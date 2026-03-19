Nvidia âm thầm xây trụ kinh doanh mới, “đối thủ” với chính mảng chip

Không chỉ bán chip riêng lẻ, Nvidia đang âm thầm xây dựng một trụ cột kinh doanh mới, đó là bán cả một hệ sinh thái vận hành AI từ tính toán, kết nối đến phần mềm, rồi đưa ra thị trường thông qua mạng lưới đối tác...

Ông Jensen Huang, Tổng giám đốc Nvidia, từ lâu đã được đánh giá là lãnh đạo có tầm nhìn đi trước thời đại.

Năm 2010, thời điểm mà AI còn chưa bùng nổ, ông đã sớm định hướng Nvidia phát triển các dòng chip chuyên dụng cho công nghệ này.

Năm 2020, ông dẫn dắt Nvidia đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng trung tâm dữ liệu thông qua các thương vụ mua lại. Kết quả, mảng hạ tầng phục vụ kết nối và tối ưu vận hành các trung tâm dữ liệu giờ đây trở thành một trong những mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất, biên lợi nhuận cao và là nguồn doanh thu đóng góp lớn thứ hai cho Nvidia, chỉ sau mảng tính toán.

Theo báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn, lĩnh vực này đã ghi nhận 11 tỷ USD doanh thu trong quý, tăng 267% so với cùng kỳ năm trước, và đóng góp hơn 31 tỷ USD cho cả năm.

Hệ sinh thái mạng của Nvidia bao gồm các công nghệ lõi như NVLink (giải pháp kết nối tốc độ cao giữa các GPU), nền tảng chuyển mạch InfiniBand, Spectrum-X, cùng các thiết bị chuyển mạch quang học tích hợp,... đang kết hợp tạo thành nền tảng hạ tầng hoàn chỉnh cho các “nhà máy AI”, mô hình trung tâm dữ liệu chuyên biệt phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn hiện nay.

Ông Kevin Cook, chiến lược gia cấp cao tại Zacks Investment Research, nhận định đây là một trong những mảng tăng trưởng ấn tượng nhất của Nvidia hiện nay. Theo ông, doanh thu 11 tỷ USD mỗi quý của lĩnh vực này thậm chí đã vượt quy mô hoạt động cả năm của bộ phận tương tự tại Cisco.

Trụ cột kinh doanh này của Nvidia bắt đầu hình thành từ thương vụ thâu tóm Mellanox, công ty công nghệ mạng có trụ sở tại Israel, được thành lập năm 1999 và được Nvidia mua lại vào năm 2020 với giá 7 tỷ USD. Thương vụ này đã giúp Nvidia nhanh chóng hoàn thiện năng lực hạ tầng, từng bước định vị mình không chỉ là nhà sản xuất chip, mà còn là nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ sinh thái AI.

Ông Kevin Deierling, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng mạng của Nvidia, gia nhập công ty sau thương vụ thâu tóm Mellanox, chia sẻ với TechCrunch, rằng không ít người vẫn nhìn nhận mạng theo cách đơn giản, chỉ như thành phần ngoại vi để kết nối các thiết bị đầu cuối.

Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên hoàn tất thương vụ, Tổng giám đốc Jensen Huang đã đưa ra cách nhìn khác: trung tâm dữ liệu chính là “đơn vị tính toán mới”. Trong bối cảnh đó, mạng không còn đơn thuần là hạ tầng truyền dữ liệu giữa các nút xử lý, mà trở thành một nền tảng cốt lõi của toàn bộ hệ thống.

Ông Deierling thừa nhận vào thời điểm Nvidia mua lại Mellanox, ông cũng chưa thực sự hiểu hết tầm nhìn của lãnh đạo.

Tuy nhiên, đến nay, ông cho rằng việc kết hợp năng lực mạng với GPU đã tạo ra lợi thế chiến lược rõ rệt, cho phép Nvidia không chỉ bán chip, mà còn cung cấp các hệ thống vận hành tối ưu dựa trên chính công nghệ của mình.

Tương tự, ông Kevin Cook, chuyên gia phân tích tại Zacks Investment Research, cũng nhận định thương vụ Mellanox chính là “mảnh ghép còn thiếu” để hoàn thiện hệ sinh thái GPU của đế chế công nghệ giá trị nhất thế giới, biến chúng thành một giải pháp trọn gói.

Theo ông Deierling, một yếu tố quan trọng khác tạo nên thành công của Nvidia là cách tiếp cận thị trường: công ty không bán các thành phần riêng lẻ, mà cung cấp giải pháp tổng thể, rồi đưa ra thị trường thông qua mạng lưới đối tác.

Ngoài ra, vai trò của mạng trong kiến trúc tính toán hiện đại đã thay đổi căn bản. Nếu trước đây, mạng chỉ được xem là thành phần ngoại vi để kết nối các thiết bị đầu cuối, thì nay, đã trở thành “xương sống” của toàn bộ hệ thống.

“Mạng không còn chỉ để kết nối máy in hay các thiết bị I/O tốc độ thấp. Đó là nền tảng cốt lõi của máy tính. Trước đây, chúng ta có ‘backplane’ – hệ thống kết nối bên trong máy tính. Ngày nay, mạng chính là ‘backplane’ của các nhà máy AI, và nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng", ông nói.

Và khi AI đang tạo ra cuộc cách mạng công nghệ, thì Nvidia đã sớm nhận diện được cơ hội này.