Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Trường Đại học Đông Á và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Sở KH&CN Đà Nẵng và Trường Đại học Đông Á không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với hai bên mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho rằng Thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đà Nẵng, với vị thế là một trong ba thành phố hàng đầu về nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đang nỗ lực không ngừng để khẳng định vị thế của mình.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, phát biểu tại lễ ký.

Ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh rằng sự hợp tác này là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học trong việc phát triển khoa học công nghệ.

Trường Đại học Đông Á, với bề dày truyền thống về nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đã có những đóng góp đáng kể cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong thời gian qua, trường đã cùng với Sở KH&CN TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều chương trình và đề tài chất lượng, góp phần vào sự phát triển của ngành khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội của thành phố.

Thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á, phát biểu tại lễ ký.

Thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á, cho biết trọng tâm của hợp tác này là tăng cường kết nối giữa tri thức học thuật và nhu cầu thực tiễn phát triển của thành phố. Điều này được thực hiện thông qua việc định hướng các đề tài nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng, gắn trực tiếp với những vấn đề cấp thiết của đô thị và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trên nền tảng đó, hai bên hướng tới việc thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xuất phát từ môi trường đại học, với sự hỗ trợ về nguồn lực, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật tri thức, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự lễ ký.

Hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu khoa học mà còn mở rộng sang các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Hai bên sẽ phối hợp phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp Đông Á thuộc Trường Đại học Đông Á nhằm hỗ trợ khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong Nhà trường như các chương trình đào tạo, huấn luyện giảng viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ.

Cùng ngày, Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đông Á lần thứ 12 cũng đã được khởi động, thu hút sự tham gia của 378 sinh viên với 124 đề tài đăng ký từ 14 khoa chuyên ngành. Đây là sân chơi trí tuệ thường niên, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống và chuyên nghiệp, qua đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố và khu vực.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á và Sở KH&CN TP. Đà Nẵng không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển khoa học công nghệ mà còn là minh chứng cho sự gặp gỡ về tầm nhìn và định hướng phát triển giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học. Đây là một mô hình hợp tác tiêu biểu, hứa hẹn mang lại nhiều thành tựu trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.