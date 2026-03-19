Dòng tiền “đóng băng” chờ đáo hạn, cổ phiếu lũ lượt giảm, bất động sản nhỏ ngược sóng

Chứng khoán thế giới rực lửa trong phiên đêm qua và sáng nay cùng với giá dầu tăng cực mạnh. Thị trường trong nước cũng phản ứng khá tiêu cực, đặc biệt ở thời điểm đáo hạn phái sinh. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn lần đầu tiên sau 4 tuần giảm xuống dưới mức 10.000 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch chưa tính thỏa thuận của HoSE và HNX sáng nay chỉ đạt 9.984,4 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Riêng HoSE giảm 11%, đạt 9.327,5 tỷ đồng. Rổ VN30 giảm giao dịch 16%, đạt 4.435,5 tỷ đồng. Thậm chí nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm cực mạnh quy mô mua vào với 687 tỷ đồng trên HoSE, thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm.

Dòng tiền vào thị trường yếu trong khi ảnh hưởng từ bên ngoài thúc đẩy tâm lý lo lắng khiến giá cổ phiếu điều chỉnh cả loạt. Độ rộng sàn HoSE chỉ có 79 mã tăng/235 mã giảm, trong đó 140 mã giảm quá 1%. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% (-15,35 điểm).

Nhóm blue-chips còn sót lại VIC tăng 1,16% là đáng kể duy nhất. Ngoài ra VPL tăng 0,13%, STB tăng 0,63%. Tới 27 mã còn lại của rổ VN30 giảm mạnh, trong đó 20 mã giảm từ 1% trở lên. DGC tiếp tục giảm sàn, PLX giảm 5,06%, GAS giảm 3,6%, SSI giảm 3,04%, GVR giảm 2,94%, VJC giảm 2,44%, MWG giảm 2,27%, LPB giảm 2,18% là các cổ phiếu yếu nhất.

VN30-Index đang giảm 1,13% cho thấy sức ép chính lên điểm số đến từ nhóm blue-chips. Thanh khoản rổ này giảm 16% xác nhận dòng tiền lớn cũng không hoạt động mạnh. VIC đang đỡ hơn 2 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu này cũng đã chịu sức ép đáng kể khi trượt giảm 2,19% so với mức cao nhất đầu phiên.

Phần còn lại của thị trường khá tiêu cực. Lực cầu quá yếu nên giá giảm sâu nhiều, thống kê sàn HoSE đang có 140 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị. Gần 20 mã trong số này xuất hiện thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng, xác nhận có áp lực bán vượt trội. Không chỉ các blue-chips, nhiều mã midcap cũng bị xả như VCI giảm 2,08% khớp 265,6 tỷ; PVT giảm 5,65% với 144,9 tỷ; VIX giảm 1,81% với 141,7 tỷ; GEL giảm 1,5% với 112,7 tỷ; VND giảm 2,48% với 107,4 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Do dòng tiền đỡ yếu, còn khá nhiều cổ phiếu khác giảm sâu 2-4% với thanh khoản nhỏ hơn như VOS giảm 4,9%, HVN giảm 4,44%, VCK giảm 4,43%, BMP giảm 432%, GEE giảm 4,1%, VPX giảm 4,03%...

Nhóm tăng giá ngược dòng sáng nay gây bất ngờ ở nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ. Sức chịu đựng của nhiều mã rất tốt, duy trì được sắc xanh trong phần lớn thời gian nửa sau phiên sáng khi VN-Index “đỏ đậm”. VCG tăng 3,39%, NVL tăng 6,92%, DXG tăng 2,17%, VPI tăng 1,74%, CII tăng 2,44%, PDR tăng 1,31%, DIG tăng 1,49%, TCH tăng 2,43%, NLG tăng 1,81%... là các cổ phiếu thanh khoản nổi bật.

Dù vậy nhóm này cũng không đại diện được nhiều, vì số lượng khá ít trong tổng thể. Toàn sàn HoSE có 45 mã tăng hơn 1% thì giao dịch chỉ dồn vào 20 mã có giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Thêm nữa, so với 140 mã đang giảm quá 1% thì bức tranh tương phản là rõ ràng.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 662,5 tỷ đồng trên HoSE nhưng không phải do bán tăng lên. Thực tế khối này đã giảm bán 34% so với sáng hôm qua, nhưng mua vào còn giảm tới 47%. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý nhất là FPT -66,7 tỷ, PLX -62 tỷ, PVT -61 tỷ, VCB -52,2 tỷ, GAS -50,7 tỷ. Phía mua ròng có MSN +83,9 tỷ, VHM +24,9 tỷ.

Hiện sức ép chính lên các chỉ số vẫn là nhóm blue-chips. Hiện có khoảng 38% số cổ phiếu đang phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất buổi sáng. Khoảng 46% số cổ phiếu khác vẫn đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất. Điều này cho thấy khả năng bắt đáy và kéo giá lên chưa rõ ràng. Hôm nay thị trường đáo hạn phái sinh nên dòng tiền thu hẹp cũng như ảnh hưởng từ bên ngoài khá rõ.