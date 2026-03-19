Một tên miền ".vn" trúng đấu giá tới 217 triệu đồng
Bạch Dương
19/03/2026, 10:55
Hai tên miền 2 ký tự dưới “.vn” ghi nhận mức giá trúng cao nhất trong buổi đấu giá đầu tiên lần lượt là 217 triệu đồng và 153 triệu đồng...
Ngày 18/3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức đấu giá tên miền cấp 2 gồm 2 ký tự dưới “.vn”, đánh dấu bước khởi đầu đưa các tài nguyên tên miền có giá trị cao vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Theo công bố, trong ngày đầu tiên đã diễn ra 18 phiên đấu giá, mỗi phiên tương ứng một tên miền, với không khí cạnh tranh sôi động.
Được biết, các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên, giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, tiền đặt trước 1.000.000 đồng/tên miền, bước giá 1.000.000 đồng, thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút.
Kết quả, có 16/18 tên miền được đấu giá thành công, đạt gần 90%. Tổng giá trị trúng đấu giá tăng hơn 260% so với tổng giá khởi điểm.
Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá đầu tiên ước đạt hơn 400 triệu đồng.
Một số tên miền ghi nhận mức giá trúng cao, lần lượt đạt 217 triệu đồng và 153 triệu đồng. Đáng chú ý, có tên miền thu hút tới 85 lượt trả giá từ 28 người tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh lớn trên thị trường.
Tên miền 2 ký tự dưới “.vn” được xem là tài nguyên số khan hiếm, với tổng số chỉ 1.296 tên miền không dấu. Nhờ lợi thế về nhận diện thương hiệu, tính dễ nhớ và tiềm năng khai thác thương mại, nhóm tên miền này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, được xem là “tài sản số đặc biệt” trên không gian mạng.
Theo đơn vị quản lý, việc tổ chức đấu giá tên miền có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc đưa các tài nguyên tên miền giá trị cao vào khai thác hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Sau ngày đầu triển khai, các phiên đấu giá tiếp tục diễn ra hôm nay và ngày mai, với tần suất 16 phiên/ngày, từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 10.
VNNIC cho biết giá khởi điểm đấu giá là 10.000.000 đồng/tên miền, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).
Trong năm 2026, hoạt động đấu giá được triển khai thành hai đợt, gồm đợt 1 vào tháng 3/2026 và đợt 2 vào tháng 6/2026. Riêng đợt 1, 50 tên miền ".vn" 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày từ 18/3 - 20/3/2026.
Lần đầu đấu giá 50 tên miền “.vn” 2 ký tự
15:04, 27/02/2026
Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
10:10, 31/08/2025
Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm
Nvidia âm thầm xây trụ kinh doanh mới, “đối thủ” với chính mảng chip
Không chỉ bán chip riêng lẻ, Nvidia đang âm thầm xây dựng một trụ cột kinh doanh mới, đó là bán cả một hệ sinh thái vận hành AI từ tính toán, kết nối đến phần mềm, rồi đưa ra thị trường thông qua mạng lưới đối tác...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công nghệ chiến lược phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; hình thành các ngành công nghiệp mới; bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt…
Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng
Giới giao dịch hiện đang theo dõi sát sao dòng tiền ETF, biến động giá dầu và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm nay để xác định xu hướng thị trường...
Hà Tĩnh đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh
Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, tạo kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ trên môi trường số.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt, thu hồi vốn đối với nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định
Đối với các nhiệm vụ không đạt mục tiêu, gây thiệt hại về tài sản, thiết bị, tuy nhiên quá trình thực hiện đã tuân thủ đúng, đầy đủ quy định, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt vi phạm, thu hồi đối với phần kinh phí đã sử dụng...
