN đảm bảo dòng tiền vững mạnh mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối cho các đối tác trong chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.

VỊ THẾ "CÂY ĐẠI THỤ" TRƯỚC SỨC ÉP CẠNH TRANH VÀ BIẾN ĐỘNG XĂNG DẦU

Với doanh số hơn 2,2 triệu xe, HVN hiện đang nắm giữ trên 80% thị phần nội khối, tạo nên một "pháo đài" vững chắc trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong bối cảnh giá xăng dầu biến động khó lường và làn sóng xe điện đang đổ bộ mạnh mẽ, người tiêu dùng Việt vẫn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho các dòng xe động cơ đốt trong của Honda? Câu trả lời nằm ở ba trụ cột: Mạng lưới cửa hàng; mức tiêu hao nhiên liệu cùng độ bền ấn tượng; giá trị thanh khoản.

Trong khi các hãng xe điện mới vẫn đang loay hoay thiết lập hạ tầng trạm sạc và hệ thống bảo trì, Honda đã sở hữu một "vũ khí" lợi hại là mạng lưới Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phủ kín 34 tỉnh thành. Khách hàng của Honda không chỉ mua một phương tiện mà còn mua sự an tâm, khi bất kỳ sự cố nào cũng có thể được xử lý nhanh chóng với chi phí phụ tùng minh bạch. Đây là điều mà các dòng xe điện chưa thể bắt kịp trong ngắn hạn.

Thêm vào đó, tính kinh tế của xe Honda không chỉ dừng lại ở mức tiêu hao nhiên liệu thấp với động cơ eSP+ thế hệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu từ 22–56% mà còn ở "độ bền cơ khí", một yếu tố then chốt đối với túi tiền của đa số người lao động. Hai dòng xe "quốc dân" là Vision và Wave Alpha tiếp tục giữ vai trò xương sống, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về một phương tiện vừa tiết kiệm, vừa dễ sửa chữa.

Duy trì vị thế áp đảo với hơn 80% thị phần nội khối, Honda Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào các dòng xe "quốc dân" như Vision và Wave Alpha. Ảnh: Honda Việt Nam.

Phân tích sâu hơn dưới góc độ tài chính tiêu dùng, tính thanh khoản của xe Honda tiếp tục là điểm sáng trên thị trường, thể hiện qua khả năng giữ giá vượt trội theo thời gian. Lợi thế này không chỉ đến từ sức mạnh thương hiệu mà còn bắt nguồn từ chiến lược sản phẩm mang tính “thực dụng” – tập trung tối ưu hiệu suất động cơ và từng bước nâng cao tiêu chuẩn khí thải, thay vì chạy theo các xu hướng công nghệ ngắn hạn.

Theo đó, việc liên tục cải tiến các nền tảng như eSP+, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 đã giúp các dòng xe xăng duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả môi trường và tính tiện dụng, qua đó kéo dài “vòng đời giá trị” của sản phẩm.

Nhìn từ kết quả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026, HVN không chỉ là một nhà sản xuất xe máy thuần túy mà còn là một "pháo đài" về kinh tế tiêu dùng. Chiến lược "chậm mà chắc", tập trung vào nhu cầu thực tế của người dùng chính là chìa khóa giúp "cây đại thụ" này tiếp tục xanh tươi giữa lòng thị trường đầy biến động.