Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Một tên miền ".vn" trúng đấu giá tới 217 triệu đồng

Bạch Dương

19/03/2026, 10:55

Hai tên miền 2 ký tự dưới “.vn” ghi nhận mức giá trúng cao nhất trong buổi đấu giá đầu tiên lần lượt là 217 triệu đồng và 153 triệu đồng...

Ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC phát biểu tại phiên đấu giá.

Ngày 18/3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức đấu giá tên miền cấp 2 gồm 2 ký tự dưới “.vn”, đánh dấu bước khởi đầu đưa các tài nguyên tên miền có giá trị cao vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Theo công bố, trong ngày đầu tiên đã diễn ra 18 phiên đấu giá, mỗi phiên tương ứng một tên miền, với không khí cạnh tranh sôi động.

Được biết, các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên, giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, tiền đặt trước 1.000.000 đồng/tên miền, bước giá 1.000.000 đồng, thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút. 

Kết quả, có 16/18 tên miền được đấu giá thành công, đạt gần 90%. Tổng giá trị trúng đấu giá tăng hơn 260% so với tổng giá khởi điểm. 

Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá đầu tiên ước đạt hơn 400 triệu đồng.

Một số tên miền ghi nhận mức giá trúng cao, lần lượt đạt 217 triệu đồng và 153 triệu đồng. Đáng chú ý, có tên miền thu hút tới 85 lượt trả giá từ 28 người tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh lớn trên thị trường.

Tên miền 2 ký tự dưới “.vn” được xem là tài nguyên số khan hiếm, với tổng số chỉ 1.296 tên miền không dấu. Nhờ lợi thế về nhận diện thương hiệu, tính dễ nhớ và tiềm năng khai thác thương mại, nhóm tên miền này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, được xem là “tài sản số đặc biệt” trên không gian mạng.

Theo đơn vị quản lý, việc tổ chức đấu giá tên miền có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc đưa các tài nguyên tên miền giá trị cao vào khai thác hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Sau ngày đầu triển khai, các phiên đấu giá tiếp tục diễn ra hôm nay và ngày mai, với tần suất 16 phiên/ngày, từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 10.

VNNIC cho biết giá khởi điểm đấu giá là 10.000.000 đồng/tên miền, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Danh sách tên miền cuộc đấu giá thứ 2

Trong năm 2026, hoạt động đấu giá được triển khai thành hai đợt, gồm đợt 1 vào tháng 3/2026 và đợt 2 vào tháng 6/2026. Riêng đợt 1, 50 tên miền ".vn" 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày từ 18/3 - 20/3/2026.

Lần đầu đấu giá 50 tên miền ".vn" 2 ký tự

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm

Từ khóa:

kinh tế số tên miền Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy