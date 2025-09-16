Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HOSE đưa TCD và BCG vào diện cảnh báo từ ngày 22/9

Hà Anh

16/09/2025, 17:17

Nguyên nhân là hai tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) vào diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/9/2025 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, ngày 14/08/2025, TCD cho biết đã nhận được công văn của HOSE nhắc nhở việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2025 lần 2. Theo đó, TCD cho biết công ty đang trong giai đoạn tập trung thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Bên cạnh đó, công ty cũng có nhiều biến động về nhân sự dẫn đến Công ty chưa hoàn thành báo cáo tài chính quý 2/2025 đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Công ty Tracodi đang cố gắng tập trung hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và theo đó sẽ ban hành báo cáo tài chính quý 1, quý 2/2025 và công bố trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, HOSE cũng thông báo đưa cổ phiếu BCG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/9/2025 theo Quyết định số 96 /QĐ-SGDHCM ngày 15/9/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu BCG hiện vẫn bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 381/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cuối cùng, cổ phiếu BCG hiện vẫn bị cảnh báo theo Quyết định số 522/QĐ-SGDHCM ngày 02/7/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Giải trình về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025, công ty cho biết tron thời gian vừa qua, các công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn Bamboo Capital vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính quý 1. Bên cạnh đó, công ty đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành Báo cáo tài chính. Do vậy, công ty chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý 2 theo đúng thời gian quy định.

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Quốc - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và công ty đã bổ nhiệm ông Ng Wee Siong giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Hữu Quốc, bổ nhiệm bà Thái Hồng Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 1/9

BCG chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025 chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 TCD vào diện cảnh báo

