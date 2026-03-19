Sức hấp dẫn của "Township Living": Khi cư dân hưởng giá trị "kép" và phát triển bền vững

Khi các thành phố lớn đối mặt với áp lực dân số, hạ tầng và chất lượng sống, mô hình phát triển bất động sản đơn lẻ dần bộc lộ rào cản (như chi phí di chuyển, ô nhiễm, tiêu thụ năng lượng). Thay vào đó, những khu đô thị tích hợp đa chức năng - nơi quy hoạch, tiện ích và cộng đồng được thiết kế như một chỉnh thể - đang định hình xu hướng phát triển bất động sản tương lai.

ĐÔ THỊ ĐA CHỨC NĂNG - XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU

“Township Living” là mô hình phát triển đô thị theo hướng tích hợp không gian sống, làm việc và tiện ích trong cùng một tổng thể. Cách đây khoảng 20 năm, châu Á đã đón chào thiên niên kỷ mới bằng hàng loạt khu đô thị theo định hướng này như Dubai Marina (UAE), Amanora Park Town (Ấn Độ), Setia Alam (Malaysia) hay Songdo International Business District (Hàn Quốc).…

Các dự án này có điểm chung là quy mô lớn và hệ tiện ích phong phú ngay trong không gian sống, thu hút đông đảo cư dân. Đơn cử Amanora Park Town có diện tích hơn 160 ha, được quy hoạch với 4 trường học, 3 tòa nhà văn phòng và 2 khu mua sắm. Từ 3.000 cư dân năm 2016, khu đô thị này hiện đã có khoảng 35.000 người sinh sống.

Amanora Park Town – khu đô thị lớn được ví như “cuộc cách mạng trong lịch sử bất động sản” tại Ấn Độ – tích hợp nhiều loại hình nhà ở, tòa nhà văn phòng, trường học và tiện ích thiết yếu. Nguồn ảnh: Amanora.com

Tại Việt Nam, xu hướng Township Living đang được nhân rộng. Các khu đô thị mới ngày càng mở rộng quy mô, quỹ đất được tính bằng hecta thay vì vài nghìn mét vuông. Các đơn vị phát triển dự ánChủ đầu tư cũng chuyển từ phát triển dự án đơn lẻ sang mô hình khu đô thị tích hợp, đa chức năng và quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Khi người mua nhà ưu tiên các dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống hằng ngày từ giáo dục, y tế đến mua sắm, giải trí, việc quy hoạch tiện ích trong cùng một bán kính tiện nghi sẽ nâng cao sức hấp dẫn đối với người mua.

Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy các dự án mở bán gần đây tại TP. HCM như Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central hay The Regency (Phú Mỹ Hưng) đều có điểm chung là nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, phản ánh nhu cầu ở thực. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quỹ đất lớn giúp chủ đầu tư tích hợp tiện ích và quy hoạch đồng bộ, đánh dấu sự chuyển dịch từ “bán nhà” sang phát triển hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Trung tâm TP.HCM sở hữu danh mục nhà ở đa dạng từ nhà phố đến căn hộ, cùng hạ tầng – tiện ích hoàn thiện.

“TOWNSHIP LIVING” HIỆN THỰC HÓA TẠI THE GLOBAL CITY - ĐÒN BẨY GIÁ TRỊ CHO MASTERI COSMO CENTRAL

Để kiến tạo một khu đô thị theo mô hình đa chức năng, nhiều đơn vị phát triển dự án buộc phải tiến ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, các khu vực này có thể đối mặt với không ít hạn chế nếu hạ tầng giao thông chưa được quy hoạch đồng bộ và triển khai kịp thời.

Đây là lý do khiến The Global City trở nên nổi bật trên bản đồ địa ốc siêu đô thị TP. HCM khi sở hữu quy mô lên tới 117,4 ha nhưng vẫn tọa lạc tại khu vực “trung tâm của trung tâm” thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất 05 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.

The Global City còn kết nối nhanh với các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai hiện đại. Hạ tầng hoàn thiện của The Global City không chỉ mang đến lợi thế siêu kết nối cho cộng đồng cư dân mà còn minh chứng tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai gần.

The Global City được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và hệ sinh thái tiện ích đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu sống cho cư dân.

Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của The Global City không chỉ đơn thuần đến từ vị trí đắc địa và hạ tầng kết nối hoàn thiện. Tiếp nối tinh thần của các khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế, ngay từ những ngày đầu, The Global City quy hoạch hệ sinh thái tiện ích đa dạng đan xen các khu nhà ở, hướng tới xây dựng môi trường sống trọn vẹn. Trong đó, các tiện ích nội khu đã hiện hữu như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp giải trí – thể thao City Park, công viên, khu nhà phố thương mại SOHO với hàng loạt thương hiệu ăn uống, giải trí, thời trang kinh doanh nhộn nhịp… mang đến những không gian thư giãn sống động, những phút giây thư thái cho cộng đồng cư dân và người dân thành phố.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị The Global City, phân khu cao tầng cao cấp Masteri Cosmo Central vừa ra mắt vào tháng 1/2026 được chú ý hơn cả. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của toàn khu, dự án được quy hoạch 30 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân từ hồ bơi, bể sục, khu yoga, phòng gym, lounge thư giãn đến trung tâm thương mại 123.000 m2 ngay đối diện nhà… Sống tại Masteri Cosmo Central, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng mọi tiện ích chỉ trong 5 phút đi bộ, tối ưu hóa sự thuận tiện.

Cư dân Masteri Cosmo Central được hưởng đặc quyền kép (tiện ích nội khu và ngoại khu) khi lựa chọn an cư tại tâm điểm khu đô thị phức hợp.

Ở tầm nhìn dài hạn, Township Living là cấu trúc phát triển đô thị tất yếu của tương lai - nơi giá trị sống được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó, The Global City với hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch chuẩn quốc tế, hạ tầng kết nối tại trung tâm TP.HCM ngày càng khẳng định vị thế khu đô thị biểu tượng, các phân khu đã ra mắt như Masteri Cosmo Central được kỳ vọng trở thành không gian an cư bền vững, mang trải nghiệm sống quốc tế dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

