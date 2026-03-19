Dòng tiền “đóng băng” chờ đáo hạn, cổ phiếu lũ lượt giảm, bất động sản nhỏ ngược sóng
Kim Phong
19/03/2026, 12:05
Chứng khoán thế giới rực lửa trong phiên đêm qua và sáng nay cùng với giá dầu tăng cực mạnh. Thị trường trong nước cũng phản ứng khá tiêu cực, đặc biệt ở thời điểm đáo hạn phái sinh. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn lần đầu tiên sau 4 tuần giảm xuống dưới mức 10.000 tỷ đồng.
Tổng giá trị giao dịch chưa tính thỏa thuận của HoSE và HNX
sáng nay chỉ đạt 9.984,4 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Riêng HoSE giảm
11%, đạt 9.327,5 tỷ đồng. Rổ VN30 giảm giao dịch 16%, đạt 4.435,5 tỷ đồng. Thậm
chí nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm cực mạnh quy mô mua vào với 687 tỷ đồng trên
HoSE, thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm.
Dòng tiền vào thị trường yếu trong khi ảnh hưởng từ bên ngoài
thúc đẩy tâm lý lo lắng khiến giá cổ phiếu điều chỉnh cả loạt. Độ rộng sàn HoSE
chỉ có 79 mã tăng/235 mã giảm, trong đó 140 mã giảm quá 1%. VN-Index chốt phiên
sáng giảm 0,9% (-15,35 điểm).
Nhóm blue-chips còn sót lại VIC tăng 1,16% là đáng kể duy nhất.
Ngoài ra VPL tăng 0,13%, STB tăng 0,63%. Tới 27 mã còn lại của rổ VN30 giảm mạnh,
trong đó 20 mã giảm từ 1% trở lên. DGC tiếp tục giảm sàn, PLX giảm 5,06%, GAS
giảm 3,6%, SSI giảm 3,04%, GVR giảm 2,94%, VJC giảm 2,44%, MWG giảm 2,27%, LPB giảm
2,18% là các cổ phiếu yếu nhất.
VN30-Index đang giảm 1,13% cho thấy sức ép chính lên điểm số
đến từ nhóm blue-chips. Thanh khoản rổ này giảm 16% xác nhận dòng tiền lớn cũng
không hoạt động mạnh. VIC đang đỡ hơn 2 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu này cũng đã
chịu sức ép đáng kể khi trượt giảm 2,19% so với mức cao nhất đầu phiên.
Phần còn lại của thị trường khá tiêu cực. Lực cầu quá yếu nên
giá giảm sâu nhiều, thống kê sàn HoSE đang có 140 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.
Gần 20 mã trong số này xuất hiện thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng, xác nhận có
áp lực bán vượt trội. Không chỉ các blue-chips, nhiều mã midcap cũng bị xả như
VCI giảm 2,08% khớp 265,6 tỷ; PVT giảm 5,65% với 144,9 tỷ; VIX giảm 1,81% với
141,7 tỷ; GEL giảm 1,5% với 112,7 tỷ; VND giảm 2,48% với 107,4 tỷ…
Do dòng tiền đỡ yếu, còn khá nhiều cổ phiếu khác giảm sâu
2-4% với thanh khoản nhỏ hơn như VOS giảm 4,9%, HVN giảm 4,44%, VCK giảm 4,43%,
BMP giảm 432%, GEE giảm 4,1%, VPX giảm 4,03%...
Nhóm tăng giá ngược dòng sáng nay gây bất ngờ ở nhóm cổ phiếu
bất động sản nhỏ. Sức chịu đựng của nhiều mã rất tốt, duy trì được sắc xanh
trong phần lớn thời gian nửa sau phiên sáng khi VN-Index “đỏ đậm”. VCG tăng
3,39%, NVL tăng 6,92%, DXG tăng 2,17%, VPI tăng 1,74%, CII tăng 2,44%, PDR tăng
1,31%, DIG tăng 1,49%, TCH tăng 2,43%, NLG tăng 1,81%... là các cổ phiếu thanh
khoản nổi bật.
Dù vậy nhóm này cũng không đại diện được nhiều, vì số lượng
khá ít trong tổng thể. Toàn sàn HoSE có 45 mã tăng hơn 1% thì giao dịch chỉ dồn
vào 20 mã có giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Thêm nữa, so với 140 mã đang
giảm quá 1% thì bức tranh tương phản là rõ ràng.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 662,5 tỷ đồng trên HoSE
nhưng không phải do bán tăng lên. Thực tế khối này đã giảm bán 34% so với sáng
hôm qua, nhưng mua vào còn giảm tới 47%. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý nhất là
FPT -66,7 tỷ, PLX -62 tỷ, PVT -61 tỷ, VCB -52,2 tỷ, GAS -50,7 tỷ. Phía mua ròng
có MSN +83,9 tỷ, VHM +24,9 tỷ.
Hiện sức ép chính lên các chỉ số vẫn là nhóm blue-chips. Hiện
có khoảng 38% số cổ phiếu đang phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất buổi
sáng. Khoảng 46% số cổ phiếu khác vẫn đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua
giá thấp nhất. Điều này cho thấy khả năng bắt đáy và kéo giá lên chưa rõ ràng.
Hôm nay thị trường đáo hạn phái sinh nên dòng tiền thu hẹp cũng như ảnh hưởng từ
bên ngoài khá rõ.
Blog chứng khoán: Chờ dòng tiền lớn
16:31, 18/03/2026
USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ
11:24, 18/03/2026
Cổ phiếu nào phục hồi tốt sau mỗi lần thị trường biến động mạnh?
BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu
Quyết định được đưa ra trong lúc giá dầu tăng mạnh vì xung đột ở Trung Đông và cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân ở Nhật Bản chưa kết thúc...
Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026
Giới phân tích nhận định rằng từ tuyên bố của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, giới đầu tư nhận thấy mối đe dọa của lạm phát cao dai dẳng...
Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" sau tin lãi suất, giá dầu không ngừng leo thang
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/3), khi số liệu lạm phát và những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên mối lo ngại về sự dai dẳng của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Vàng, bạc bị bán tháo sau báo cáo PPI Mỹ và cuộc họp Fed
Thị trường kim loại quý quốc tế vừa trải qua một phiên bán tháo dữ dội vào ngày thứ Tư (18/3), với giá vàng “bốc hơi” gần 200 USD/oz...
VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư e dè trước kháng cự 1.740 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/3/2026
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: