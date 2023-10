Hợp lực từ hai “át chủ bài” công nghệ Việt - Nhật xúc tiến thương mại quốc tế

Dự án nhận được tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản, được kỳ vọng tạo nên một bước tiến mới trong giao thương hai quốc gia trên nền tảng số.

DẤU ẤN TIÊN PHONG VỀ NỀN TẢNG SỐ HÓA KẾT NỐI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tham gia Chương trình tài trợ Xúc tiến đầu tư thương mại do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức, dự án hợp tác giữa hai nền tảng hỗ trợ thương mại bao gồm: Hệ sinh thái tài chính số TradeFlat - nền tảng L/C Blockchain đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn FPT phát triển và TradeWaltz - nền tảng tương tác thông tin thương mại hàng đầu tại Nhật Bản đã nhận được gói tài trợ giá trị từ Chính phủ Nhật.

Chương trình tài trợ do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức hướng tới mục tiêu phát kiến nền tảng công nghệ hỗ trợ hoạt động thương mại, góp phần tối ưu toàn diện thủ tục thương mại truyền thống hiện còn tốn nhiều thời gian và chi phí. Chương trình áp dụng cho doanh nghiệp theo 2 nhóm tài trợ chính gồm: Nhóm 1 - Doanh nghiệp với nhu cầu sử dụng Trade Platform nhằm số hóa quy trình và Nhóm 2 - Doanh nghiệp tìm kiếm nền tảng Trade Platform phù hợp để kết nối, hợp tác với nhau.

Nền tảng TradeWaltz được đầu tư bởi các tổ chức lớn của Nhật Bản, bao gồm: NTT Data Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Corporation, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd, MUFG Bank,…. Trong khi đó, TradeFlat do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) hiện đang hợp tác cùng các ngân hàng và doanh nghiệp hàng đầu để phát triển và được khai thác tại thị trường Nhật Bản bởi Công ty FPT Japan Holdings (FPT Japan).

TradeFlat (tên trước đây là eTradevn) “bắt tay” với TradeWaltz đánh dấu lần đầu tiên một giải pháp công nghệ Make in Vietnam hợp tác với một nền tảng quốc tế trong hoạt động thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Nhận được tài trợ từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công Nghiệp Nhật Bản, TradeFlat khẳng định chất lượng giải pháp công nghệ “Make in Việt Nam" với việc đáp ứng toàn diện 3 tiêu chí đặt ra của chương trình gồm: Thứ nhất, mục đích và nội dung kinh doanh góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, giảm chi phí thương mại cho doanh nghiệp và quốc gia tham gia. Thứ hai, phương pháp thực hiện kinh doanh có tính khả thi cao với đội ngũ chuyên gia đủ khả năng thực hiện. Thứ ba, các đơn vị tham gia sở hữu bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thương mại.

TradeFlat - Nền tảng L/C Blockchain đầu tiên tại Việt Nam.

Đặc biệt, với sự tương đồng khi đều được phát triển trên nền tảng Blockchain – công nghệ xu hướng mới mang tới sự minh bạch và an toàn trong giao dịch, việc tích hợp TradeFlat và TradeWaltz sở hữu điều kiện cần và đủ cho nền tảng số hoá hoạt động thương mại quốc tế với kỳ vọng xúc tiến kết nối thương mại xuyên khu vực, xuyên quốc gia.

“Với việc tích hợp TradeFlat và TradeWaltz, FPT hướng tới sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam - đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp kết nối kinh doanh, phát kiến mô hình số hoá hoạt động thương mại quốc tế toàn diện. Từ đây tạo nên thuận lợi trong chuyển dịch trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế, hoàn thành mục tiêu đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc theo đúng phương châm: Việt Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới”, ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS khẳng định.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với FPT. Thông qua dự án giữa TradeFlat và TradeWaltz, chúng tôi kỳ vọng sẽ hiện thực hóa những mục tiêu đó. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn sự hợp tác khai mở quy trình số hóa thương mại toàn diện giữa hai nước, nhằm xúc tiến giao thương, tăng cường hợp tác đôi bên”, ông Satoru Someya - Giám đốc Điều hành của TradeWaltz Inc cho biết.

HỆ SINH THÁI SỐ TOÀN TRÌNH CÙNG DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG BẮT NHỊP TÀI CHÍNH XANH

Theo hợp tác, TradeWaltz tích hợp với các Doanh nghiệp phía Nhật Bản; TradeFlat tích hợp với các Ngân hàng và Doanh nghiệp phía Việt Nam; hai nền tảng được tích hợp qua API và sử dụng công nghệ Blockchain. Cùng với sự tham gia của các Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và doanh nghiệp lớn của hai nước, dự án hướng tới mục tiêu tối ưu 40% chi phí và thời gian xử lý của các bên tham gia hoạt động thương mại.

Bước tiến trong tích hợp TradeFlat và TradeWaltz càng trở nên ý nghĩa khi 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong 50 năm qua, Nhật Bản luôn nằm trong Top 3 nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, hiện diện ở 57/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Do đó, nhu cầu đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Doanh nghiệp có thể giải quyết dễ dàng bài toán tài trợ vốn trong giao dịch thương mại với TradeFlat.

TradeFlat là nền tảng L/C Blockchain đầu tiên tại Việt Nam giúp xử lý các nghiệp vụ L/C thống nhất và toàn trình (end-to-end). Bên cạnh hiệu quả trong xử lý quy trình giao dịch L/C, TradeFlat còn giải quyết bài toán tổng thể về tài trợ vốn trong giao dịch thương mại cho các doanh nghiệp gồm: Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), Bảo lãnh điện tử (eGuarantee), Đánh giá và Giám sát sức khỏe tài chính doanh nghiệp (Business Financial Health Monitor).

Giải pháp được tích hợp đa dạng với hệ sinh thái Made by FPT IS bao gồm: Hóa đơn điện tử - FPT.eInvoice, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử kết nối Bộ Công Thương - FPT.CeCA, Chữ ký số gắn dấu thời gian - FPT.eSign… mang tới trải nghiệm quy trình liền mạch cho người dùng. Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, toàn vẹn và chính xác giúp hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt thông tin, khó khăn trong tìm kiếm ngân hàng cho vay, đối tác tiêu thụ sản phẩm.

* Tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin về TradeFlat tại: https://www.tradeflat.com/